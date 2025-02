Belangrijk: Als je je ExpressVPN gratis proefperiode of abonnement via de iOS App Store hebt gestart, raadpleeg dan Als je je ExpressVPN gratis proefperiode of abonnement via de iOS App Store hebt gestart, raadpleeg dan deze handleiding

In deze handleiding wordt uitgelegd hoe je een ExpressVPN-abonnement kunt nemen of verlengen als iOS-gebruiker, mits je geen gratis proefperiode of abonnement via de App Store hebt afgesloten.

NB: Upgrades en verlengingen zijn momenteel niet beschikbaar binnen de ExpressVPN-app voor iOS.

Hoe je een abonnement neemt na het verlopen van je gratis proefperiode



Om een abonnement te nemen nadat je gratis proefperiode is verlopen:

Ga naar de bestelpagina van ExpressVPN. Voer hetzelfde e-mailadres in dat je gebruikte om je aan te melden voor de gratis proefperiode van ExpressVPN. Rond de betaling af. Blijf de ExpressVPN iOS-app gebruiken.

Hulp nodig?

Terug naar boven

Hoe je een actief abonnement kunt verlengen



Om je huidige abonnement te verlengen:

Log in op je ExpressVPN-account. Selecteer Nu verlengen. (De knop Nu verlengen verschijnt als je abonnement binnenkort verloopt.) Kies een plan en een betalingsmethode om verder te gaan. Blijf de ExpressVPN iOS-app gebruiken.

Hulp nodig? .

Terug naar boven

Hoe je je abonnement opnieuw kunt activeren na afloop

Om je abonnement opnieuw te activeren:

Log in op je ExpressVPN-account. Selecteer Bestel een nieuw abonnement. Kies een betalingsmethode en selecteer Nu bestellen. Open de ExpressVPN-app en tik op Opties > Uitloggen. Log opnieuw in op je account.

Hulp nodig? .

Terug naar boven