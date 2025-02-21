Некоторые стриминговые сервисы будут работать более надежно, если вы заблокируете определенные IP-адреса на вашем роутере.

Это руководство покажет вам как заблокировать IP-адреса на роутерах TP-Link.

Чтобы заблокировать IP-адреса на вашем роутере TP-Link, вам нужно будет установить специальные правила маршрутизации, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP.

Блокировка IP-адресов на вашем роутере TP-Link

Войдите в панель администрирования вашего роутера

Чтобы получить доступ к панели администрирования вашего роутера, перейдите на 192.168.0.1 в вашем браузере и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.

Разные модели роутеров TP-Link имеют свои собственные интерфейсы панели управления, поэтому обратитесь к разделу ниже, который соответствует вашей панели администратора роутера.

Измените настройки сети вашего роутера

Для более новых моделей роутеров TP-Link

В вашей панели администратора роутера нажмите вкладку Дополнительно.



На боковой панели перейдите в Сеть > Расширенная маршрутизация.



В разделе Статическая маршрутизация нажмите + Добавить.



Введите следующее:

Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Маска подсети: Введите 255.255.255.255 .

Введите . Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1 . (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)

Введите . (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.) Интерфейс: Выберите LAN .

Выберите . Описание: Введите описание для IP-адреса, который вы блокируете (например, Google 1).

Проверьте поле Активировать эту запись. Нажмите Сохранить.

Снова нажмите + Добавить и введите следующее:

Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Маска подсети: Введите 255.255.255.255 .

Введите . Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1 . (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)

Введите . (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.) Интерфейс: Выберите LAN .

Выберите . Описание: Введите описание для IP-адреса, который вы блокируете (например, Google 2).

Проверьте поле Активировать эту запись. Нажмите Сохранить.

Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы устраняете. Чтобы узнать больше о том, какие IP, возможно, нужно заблокировать, .

Для более старых моделей роутеров TP-Link

В панели администратора вашего роутера нажмите Расширенная маршрутизация > Список статической маршрутизации.

Нажмите Добавить новый…





Введите следующее:

Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Маска подсети: Введите 255.255.255.255 .

Введите . Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1 . (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)

Введите . (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.) Статус: Выберите Включено.

Нажмите Сохранить.



Снова нажмите Добавить новый… и введите следующее:

Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.

Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать. Маска подсети: Введите 255.255.255.255 .

Введите . Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1. (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)

Введите 192.168.0.1. (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.) Статус: Выберите Включено.

Нажмите Сохранить.

Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы устраняете. Чтобы узнать больше о том, какие IP, возможно, нужно заблокировать, .

Нужна помощь? .

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Проверьте, заблокированы ли IP-адреса

Чтобы проверить, успешно ли вы заблокировали IP-адреса, откройте Терминал (для Mac) или Командную строку (для Windows).

Введите IP-адреса, которые вы заблокировали, например,

ping 8.8.8.8

Результаты тестов ping должны показать «Время ожидания истекло» или «Назначенный узел недоступен»

Если нет, повторите шаги выше.

Затем перезагрузите ваш роутер.

Нужна помощь? .

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