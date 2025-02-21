Bazı akış hizmetleri, yönlendiricinizde belirli IP adreslerini engellerseniz daha güvenilir şekilde çalışacaktır.

Bu kılavuz size TP-Link yönlendiricilerde IP adreslerini nasıl engelleyeceğinizi gösterecektir.

TP-Link yönlendiricinizde IP adreslerini engellemek için belirli yönlendirme kuralları ayarlamanız gerekecek, böylece ağ trafiğiniz belirttiğiniz IP’ler üzerinden geçmeyecektir.

TP-Link yönlendiricinizde IP adreslerini engelleyin

Yönlendiricinizin yönetim paneline giriş yapın

Yönlendiricinizin yönetim paneline ulaşmak için web tarayıcınızda 192.168.0.1 adresine gidin ve kullanıcı adınız ile şifrenizle giriş yapın (varsayılan olarak her ikisi de admin’dir). Yönlendiricinizin IP adresi geçmişte değiştirildiyse ve hatırlamıyorsanız, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.

Farklı TP-Link yönlendirici modellerinin kendi kontrol paneli arayüzleri vardır, bu nedenle yönlendiricinizin yönetim paneline uygun olan aşağıdaki bölüme bakın.

Yönlendiricinizin ağ ayarlarını değiştirin

Daha yeni TP-Link yönlendirici modelleri için

Yönlendiricinizin yönetim panelinde, Gelişmiş sekmesine tıklayın.



Yan panelden Ağ > Gelişmiş Yönlendirme seçeneğine gidin.



Statik Yönlendirme altında, + Ekle seçeneğine tıklayın.



Aşağıdakileri girin:

Ağ Hedefi: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.255 girin.

girin. Varsayılan Ağ Geçidi: 192.168.0.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.)

girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.) Arayüz: LAN seçin.

seçin. Açıklama: Engellediğiniz IP adresi için bir açıklama girin (örn., Google 1).

Bu Girişi Etkinleştir seçeneğini işaretleyin. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Tekrar + Ekle seçeneğine tıklayın ve aşağıdakileri girin:

Ağ Hedefi: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.255 girin.

girin. Varsayılan Ağ Geçidi: 192.168.0.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.)

girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.) Arayüz: LAN seçin.

seçin. Açıklama: Engellediğiniz IP adresi için bir açıklama girin (örn., Google 2).

Bu Girişi Etkinleştir onay kutusunu işaretleyin. Kaydet seçeneğine tıklayın.

Hangi yayın hizmetini sorun gidermekte olduğunuza bağlı olarak birkaç IP adresini daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, .

Daha eski TP-Link yönlendirici modelleri için

Yönlendiricinizin yönetim panelinde Gelişmiş Yönlendirme > Statik Yönlendirme Listesi seçeneğine tıklayın.

Yeni Ekleye tıklayın…



Aşağıdakileri girin:

Hedef Ağ: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.255 girin.

girin. Varsayılan Ağ Geçidi: 192.168.0.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.)

girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.) Durum: Etkin seçin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.



Tekrar Yeni Ekle… seçeneğine tıklayın ve aşağıdakileri girin:

Hedef Ağ: Engellemek istediğiniz IP adresini girin.

Engellemek istediğiniz IP adresini girin. Alt Ağ Maskesi: 255.255.255.255 girin.

girin. Varsayılan Ağ Geçidi: 192.168.0.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.)

192.168.0.1 girin. (Varsayılan ağ geçidiniz geçmişte değiştirildiyse, cihazınızın ayarlarında bulabilirsiniz.) Durum: Etkin seçin.

Kaydet seçeneğine tıklayın.

Hangi yayın hizmetini sorun gidermekte olduğunuza bağlı olarak birkaç IP adresini daha engellemeniz gerekebilir. Hangi IP’leri engellemeniz gerektiği hakkında daha fazla bilgi için, .

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IP adreslerinin engellendiğini kontrol edin

IP adreslerini başarıyla engelleyip engellemediğinizi kontrol etmek için Terminal (Mac için) veya Komut İstemi (Windows için) programını açın.

Engellediğiniz IP adreslerini girin, örneğin,

ping 8.8.8.8

Ping testleri “Zaman Aşımı” veya “Hedef Ana Bilgisayar Ulaşılamaz” şeklinde olmalıdır

Aksi takdirde, yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Ardından yönlendiricinizi yeniden başlatın.

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