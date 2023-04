The Kardashians mostra uma visão da vida por trás das manchetes, dando-nos um passe de acesso direto à vida da família Kardashian-Jenner, incluindo a matriarca Kris, as filhas Kourtney, Khloe, Kim, Kylie e Kendall, e seus vários parceiros e filhos. Passando pelas pressões de uma vida incrivelmente pública e administrando seus impérios de um milhões de dólares, ao mesmo tempo, em que equilibram os deveres familiares, é uma receita perfeita para o drama. As tensões aumentam e as cabeças batem quando tanto depende de permanecer relevante e no centro das atenções.



The Kardashians é o segundo reality show que apresenta a família Kardashian. O primeiro, Keeping Up With The Kardashians, foi ao ar no E! por 20 temporadas antes de o programa ser renomeado e transferido para o Hulu. Incluindo a terceira temporada de The Kardashians, há um total de 23 temporadas do drama dos Kardashian que se desenrolaram em nossas telas. F pode ser de família, mas também é de ferocidade.