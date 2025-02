Visse streamingtjenester fungerer mere stabilt, hvis du blokerer specifikke IP-adresser på din router.

Denne guide vil vise dig hvordan man blokerer IP-adresser på TP-Link-routere.

For at blokere IP-adresser på din TP-Link-router skal du oprette nogle særlige routing-regler for at sikre, at din netværkstrafik ikke går gennem de IP’er, du har angivet.

Bloker IP-adresser på din TP-Link-router

Log ind på dit router adminpanel

For at få adgang til dit router adminpanel, gå til 192.168.0.1 i din webbrowser og log ind med dit brugernavn og adgangskode (som standard er begge admin). Hvis din routers IP-adresse blev ændret tidligere, og du ikke kan huske den, kan du finde den i din enheds indstillinger.

Forskellige TP-Link router-modeller har forskellige dashboard-grænseflader, så se afsnittet nedenfor, der matcher dit router adminpanel.

Ændr dine routers netværksindstillinger

For de nyere TP-Link router-modeller

I dit router adminpanel skal du klikke på fanen Avanceret.



I sidebaren skal du gå til Netværk > Avanceret routing.



Under Statisk routing, klik på + Tilføj.



Indtast følgende:

Netværksdestination: Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere.

Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere. Subnetmaske: Indtast 255.255.255.255 .

Indtast . Standard Gateway: Indtast 192.168.0.1 . (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.)

Indtast . (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.) Interface: Vælg LAN .

Vælg . Beskrivelse: Indtast en beskrivelse for den IP-adresse, du blokerer (f.eks. Google 1).

Marker boksen for Aktiver dette Indlæg. Klik på Gem.

Klik på + Tilføj igen, og indtast følgende:

Netværksdestination: Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere.

Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere. Subnetmaske: Indtast 255.255.255.255 .

Indtast . Standard Gateway: Indtast 192.168.0.1 . (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.)

Indtast . (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.) Interface: Vælg LAN .

Vælg . Beskrivelse: Indtast en beskrivelse for den IP-adresse, du blokerer (f.eks. Google 2).

Marker boksen for Aktiver dette Indlæg. Klik på Gem.

Du kan have behov for at blokere et par flere IP-adresser, afhængigt af hvilken streamingtjeneste du fejlfinder. For at lære mere om hvilke IP’er du kan have brug for at blokere, .

For ældre TP-Link router-modeller

I dit router adminpanel, klik på Avanceret routing > Statisk routing liste.

Klik på Tilføj ny…





Indtast følgende:

Destinationsnetværk: Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere.

Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere. Subnetmaske: Indtast 255.255.255.255 .

Indtast . Standard Gateway: Indtast 192.168.0.1 . (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.)

Indtast . (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.) Status: Vælg Aktiveret.

Klik på Gem.



Klik på Tilføj ny… igen, og indtast følgende:

Destinationsnetværk: Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere.

Indtast IP-adressen, du ønsker at blokere. Subnetmaske: Indtast 255.255.255.255 .

Indtast . Standard Gateway: Indtast 192.168.0.1. (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.)

Indtast 192.168.0.1. (Hvis din standard gateway blev ændret tidligere, find den i din enheds indstillinger.) Status: Vælg Aktiveret.

Klik på Gem.

Du kan have behov for at blokere et par flere IP-adresser, afhængigt af hvilken streamingtjeneste du fejlfinder. For at lære mere om hvilke IP’er du kan have brug for at blokere, .

Behov for hjælp? .

Tjek om IP-adresserne er blokeret

For at tjekke om du har succesfuldt blokeret IP-adresserne, åbne Terminal (til Mac), eller Kommandoprompt (til Windows).

Indtast de IP-adresser, du har blokeret, f.eks.,

ping 8.8.8.8

Ping-testene skal fejle (returnerer fejl som “Timed Out” eller “Destination Host Unreachable”).

Hvis ikke, gentag ovenstående trin.

Genstart derefter din router.

Behov for hjælp? .

