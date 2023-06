Para os fãs do vôlei de praia que desejam acompanhar as partidas online, há diversas opções disponíveis no Brasil. Uma das opções mais populares é assistir aos jogos ao vivo e online através de plataformas de streaming esportivo, como SporTV Play e GloboPlay.

Algumas federações e associações esportivas também disponibilizam transmissões ao vivo em seus sites oficiais, como a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), que transmite as competições nacionais, como o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Dessa forma, os fãs do esporte têm acesso fácil e conveniente para desfrutar das emocionantes partidas de vôlei de praia, onde quer que estejam.

Assista vôlei de praia ao vivo no SporTV

Plataforma: Globoplay + SporTV

Preço: R$42,90/mês

Assistir vôlei de praia na SporTV pelo aplicativo Globoplay é uma experiência emocionante e conveniente. Com apenas alguns cliques, os fãs desse esporte dinâmico e vibrante podem acompanhar as partidas ao vivo, torcendo por seus times favoritos e se maravilhando com as habilidades dos atletas na areia.

Assista online de forma segura com a ExpressVPN:

Baixe o aplicativo ExpressVPN Escolha um servidor seguro brasileiro no aplicativo Entre no canal SporTV através do Globoplay Assista ao vivo!

Assista ao Globoplay com ExpressVPN

Canal Vôlei Brasil

Plataforma: Canal Vôlei Brasil

Preço: a partir de R$7,90/mês

O Canal Vôlei Brasil é uma excelente opção para os fãs de vôlei de praia que desejam acompanhar as partidas online. Com transmissões ao vivo de alta qualidade, eles proporcionam uma experiência imersiva, levando toda a emoção e ação das quadras de areia diretamente para a tela. Além disso, o Canal Vôlei Brasil oferece uma cobertura abrangente, permitindo que os espectadores acompanhem os principais torneios e jogadores do circuito nacional e internacional.

Assine a ExpressVPN Proteja-se conectando a um servidor brasileiro no aplicativo ExpressVPN Entre no site do Canal Vôlei Brasil e assista vôlei de praia ao vivo

Volleyball World TV

Plataforma: Volleyball World TV

Preço: a partir de US$5.99/mês

Com narração e comentários em inglês, o canal online Volleyball World TV transmite partidas de Vôlei e Vôlei de praia internacionais com a melhor qualidade de transmissão possível.

Veja como é fácil começar a assistir:

Baixe a ExpressVPN Escolha qualquer servidor no aplicativo da ExpressVPN. Garanta a sua segurança online e uma transmissão em alta qualidade; sem interrupções Acesse o site VBTV online ou baixe o aplicativo VBTV na Apple Store ou na Google Store e comece a assistir!

YouTube oficial do Beach Volleyball World

Plataforma: YouTube

Preço: Grátis

Assista aos melhores momentos do Circuito Mundial de Voleibol de Praia no YouTube de forma gratuita. Também é possível assistir à transmissão de algumas partidas ao vivo. Saiba como!

Calendário do Circuito Mundial de Voleibol de Praia

Data Local 26 – 30 de abril Uberlândia, Brasil 31 de maio – 4 de junho Ostrava, República Checa 15 – 18 de junho Jūrmala, Letônia 5 – 9 de julho Gstaad, Suíça 13 – 16 de julho Espinho, Portugal 20 – 23 de julho Edmonton, Canadá 26 – 30 de julho Montreal, Canadá 16 – 20 de agosto Hamburgo, Alemanha 27 de setembro – 1 de outubro Paris, França 26 – 29 de outubro A definir , Maldivas 2 – 5 de novembro Hainan, China 8 – 12 de novembro Dubai, Emirados Árabes Unidos 22 – 26 de novembro A definir , Austrália 30 de novembro – 3 de dezembro A definir , Filipinas 7 – 10 de dezembro Doha, Catar

ExpressVPN é um serviço VPN que não se destina a ser usado como meio de contornar direitos autorais. Leia os Termos de Serviço da ExpressVPN e os Termos de Uso do seu provedor de conteúdo para obter mais detalhes.