The Kardashians ger en inblick i livet bakom rubrikerna hos familjen Kardashian-Jenner, där vi får möta matriarken Kris, döttrarna Kourtney, Khloe, Kim, Kylie och Kendall och deras respektive partners och avkommor. Att försöka bolla pressen från ett liv i offentlighetens ljus med att driva affärsimperier och sköta familjeliv är ett perfekt upplägg för dramatik. Spänningarna ökar och konflikter uppstår när så mycket hänger på att

hålla sig relevant och kvar i rampljuset.

The Kardashians är den andra TV-serien med familjen Kardashian.

Den första, Keeping Up With The Kardashians, sändes på E! i 20 säsonger innan den genomgick en omprofilering och flyttade till Hulu. Med den kommande tredje säsongen av The Kardashians inräknad finns det sammanlagt 23 säsonger av Kardashian-drama inspelat. F står för familj, men också för fejd.