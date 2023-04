The Kardashians pozwala widzom na oglądanie prywatnego życia znanej rodziny Kardashian-Jenner z dala od fleszy i głośnych nagłówków. W skład rodziny wchodzi matriarchini Kris, córki Kourtney, Khloe, Kim, Kylie i Kendall oraz ich potomstwo i zmieniający się partnerzy. Radzenie sobie z presją życia na świeczniku i prowadzenie imperiów wartych miliony dolarów, a jednocześnie równoważenie obowiązków rodzinnych, to przepis na prawdziwą dramę. Napięcia rosną i często zmieniają się w spory, zwłaszcza gdy tak wiele zależy od pozostania w centrum uwagi.

The Kardashians to drugie reality show z rodziną Kardashianów w roli głównej. Pierwszy program, Keeping Up With The Kardashians, był emitowany na antenie E! przez 20 sezonów. Po tym czasie serial zmienił nazwę i przeniósł się do Hulu. Łącznie, wliczając nadchodzący trzeci sezon The Kardashians, na naszych ekranach rozgrywane są 23 sezony programu o rodzinie Kardashian. K to nie tylko kochająca się rodzina, ale także konflikty.