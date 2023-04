Quem irá liderar a Waystar Royco no final de Succession?

AVISO: A história a seguir contém spoilers da 4ª temporada de Succession (até o episódio 3).

A quarta temporada da série de sucesso da HBO, Succession, está perto do fim. Quando o criador Jesse Armstrong disse que essa seria a última temporada, tornou-se altamente provável que finalmente veríamos uma sucessão real em Succession. Após o agora infame episódio 3, “Casamento de Connor”, podemos dizer com certeza que alguém terá que se apresentar e assumir o papel de CEO da Waystar Royco.

Desde o primeiro episódio de Succession, a morte do magnata da mídia Logan Roy (Brian Cox) parecia inevitável. Em vez disso, passamos a simpatizar com o valentão dos negócios por meio de uma variedade de sustos de saúde dos quais ele sempre parecia se recuperar. Até que o CEO da Waystar Royco finalmente caiu morto em seu jato particular — não a caminho do casamento de seu filho mais velho, mas em busca de mais um acordo. Sua morte fora da tela — não houve preparação, nem quebra do inquebrável Logan Roy, assim como na vida real, a morte é um telefonema repentino — resultou em uma hora de televisão intensa e incrível. E assim “Casamento de Connor” agora lidera a parada do IMDb dos melhores episódios de TV da história com uma pontuação perfeita, superando séries como Game of Thrones e Breaking Bad.

Pode parecer um pouco cedo demais, mas o show deve continuar, o que nos leva à pergunta de um bilhão de dólares: o que vem a seguir para a Waystar Royco? Depois de todos os acordos quebrados e enganos, escândalos e brigas, quem entre os filhos de Logan Roy, (ex)-amantes, funcionários e conexões de negócios será capaz de tomar seu lugar?

Classificamos os principais candidatos com base em suas personalidades, habilidades de liderança e legado. O vencedor leva tudo ou estamos caminhando para a queda?

11. Connor Roy

Personalidade: Connor Roy (Alan Ruck) é o filho mais velho de Logan e meio-irmão de Kendall, Roman e Shiv. Ele não está realmente envolvido no negócio, embora ocasionalmente tenha expressado que deveria estar. Connor mora em um rancho fora do frenesi de Manhattan e, por falta de reconhecimento em sua família, canalizou suas ambições em uma tentativa de se tornar o próximo presidente dos Estados Unidos.

O que ele tem a seu favor: Provavelmente o relacionamento menos tóxico e mais honesto do programa, e com a morte de seu pai talvez alguns votos de pena o mantenham concorrendo à presidência. E agora que o velho que “nunca gostou [dele]” se foi, isso poderia permitir que ele finalmente reivindicasse um lugar à mesa?

Por que não será ele: Sim, nós não pensamos assim. Com uma personalidade muito periférica (os outros levaram 15 minutos para lembrar que deveriam informá-lo sobre a morte de seu pai), o meio-irmão provavelmente permanecerá à margem, esperando ganhar dinheiro suficiente para sua campanha e sua esposa Willa.

10. Stewy Hosseini

Personalidade: Stewy Hosseini (Arian Moayed) é o amigo carismático e inteligente de Kendall nas altas finanças que sempre se colocará em primeiro lugar (lembra quando ele enganou Kendall para lhe dar um assento no conselho?) para conseguir o que quer.

Por que ele pode sair por cima: Stewy e a equipe de pai-filha Sandy (Larry Pine) e Sandi Furness (Hope Davis) ocupam três assentos no conselho, o que pode ajudá-los na votação para o próximo CEO ou para qualquer outra decisão comercial importante. E com Sandy querendo destruir o legado de Logan, Stewy definitivamente seria uma alternativa melhor para os filhos de Roy.

Por que ele pode fracassar: Seus esforços combinados para obter mais dinheiro do proprietário do GoJo, Lukas Matsson (Aleksander Skarsgård), também podem acabar com o negócio completamente.

9. Kendall Roy

Personalidade: Embora ele provavelmente não perceba, Kendall Roy (Jeremy Strong) é autoritário e egoísta, embora com um leve senso de humanidade. Ele luta contra o vício, tem complexo de inferioridade e lutou pelo cargo de CEO, apesar de sentir que nunca será bom o suficiente para ocupar o lugar de seu pai.

Pontos fortes: Ele tem um instinto assassino e chegou perto de assumir o controle, superando seu pai em várias ocasiões. Mesmo no dia de sua morte, ele equilibra a dor com uma mentalidade de negócios.

O calcanhar de Aquiles: Ele já matou uma pessoa

8. Shiv Roy

Personalidade: Siobhan Roy (Sarah Snook) é uma líder nata, mas tem mais experiência em alavancar esse talento na política. Como filha única, ela se sente ignorada no que diz respeito aos negócios. Lutando pelo reconhecimento de seu pai, ela desiste de sua carreira política e mostra traços manipuladores e tóxicos em sua tentativa de subir ao topo.

O que ela tem para poder ganhar: Sua experiência como assessora de imprensa é útil quando ela sobe ao palco durante a coletiva de imprensa sobre a morte de Logan e lê a declaração da família. Isso a tornou instantaneamente o rosto público da Waystar Royco.

O que falta: Tato de negócios e, mais recentemente, ela parecia estar levando os irmãos a uma queda com decisões financeiras precipitadas e impulsivas em torno dos negócios de Pierce e GoJo. Depois, há seu ex-marido Tom Wambsgans (Matthew Macfayden): ele pode ser um ombro para chorar e um trampolim mais uma vez, mas também pode acabar arrastando-a para baixo (com ele, dependendo dos esqueletos que tem no armário).

7. Marcia Roy

Personalidade: Marcia Roy (Hiam Abbass) é uma ajudante com energia definida como personagem principal. Ela se casou com alguém da família e é (ou era) devotada a Logan Roy, que nem sempre se coaduna com os filhos dele. Ela opera principalmente em segundo plano e tende a manter para si mesma, mas o faz com um mandato estratégico e implacável que não deve ser subestimado.

Como ela pode fazer um retorno: Marcia certamente retornará da Europa para reivindicar sua ampla herança — afinal, ela nunca assinou os papéis do divórcio. Seu filho Amir lidera uma divisão européia da Waystar, mas as informações incriminatórias que ambos possuem sobre Kendall — lembre-se, eles estão entre os poucos que sabem sobre o assassinato do garçom — talvez possam ajudar a mãe e o filho a ficar um passo à frente nos negócios da família.

Ou um ato de desaparecimento: Talvez ela realmente só queira pegar seu dinheiro e voltar para suas compras na Itália. Nenhuma das crianças gostava dela de qualquer maneira.

6. Tom Wambsgans

Personalidade: Embora intimidado por Logan Roy, Tom conseguiu transformar sua constante humilhação em um lugar no círculo íntimo do magnata da mídia (ele estava no avião quando Logan morreu). Dinâmicas de poder semelhantes tomam conta de seu casamento com Shiv, onde ele se inclina para trás para manter o relacionamento. Com pessoas que considera de status inferior ao dele, ele é tão abusivo quanto os Roys são com ele. Ele é um homem calculista com muitas faces.

O que ele tem de vantagem: Tom tem subido sorrateiramente na hierarquia da Waystar Royco, tornando-se o braço direito de Logan enquanto denuncia os irmãos e sacrifica seu casamento com a filha de Logan, Shiv, no processo. Ele está de olho na posição de CEO desde o início e não deixa nada atrapalhar os seus objetivos.

O que vai derrubá-lo: Em lágrimas, ele percebe que agora perdeu seu protetor, o homem de quem trabalhou tanto para se aproximar. E isso antes mesmo de Logan dar a Tom uma promoção real. Seu poder nunca foi solidificado e ele carece de carisma e apoio para conseguir o papel principal.

5. Gerri Kellman

Personalidade: Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) é uma das funcionárias mais importantes da Waystar Royco. Ela é muito inteligente, conhecedora de negócios, fria e sabe como sair por cima numa luta pelo poder.

O que faz dela uma vencedora: Oficialmente, ela ainda é Conselheira Geral da Waystar Royco e conduziu com maestria a empresa até o sucesso, mesmo nas situações mais sombrias. Ela também pode aproveitar as fotos inapropriadas que Roman enviou a ela para garantir sua posição processando-o.

O que faz dela uma perdedora: Ela foi vista como uma ameaça, uma traidora, ou a má conduta sexual de Roman deu um golpe em sua reputação fria? Seja qual for o motivo, Logan Roy queria Kellman fora do caminho. Como apenas um punhado de pessoas sabe que ele queria demiti-la, então talvez ela tenha sorte.

4. Cousin Greg

Personalidade: Gregory Hirsch (Nicholas Braun) é o neto nervoso e desajeitado do irmão de Logan, Ewan Roy. Ele parece estar sempre confuso e não se defende quando é intimidado pela sua própria família. Mas isso pode fazer com que os outros ignorem suas capacidades e astúcia.

O que ele tem a seu favor: Como assistente e protegido de Tom, Greg conseguiu um certo nível de influência na empresa. Tendo feito cópias de documentos escandalosos antes, ele provavelmente fará o mesmo e se protegerá agora que Tom o enviou novamente para cobrir seus rastros. Talvez ele aproveite o poder que detém sobre muitas pessoas envolvidas com o negócio e arrebate o sonho de se tornar CEO.

Por que ele não vai conseguir: Seu destino está muito ligado ao de Tom e, com a morte de Logan, não está claro o que o seu mentor pensa. Mas depois de sua agitação evasiva anterior entre o time Tom e o Time Kendall — traindo o último — é improvável que os irmãos o recebam de volta. Então, novamente, talvez ele não precise ficar do lado de ninguém para conseguir o cargo.

3. Roman Roy

Personalidade: Roman ‘Romulus’ Roy (Kieran Culkin) é o filho mais novo de Logan. Ele é profundamente inseguro, o que se traduz em um comportamento rude e depreciativo e um amor pela humilhação — tanto de si mesmo quanto dos outros. Ele tem grandes instintos de negócios e um senso de humor perverso, mas sua imaturidade e ansiedade o impedem de progredir.

Por que ele vai sair por cima: Ele aprendeu a deixar de lado seu direito passivo e usar suas táticas astutas para fechar alguns negócios para a empresa. Ele está de olho nos negócios e alertou sobre o alto preço da Pierce e sobre o risco do negócio GoJo — que ele ajudou a intermediar. Ele parecia estar mais próximo de Logan e Matsson gosta dele. Então, quer a empresa permaneça na família ou vá para a GoJo, Roman está na pole position.

Por que não: Ele ainda questiona o quão genuíno é seu relacionamento com seu pai e se sente culpado por sua última mensagem de voz. Roman poderia ser muito inseguro para reivindicar a coroa. E ser o mensageiro dizendo a Gerri que ela foi demitida definitivamente quebrou o vínculo já danificado. Ele pode ter perdido uma aliada — que por acaso está em posição de processá-lo porque ele enviou fotos explícitas a ela.

2. Lukas Matsson

Personalidade: Um imprevisível e contundente bilionário sueco da tecnologia com uma personalidade de troll online. Lukas Matsson é o dono da GoJo, um serviço de streaming da moda que deveria comprar a Waystar Royco. Matsson joga de acordo com suas próprias regras, que podem ser bastante imprudentes e impulsivas. Ele fica facilmente entediado e disse que está mais interessado no fracasso do que no sucesso.

Por que ele pode ir longe: O negócio da GoJo ainda está na mesa, e Matsson é o claro favorito para liderar a empresa que ele vai adquirir. Com as ações da Waystar Royco despencando e depois de pagar mais do que devia por Pierce, as crianças provavelmente deveriam arquivar seus planos de pressionar Matsson para um negócio melhor.

Por que ele vai desistir: Ele já avisou que se alguém mexer com o negócio, ele vai embora. Mas também é possível que os filhos de Roy tentem sair disso sozinhos, querendo assumir a Waystar Royco em vez de pegar o dinheiro para construir seu próprio império de mídia.

1. A queda da Waystar Royco

Se Waystar Royco deixar de existir, não há sucessão. E este poderá ser o desfecho mais plausível para a série. O negócio da família já estava com problemas, levando Logan a uma tentativa desesperada de se desculpar com seus filhos apenas para garantir seu apoio para salvar o negócio GoJo. Se a aquisição falhar, a empresa também falhará. E é a estratégia que os filhos de Roy provavelmente estão seguindo: ou afastando Matsson através da pressão por mais dinheiro, ou cancelando a aquisição para manter o negócio em família — mas quebrando com o acordo de Pierce, deixando os preços de ações em queda e ninguém para conduzir o navio que está afundando.

Restam apenas seis episódios na temporada final de Succession — quem é a sua aposta?