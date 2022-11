Qual é a sua idade tecnológica?

Sua idade é apenas um número. Como você utiliza as redes sociais e o que você pensa sobre a Internet diz mais sobre quem você é.

Enquanto que o nosso quiz foi feito apenas para divertir, ele é baseado em estatísticas reais sobre a utilização da Internet entre diferentes faixas etárias. Sem surpresa, quanto mais jovem a pessoa é, por mais tempo ela utiliza redes sociais, gravitando mais sobre o Instagram e TikTok do que pelo Facebook e Twitter. Quanto aos dispositivos tecnológicos, alguns estudos mostram que os mais velhos usam tablets ou E-readers, mas não smartphones, e o reverso acontece aos mais novos.

Na pesquisa feita ano passado pela ExpressVPN com americanos dos 16 aos 24 anos, dois em cada cinco disseram ter pelo menos uma conta falsa no Instagram. Enquanto isso, 14% disseram gastar mais de cinco horas por dia no YouTube, e 11% admitiram gastar mais de cinco horas por dia no TikTok. Nossa pesquisa também constatou que, enquanto a Geração Z gasta muito tempo online, ela também possui um alto conhecimento sobre segurança digital e toma algumas precauções.

Uma das precauções mais básicas que você pode tomar é utilizar uma VPN. Baixe uma VPN para ficar mais seguro online e ter mais privacidade digital – independentemente da sua idade tecnológica!