Fluxograma: Qual filme indicado ao Oscar você deve assistir?

As indicações ao Oscar deste ano foram anunciadas e, para muitas pessoas, é a deixa para começar a acompanhar alguns dos melhores filmes do ano anterior.

Não sabe por onde começar? Reunimos sinopses dos indicados com maiores chances para você escolher. Ou use nossos fluxogramas para decidir quais dos indicados deste ano e dos vencedores de Melhor Filme dos últimos anos assistir.

Flowchart: Qual indicado ao Oscar 2023 você deve assistir?

Sobre o que são os filmes indicados ao Oscar 2023?

Os Banshees de Inisherin

Estrelado por Colin Farrell e Brendan Gleeson, este filme ambientado na Irlanda dos anos 1920 é sobre dois melhores amigos que chegam a um impasse quando um deles decide que não quer mais ser amigo do outro.

Diretor: Martin McDonagh.

Assista a esse filme, se você gostou de: A Fortuna de Ned, Em Bruge, O Sacrifício do Cervo Sagrado

Nada de Novo no Front

Um remake do vencedor de Melhor Filme de 1930 e adaptado de um romance de mesmo nome, Nada de Novo no Front segue a experiência angustiante do jovem soldado alemão Paul Bäumer (Felix Kammerer) enquanto luta pela sobrevivência durante a Primeira Guerra Mundial.

Diretor: Edward Berger.

Assista a esse filme, se você gostou de: Alem da Linha Vermelha, 1917

Tudo em Todo Lugar ao mesmo Tempo

A dona de uma lavanderia (Michelle Yeoh) descobre que ela deve salvar o multiverso, conectando-se com versões alternativas de si mesma a partir de dimensões paralelas, tudo isso enquanto se reconecta com seu marido (Ke Huy Quan) e filha (Stephanie Hsu).

Diretores: The Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert).

Assista a esse filme se você gostou de: Um Cadáver para Sobreviver, O Tigre e o Dragão, Shang-Chi

Os Fabelmans

Vagamente baseado nas experiências adolescentes do diretor Steven Spielberg, The Fabelmans segue o aspirante a cineasta adolescente Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) e a descoberta de uma revelação chocante sobre sua família disfuncional.

Diretor: Steven Spielberg.

Assista se você gostou de: Lady Bird, A Lula e a Baleia

Babilônia

Se La La Land mostra uma visão romantizada da indústria cinematográfica, Babilônia exibe o lado feio. Com um elenco de estrelas liderado por Brad Pitt e Margot Robbie, o filme narra a ascensão e queda de vários personagens nos primeiros anos de Hollywood.

Diretor: Damien Chazelle.

Assista se você gostou de: Boogie Nights, The Wolf of Wall Street, Barton Fink

Elvis

Esta cinebiografia sobre Elvis Presley (Austin Butler) é contada a partir da perspectiva de seu empresário (Tom Hanks) e segue a vida do rei desde sua infância no Mississippi até seu estrelato em meio a movimentos sociais da década de 1960 e seus últimos anos, quando ele se esforçou para ser lembrado.

Diretor: Baz Luhrmann.

Assista se você gostou: Johnny & June, Ray

Pinóquio de Guillermo del Toro

Como poderíamos esperar de Guillermo del Toro, este filme de animação em stop-motion traz escuridão e fantasia para a conhecida história de um fantoche de madeira (dublado por Gregory Mann) que ganha vida como o filho de seu criador, Geppetto (David Bradley).

Diretor: Guillermo del Toro.

Assista se você gostou de: Coraline, Kubo e as Cordas Mágicas

Tár

Neste thriller psicológico, uma compositora e maestrina (Cate Blanchett) no topo de seu jogo se envolve em escândalos. Ela entra em parafuso quando começa a ouvir sons estranhos e a ter pesadelos.

Diretor: Todd Field.

Assista se você gostou de: Cisne Negro, O Lutador

Avatar: O Caminho da Água

Na sequência de Avatar de 2009, Jake Sully (Sam Worthington) é chefe do clã Omatikaya e cria filhos com Neytiri (Zoe Saldaña). Sob ameaça, eles se mudam e se integram a um clã à beira-mar.

Diretor: James Cameron.

Assista se você gostou de: Avatar, FernGully: As Aventuras de Zak e Crysta na Floresta Tropical

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Após a morte do rei T’Challa, sua viúva de luto (Angela Bassett) e irmã (Letitia Wright) devem continuar a lutar pela sobrevivência de seu reino, defendendo-o contra um novo inimigo.

Diretor: Ryan Coogler.

Assista se você gostou de: Pantera Negra, Blade

A Baleia

Brendan Frasier interpreta um professor de escrita recluso e severamente obeso que tenta se reconectar com sua filha distante (Sadie Sink).

Diretor: Darren Aronofsky.

Assista se você gostou de: Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador, A Despedida, Aftersun

Glass Onion: Um Mistério Knives Out

Um magnata da tecnologia (Edward Norton) hospeda seu círculo íntimo — junto com o famoso detetive Benoit Blanc (Daniel Craig) — em uma ilha particular para resolver um mistério de assassinato. Os segredos do hóspede começam a se espalhar…

Diretor: Rian Johnson.

Assista se você gostou: Os Sete Suspeitos, Assassinato no Expresso do Oriente

Top Gun: Maverick

Tom Cruise e Val Kilmer reprisam seus papéis de Top Gun de 1986, com Maverick lutando em uma posição relativamente humilde de piloto de testes, enquanto Iceman subiu para comandante da frota.

Diretor: Joseph Kosinski.

Assista se você gostou: Atrás das Linhas Inimigas, Dunkirk

Triângulo da Tristeza

Esta comédia negra satírica segue as provações dos passageiros ricos de um iate de luxo e da tripulação que deve atender aos seus caprichos. Uma tempestade violenta é apenas a primeira das calamidades que testam as divisões de classe a bordo.

Diretor: Ruben Östlund.

Assista se você gostou: A Praça, A Pior Pessoa do Mundo

Women Talking

Baseado em fatos reais, Women Talking explora o que oito mulheres de uma colônia religiosa isolada na Bolívia decidem fazer quando descobrem que os homens de sua comunidade estão drogando e estuprando as mulheres. Estrelado por Rooney Mara, Claire Foy e Jessie Buckley.

Diretor: Sarah Polley.

Assista se você gostou de: O Quarto de Jack, A Testemunha, O Piano

Flowchart: Qual vencedor do Oscar de Melhor Filme você deve assistir?

Você pode estar mais nostálgico e querer assistir a um vencedor do passado. Vamos sugerir um filme ganhador do Oscar com outro fluxograma.

Pode ser um clássico, ou pode ser um filme novo, mas a temporada do Oscar é sempre uma ótima época do ano para se manter atualizado sobre os últimos lançamentos de filmes, ou, por que não, revisitar alguns dos clássicos que nunca envelhecem.