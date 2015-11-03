Bu rehber, ExpressVPN’e aynı anda kaç cihazın bağlanabileceğini ve “Bağlantı Sınırına Ulaşıldı” uyarısı görürseniz ne yapmanız gerektiğini açıklar.

VPN’e aynı anda kaç cihaz bağlayabilirim?

ExpressVPN’e tek bir abonelik ile, platform fark etmeksizin (sanal makineler dahil olmak üzere) aynı anda beş cihazı bağlayabilirsiniz. ExpressVPN’i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilirsiniz, ancak aynı anda sadece beş cihaz bağlı olabilir.

Mümkün olan cihaz kombinasyonları örnekleri

Bir ExpressVPN aboneliği şunlarda kullanılabilir:

beş bilgisayar, veya

iki iPhone, iki iPad ve bir MacBook veya

iki bilgisayar, bir Kindle Fire, bir iPhone ve bir yönlendirici veya

cihaz türü fark etmeksizin diğer benzer kombinasyonlar.

Bağlantı sınırına ulaştıysanız ve başka bir cihaza bağlanmak istiyorsanız bağlı bir cihazın bağlantısını kesin. Bağlantıyı kesmek için simgesine tıklayın veya dokunun.

“Bağlantı Sınırına Ulaşıldı” uyarısı alıyor fakat yalnızca beş veya daha az cihazınız bağlıysa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Beşten fazla cihaz bağlamam gerekirse ne yapmalıyım?

ExpressVPN’i aynı anda beşten fazla cihaz ile kullanmak isterseniz şunları yapabilirsiniz:

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ExpressVPN aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanın

ExpressVPN uygulamalarını tüm bilgisayarlarınıza ve cihazlarınıza yükleyerek ExpressVPN aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanın. Yönergelere göz atın:

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