Важно! Если ваша бесплатная пробная версия ExpressVPN или подписка была оформлена через iOS App Store, обратитесь к Если ваша бесплатная пробная версия ExpressVPN или подписка была оформлена через iOS App Store, обратитесь к этому руководству

Из этого руководства вы узнаете, как оформить или продлить подписку ExpressVPN для пользователей iOS, которые не получили доступ к бесплатной пробной версии и не оформили подписку через iOS App Store.

Примечание. В настоящее время в приложении ExpressVPN для iOS нельзя обновить или продлить подписку.

Как оформить подписку после окончания пробного периода

Чтобы оформить подписку после окончания пробного периода:

Откройте страницу оформления подписки ExpressVPN. Введите тот же адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации в пробной пробной версии ExpressVPN. Завершите оплату. Продолжайте пользоваться приложением ExpressVPN для iOS.

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Как продлить активную подписку

Чтобы продлить текущую подписку:

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Как возобновить подписку после окончания срока ее действия

Чтобы возобновить подписку:

Войдите в свою учетную запись ExpressVPN. Выберите Купить новую подписку. Выберите способ оплаты, затем нажмите на Оформить заказ. В приложении ExpressVPN нажмите на Опции > Выйти. Снова войдите в свою учетную запись.

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