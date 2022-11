Quiz: Você é o maior conhecedor de Copas do Mundo?

A Copa do Mundo do Catar 2022 terá as melhores seleções do mundo se enfrentando na sua vigésima segunda edição. O objetivo: levar para casa o troféu mais cobiçado.

Várias seleções vão lutar pelo título naquela que pode ser uma das Copas do Mundo mais emocionantes da história. A localização, atípica, com datas mais próximas do final do ano do que o habitual no período de junho e julho, e ar condicionado nos estádios para ajudar a combater o calor. Definitivamente uma Copa do Mundo extraordinária.

No entanto, assim que a Copa do Mundo começa, sentimos falta das anteriores. Aquele jogo, aquele gol, aquele estádio. Alguns momentos são mais fáceis de lembrar, mas outros ficam apenas na memória dos verdadeiros fãs. Então… você é o maior fã da Copa do Mundo?

32 seleções vão jogar no Catar e 48 vão jogar na Copa do Mundo de 2026, mas… você sabia que apenas 13 seleções jogaram na primeira Copa do Mundo no Uruguai em 1930? Além disso, muitas vezes se espera que as equipes da casa se saiam bem quando sediam a Copa do Mundo, mas você sabe quantas nações anfitriãs ganharam o troféu? Você se lembra se algum vencedor deu uma guinada antes da final ou se algum campeão teve que sofrer mais que os outros para chegar lá?

Para responder a essas e outras perguntas, criamos este quiz. Esperamos que você aproveite enquanto espera pelo início da Copa do Mundo. Lembre-se de visitar nossa página da Copa do Mundo 2022 para obter as últimas notícias e a melhor transmissão online para sua localização.