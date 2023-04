The Kardashians bietet einen uneingeschränkten Einblick in das Leben hinter den Schlagzeilen der Familie Kardashian-Jenner, einschließlich Matriarchin Kris und den Töchtern Kourtney, Khloe, Kim, Kylie und Kendall sowie deren Partnern und Nachwuchs. Angesichts der Anspannung eines unglaublichen öffentlichen Lebens, der Herausforderung, ihre millionenschweren Unternehmen zu leiten und gleichzeitig familiären Pflichten nachzukommen, ist das Drama bereits vorprogrammiert. Kein Wunder, dass Spannungen entstehen und alle aneinandergeraten, da so viel daran liegt, relevant und im Rampenlicht zu bleiben.

The Kardashians ist die zweite Reality-TV-Show mit Fokus auf die Kardashian-Familie. Die erste Show, Keeping Up With The Kardashians, lief 20 Staffeln lang auf E!, bevor die Serie neu aufgelegt wurde und nach Hulu umzog. Einschließlich der bevorstehenden 3. Staffel von The Kardashians, gibt es insgesamt 23 Staffeln voller Dramen um die Kardashians für unsere Bildschirme. F steht zwar für Familie, kann aber auch Feindschaft bedeuten.