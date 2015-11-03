Bu rehber, ExpressVPN’e aynı anda kaç cihazın bağlanabileceğini ve “Bağlantı Sınırına Ulaşıldı” uyarısı görürseniz ne yapmanız gerektiğini açıklar.
Şuraya atla:
VPN’e aynı anda kaç cihaz bağlayabilirim?
Beşten fazla cihaz bağlamam gerekirse ne yapmalıyım?
ExpressVPN aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanın
VPN’e aynı anda kaç cihaz bağlayabilirim?
ExpressVPN’e tek bir abonelik ile, platform fark etmeksizin (sanal makineler dahil olmak üzere) aynı anda beş cihazı bağlayabilirsiniz. ExpressVPN’i dilediğiniz sayıda cihaza yükleyebilirsiniz, ancak aynı anda sadece beş cihaz bağlı olabilir.
Mümkün olan cihaz kombinasyonları örnekleri
Bir ExpressVPN aboneliği şunlarda kullanılabilir:
- beş bilgisayar, veya
- iki iPhone, iki iPad ve bir MacBook veya
- iki bilgisayar, bir Kindle Fire, bir iPhone ve bir yönlendirici veya
- cihaz türü fark etmeksizin diğer benzer kombinasyonlar.
Bağlantı sınırına ulaştıysanız ve başka bir cihaza bağlanmak istiyorsanız bağlı bir cihazın bağlantısını kesin. Bağlantıyı kesmek için simgesine tıklayın veya dokunun.
“Bağlantı Sınırına Ulaşıldı” uyarısı alıyor fakat yalnızca beş veya daha az cihazınız bağlıysa anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
Beşten fazla cihaz bağlamam gerekirse ne yapmalıyım?
ExpressVPN’i aynı anda beşten fazla cihaz ile kullanmak isterseniz şunları yapabilirsiniz:
- ek abonelikler satın alabilir veya
- bağlantınızı bir Windows bilgisayardan paylaşabilir veya
- bir VPN yönlendiricisi kurabilir ve dilediğiniz sayıda cihazı bağlayabilirsiniz.
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanın
ExpressVPN uygulamalarını tüm bilgisayarlarınıza ve cihazlarınıza yükleyerek ExpressVPN aboneliğinizden en iyi şekilde yararlanın. Yönergelere göz atın:
- Windows için ExpressVPN uygulaması
- Mac için ExpressVPN uygulaması
- Android için ExpressVPN uygulaması
- iPhone ve iPad için ExpressVPN uygulaması
- Linux için ExpressVPN uygulaması
- Blackberry için ExpressVPN uygulaması
- Yönlendiriciler için ExpressVPN uygulaması
Yardıma ihtiyacınız mı var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.