Из этого руководства вы узнаете, как оформить или продлить подписку ExpressVPN для пользователей iOS, которые не получили доступ к бесплатной пробной версии и не оформили подписку через iOS App Store.
Примечание. В настоящее время в приложении ExpressVPN для iOS нельзя обновить или продлить подписку.
Содержание
Как оформить подписку после окончания пробного периода
Как продлить активную подписку
Как оформить подписку после окончания пробного периода
Чтобы оформить подписку после окончания пробного периода:
- Откройте страницу оформления подписки ExpressVPN.
- Введите тот же адрес электронной почты, который вы использовали при регистрации в пробной пробной версии ExpressVPN.
- Завершите оплату.
- Продолжайте пользоваться приложением ExpressVPN для iOS.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх
Как продлить активную подписку
Чтобы продлить текущую подписку:
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- Выберите Продлить сейчас. Кнопка Продлить сейчас появится, если срок действия подписки скоро истекает.
- Выберите тарифный план и способ оплаты, чтобы продолжить.
- Продолжайте пользоваться приложением ExpressVPN для iOS.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх
Как возобновить подписку после окончания срока ее действия
Чтобы возобновить подписку:
- Войдите в свою учетную запись ExpressVPN.
- Выберите Купить новую подписку.
- Выберите способ оплаты, затем нажмите на Оформить заказ.
- В приложении ExpressVPN нажмите на Опции > Выйти.
- Снова войдите в свою учетную запись.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Наверх