Некоторые стриминговые сервисы будут работать более надежно, если вы заблокируете определенные IP-адреса на вашем роутере.
Это руководство покажет вам как заблокировать IP-адреса на роутерах TP-Link.
Чтобы заблокировать IP-адреса на вашем роутере TP-Link, вам нужно будет установить специальные правила маршрутизации, чтобы обеспечить отсутствие прохождения сетевого трафика через указанные вами IP.
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Блокировка IP-адресов на вашем роутере TP-Link
Проверьте, заблокированы ли IP-адреса
Блокировка IP-адресов на вашем роутере TP-Link
Войдите в панель администрирования вашего роутера
Чтобы получить доступ к панели администрирования вашего роутера, перейдите на 192.168.0.1 в вашем браузере и войдите, используя имя пользователя и пароль (по умолчанию, оба admin). Если IP-адрес вашего роутера был изменен ранее, и вы его не помните, вы можете найти его в настройках вашего устройства.
Разные модели роутеров TP-Link имеют свои собственные интерфейсы панели управления, поэтому обратитесь к разделу ниже, который соответствует вашей панели администратора роутера.
Измените настройки сети вашего роутера
Для более новых моделей роутеров TP-Link
В вашей панели администратора роутера нажмите вкладку Дополнительно.
На боковой панели перейдите в Сеть > Расширенная маршрутизация.
В разделе Статическая маршрутизация нажмите + Добавить.
Введите следующее:
- Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
- Маска подсети: Введите 255.255.255.255.
- Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1. (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)
- Интерфейс: Выберите LAN.
- Описание: Введите описание для IP-адреса, который вы блокируете (например, Google 1).
Проверьте поле Активировать эту запись. Нажмите Сохранить.
Снова нажмите + Добавить и введите следующее:
- Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
- Маска подсети: Введите 255.255.255.255.
- Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1. (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)
- Интерфейс: Выберите LAN.
- Описание: Введите описание для IP-адреса, который вы блокируете (например, Google 2).
Проверьте поле Активировать эту запись. Нажмите Сохранить.
Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы устраняете. Чтобы узнать больше о том, какие IP, возможно, нужно заблокировать, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.
Для более старых моделей роутеров TP-Link
В панели администратора вашего роутера нажмите Расширенная маршрутизация > Список статической маршрутизации.
Введите следующее:
- Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
- Маска подсети: Введите 255.255.255.255.
- Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1. (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)
- Статус: Выберите Включено.
Снова нажмите Добавить новый… и введите следующее:
- Назначение сети: Введите IP-адрес, который вы хотите заблокировать.
- Маска подсети: Введите 255.255.255.255.
- Шлюз по умолчанию: Введите 192.168.0.1. (Если ваш шлюз по умолчанию был изменен ранее, найдите его в настройках вашего устройства.)
- Статус: Выберите Включено.
Нажмите Сохранить.
Вам может потребоваться заблокировать еще несколько IP-адресов в зависимости от того, какой потоковый сервис вы устраняете. Чтобы узнать больше о том, какие IP, возможно, нужно заблокировать, свяжитесь с командой службы поддержки ExpressVPN.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.
Проверьте, заблокированы ли IP-адреса
Чтобы проверить, успешно ли вы заблокировали IP-адреса, откройте Терминал (для Mac) или Командную строку (для Windows).
Введите IP-адреса, которые вы заблокировали, например,
ping 8.8.8.8
Результаты тестов ping должны показать «Время ожидания истекло» или «Назначенный узел недоступен»
Если нет, повторите шаги выше.
Затем перезагрузите ваш роутер.
Нужна помощь? Свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN для получения немедленной помощи.