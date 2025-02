Viktig: Hvis ExpressVPNs gratis prøveperiode eller abonnementet ditt ble startet via iOS App Store, se Hvis ExpressVPNs gratis prøveperiode eller abonnementet ditt ble startet via iOS App Store, se denne veiledningen

Denne veiledningen forklarer hvordan du kan få eller forlenge et ExpressVPN-abonnement for iOS-brukere som ikke fikk en gratis prøveperiode eller et abonnement via App Store.

Merk: Oppgraderinger og fornyelser er for øyeblikket ikke tilgjengelige i ExpressVPN-appen for iOS.

Slik får du et abonnement etter utløpt gratis prøvperiode



For å få et abonnement etter at den gratis prøvperioden utløper:

Gå til ExpressVPNs bestillingsside. Skriv inn den samme e-postadressen du brukte for å registrere deg for den gratis prøvperioden. Fullfør betalingen. Fortsett å bruke ExpressVPN iOS-appen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Slik forlenger du et aktivt abonnement



For å forlenge ditt nåværende abonnement:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. Velg Forny nå. (Knappen Forny nå vises hvis abonnementet ditt snart utløper.) Velg et abonnement og en betalingsmetode for å fortsette. Fortsett å bruke ExpressVPN iOS-appen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen

Slik fornyer du abonnementet etter utløp

For å fornye abonnementet ditt:

Logg inn på din ExpressVPN-konto. Velg Kjøp et nytt abonnement. Velg en betalingsmetode, og klikk deretter Bestill nå. Åpne ExpressVPN-appen, trykk på Alternativer > Logg ut. Logg inn på kontoen din igjen.

Trenger du hjelp? .

Tilbake til toppen