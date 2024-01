Obecnie na wszystko znajdzie się jakaś aplikacja. Od monitorowania Twojej aktywności przez łączenie się z VPN aż po zamawianie jedzenia – większość czynności, które wykonujemy na co dzień, przeniosło się do smartfonów. Nie jest niespodzianką, że migracja cyfrowa objęła także nasze relacje.

Większość osób, które chcą poznać nowych partnerów, korzysta z takich aplikacji, jak Tinder i Hinge. Mimo to, poruszanie się po krajobrazie cyfrowych randek może być wyzwaniem, zwłaszcza, z tak dużym wpływem mediów społecznościowych utrudniających dojście do siebie po rozstaniu. Z drugiej strony, w miarę, jak spędzamy coraz więcej czasu online, tworzenie znaczących relacji na żywo staje się prawdziwym problemem.

Odpowiedzią na skomplikowane, nowoczesne randkowanie i trudności w budowaniu szczerych relacji jest nowa fala aplikacji antyrandkowych. Te aplikacje powstały po to, aby pomóc osobom, które nie radzą sobie z emocjami po rozstaniu i ułatwić nawiązywanie przyjaźni.

Badamy ten rosnący trend, odkrywając jak technologia, będąca do tej pory częścią problemu, odgrywa teraz kluczową rolę w upraszczaniu skomplikowanego świata współczesnej miłości i przyjaźni.

Uwaga: nie jesteśmy powiązani z aplikacjami wymienionymi w tym artykule. Jak zawsze pamiętaj, aby dokładnie zapoznać się z politykami prywatności i zdecydować, czy zapewniają one wystarczającą ochronę prywatności. Wybraliśmy aplikacje, które uznaliśmy za najbardziej przydatne. Sprawdź ich dostępność w lokalnych sklepach z aplikacjami.

Czym są aplikacje antyrandkowe?

Aplikacje antyrandkowe skupiają się na relacjach, ale ich celem nie jest pomoc w randkowaniu. Można je podzielić na dwie główne kategorie:

Wsparcie po rozstaniu: niektóre aplikacje antyrandkowe zostały zaprojektowane z myślą o odzyskaniu równowagi po rozstaniu. Zapewniają bezpieczną przestrzeń do pracy nad emocjami, jako że powrót do randkowania może wymagać czasu.

Platoniczne więzi i przyjaźnie: te aplikacje wykraczają poza randkowanie, zachęcając do budowania nieromantycznych relacji. Odkładając randki na bok, ułatwiają budowanie autentycznych więzi opartych na wspólnych zainteresowaniach i wzajemnym szacunku.

Korzystamy z obrazów z napisami w języku angielskim, aby pokazać, jak wyglądają dane aplikacje. Sprawdź, czy w sklepach z aplikacjami znajdują się przetłumaczone wersje.

Najlepsze aplikacje, które pomogą Ci przejść przez rozstanie

Wraz ze wzrostem popularności aplikacji randkowych rośnie zapotrzebowanie na narzędzia, które poradzą sobie z problemami pozostawionymi przez nowoczesne, zaawansowane technologicznie randkowanie.

Na przykład przed wynalezieniem aplikacji randkowych ludzie poznawali się poprzez wspólnych znajomych, przypadkowe spotkania, a może nawet odważne podejście do kogoś w kawiarni. Cyfrowe zaloty dały początek zupełnie nowemu zestawowi zachowań, takich jak ghosting (nagłe zrywanie kontaktu), cookie-jarring (traktowanie kogoś, jako nagrodę pocieszenia, jednoczesne randkowanie z innymi) i orbiting (pozostawanie dla kogoś widocznym online, unikając bezpośredniej interakcji).

Te działania, pomimo dziwnych nazw, mogą nieść ze sobą ogromne żniwo emocjonalne. Technologia, która pod wieloma względami nas znieczuliła, sprawia, że ​​podczas randkowania brakuje nam empatii. Dodając do tego chaos mediów społecznościowych i współdzielenie kont cyfrowych, uwolnienie się od byłego partnera lub partnerki po rozstaniu może wydawać się niekończącą drogą przez mękę. W tym momencie, na scenę wkraczają aplikacje, które pomagają uporać się z rozstaniem.

Break-up Boss: przyjazne wsparcie

Najlepsza do: wsparcia emocjonalnego

Cena: 5,99 USD

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: praktyczne porady, afirmacje, codzienne pogadanki motywacyjne, gry terapeutyczne

Break-up Boss to pomysł Zoë Foster Blake, autorki piszącej o związkach. Aplikacja ma stanowić ramię, na którym można się oprzeć po rozstaniu. Można ją traktować jako książkę do samodzielnego udzielania sobie pomocy. Jest ona wypełniona praktycznymi poradami, afirmacjami, a nawet grami terapeutycznymi, takimi jak wysyłanie fałszywej wiadomości do eks.

Aplikacja wzmacnia poczucie sprawczości swoich użytkowników, przeprowadzając ich przez proces uzdrawiania, jednocześnie podkreślając, że mają kontrolę nad całą tą podróżą. Jej celem jest pokazanie osobom o złamanych sercach, jak przekierować uwagę z bólu serca na rozwój osobisty.

Break-Up Boss codziennie dostarcza niewielkich dawek pozytywności, siły i świeżego spojrzenia poprzez cytaty SOS. Oferuje również „Feel Wheel”, gdzie można uzyskać spersonalizowane porady na żywo. Ta funkcja pozwala użytkownikom angażować się w symulowane zachowania (np. co powiedzieć eks bez konieczności nawiązywania bezpośredniej rozmowy), pomagając w przetwarzaniu informacji i oszczędzając dalszych zawirowań emocjonalnych.

Aplikacja Break-Up Boss jest przeznaczona dla odbiorców w każdym wieku i dostępna na platformach z Androidem i iOS za jednorazową opłatą 5,99 USD. Aplikacja zawiera także zabawne ilustracje autorstwa Mari Andrew, które dodają lekkości temu ciężkiemu tematowi.

Mend: terapeuta online

Najlepsza do: sesji terapeutycznych online

Cena: od 12,49 USD za miesiąc

Platformy: iOS, przeglądarka

Główne funkcje: spersonalizowane kursy wellness, wsparcie na czacie AI, prowadzenie dziennika, rejestrowanie nastroju, sesje szkoleniowe audio, wsparcie społeczności

Aplikacja Mend została stworzona przez Elle Huertę, która zaczynała swoją działalność online od newslettera zrodzonego z jej własnej transformacji związanej ze złamanym sercem. Po tym, gdy Elle zorientowała się, jaki wpływ na jej przyjaciół i rodzinę mają jej teksty, stworzyła platformę do prezentowania swoich spostrzeżeń.

Wykorzystując system czatu AI, kierowana algorytmami przeszkolonymi przez terapeutów, usługa subskrypcji samowsparcia ma na celu zapewnienie kompleksowej opieki w trudnych sytuacjach po rozstaniu. Aplikacja zapewnia również dostosowane do indywidualnych potrzeb kursy i szkolenia dotyczące odnowy biologicznej, które pomagają użytkownikom w procesie uzdrawiania.

Aplikacja Mend, dostępna online i na iOS, wyróżnia się tym, że koncentruje się na emocjonalnym wpływie rozstania. Dzięki codziennym meldunkom, sesjom szkoleniowym audio prowadzonym przez ekspertów w dziedzinie zdrowia psychicznego oraz prowadzeniu dziennika użytkownicy są zachęcani do priorytetowego traktowania swojego dobrego samopoczucia.

Aplikacja zachęca do kultywowania zdrowych nawyków, które umożliwiają skuteczne pójście dalej i przetwarzanie swoich emocji.

Mend oferuje bezpłatne podcasty i artykuły, ale jeśli użytkownicy oczekują bardziej kompleksowego rozwiązania, mogą wybrać jeden z trzech planów dostępu premium: 6 miesięcy za 99,99 USD (16,66 USD miesięcznie), 3 miesiące za 59,99 USD (19,99 USD miesięcznie) lub 12 miesięcy za 149,99 USD (12,49 USD miesięcznie). Subskrypcja odblokowuje minilekcje w formacie audio, na takie tematy jak “Prawdziwa miłość nie boli” i „Przygotowania do walentynek”. Abonenci premium mogą również uzyskać dostęp do społeczności Mend na Slacku – przestrzeni, w której użytkownicy mogą łączyć się i dzielić doświadczeniami poza interfejsem aplikacji.

Breakup Buddy: śledzenie uzdrowienia

Najlepsza do: śledzenia progresu

Cena: od 12 USD za miesiąc

Platformy: iOS

Główne funkcje: całodobowe wsparcie AI na czacie, ponad 20 ćwiczeń uzdrawiających, inteligentny dziennik, narzędzie do śledzenia poprawy samopoczucia

Znalezienie równowagi w pierwszym miesiącu po rozstaniu może być wyzwaniem. Pomaga w tym Breakup Buddy.

Ta aplikacja oparta na AI, skupia się na pierwszych 28 dniach dochodzenia do siebie, zapewnia ustrukturyzowany plan, który poprowadzi Cię z powrotem na właściwą drogę. Aplikacja monitoruje Twoje postępy, podkreślając najważniejsze osiągnięcia i przypominając o chwilach szczęścia na Twojej drodze po rozstaniu.

Chatbot AI to zawsze dostępny, dedykowany system wsparcia. Możesz się z nim skontaktować zawsze, gdy potrzebujesz porady, wysłuchania, czy po prostu kogoś, na kim możesz się oprzeć. Aplikacja udostępnia różne zasoby, takie jak linki udostępniane przez społeczność i ćwiczenia oparte na terapii poznawczo-behawioralnej, które pomagają identyfikować lub kwestionować negatywne wzorce myślowe i przekonania przyczyniające się do niepokoju emocjonalnego.

Oprócz tych praktycznych narzędzi Breakup Buddy zachęca do autorefleksji i rozwoju osobistego. Dzięki różnym ćwiczeniom odkryjesz cenne informacje na temat tego, czego naprawdę chcesz i oczekujesz w związkach.

Aplikacja Breakup Buddy jest dostępna wyłącznie na iOS i oferuje 3-dniowy bezpłatny okres próbny dla wszystkich użytkowników. Dzięki tej opcji możesz poznać funkcje aplikacji. Następnie możesz wybrać plan subskrypcji: 18 USD miesięcznie, 43 USD na 3 miesiące (14 USD miesięcznie) lub 75 USD na 6 miesięcy (12 USD miesięcznie).

Never Liked It Anyway: sprzedaż niechcianych przedmiotów

Najlepsza do: pozbywania się rzeczy

Cena: za darmo

Platformy: przeglądarka

Główne funkcje: sprzedaż niechcianych przedmiotów, treści dotyczące rozstania i dochodzenia do siebie, grupy wsparcia

Chęć zatarcia wszelkich śladów obecności eks może przytłaczać. Never Liked It Still to rozwiązanie dla tych, którzy szukają bardziej konstruktywnego wyjścia z sytuacji. Witryna została stworzona przez Annabel Acton, która czerpała inspirację z własnego trudnego rozstania na kilka dni przed Bożym Narodzeniem. Platforma oferuje przestrzeń do kupowania i sprzedawania pozostałości po zakończonych związkach, oferując krok w kierunku zamknięcia tego etapu i dalszego rozwoju osobistego.

Wszystko działa tak, jak w innych witrynach e-commerce z ogłoszeniami. Użytkownicy tworzą profile, wystawiają listy przedmiotów i dzielą się swoimi historiami wraz z planami kolejnych kroków. Niezależnie od tego, czy są to niewykorzystane vouchery na miesiąc miodowy, obrączki czy pozornie zwyczajne, ale osobiste przedmioty, każda oferta zamieszczona jest przez osobę, która zamyka rozdział w swojej historii randek. Ceny podane są zarówno w wartości pierwotnej, jak i „po rozstaniu”.

Oprócz opcji kupna i sprzedaży na platformie znaleźć można szereg artykułów na temat radzenia sobie z trudnym czasem po rozstaniu, ponownego wejścia do świata randek i radzenia sobie z byłymi partnerami. Prowadzone są także aktywne grupy społecznościowe na Instagramie i Facebooku.

Platforma wydaje się atrakcyjna dla obu płci – po początkowej dominacji kobiet, przyciągnęła także użytkowników płci męskiej. Obecnie jest ona dostępna online i za pośrednictwem witryny mobilnej, a w planach jest stworzenie dedykowanej aplikacji mobilnej.

Halmos: sieć wsparcia po rozstaniu

Najlepsza do: wsparcia społeczności

Cena: za darmo

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: interaktywne fora, narzędzia do prowadzenia dziennika, centrum zasobów, profesjonalne doradztwo, codzienne afirmacje, anonimowe udostępnianie

Halmos to sieć społecznościowa stworzona dla osób znajdujących się po rozstaniu. Zapewnia bezpieczną przestrzeń do nawiązywania kontaktu i dochodzenia do siebie. Oferuje unikalny sposób na zamknięcia tego rozdziału poprzez utworzenie wirtualnego cmentarza swojej przeszłości.

Halmos zaprasza użytkowników do „zakopania” swoich wspomnień i stworzenia w aplikacji wirtualnego grobowca, który staje się jednocześnie metaforycznym ogrodem odrodzenia. Aplikacja pozwala także na swobodne wyrażanie emocji poprzez posty, pozwalając na chwilę wytchnienia i refleksji bez żadnych ograniczeń. Tylko osoby, którym na to pozwolisz, będą miały dostęp do tego, co napiszesz. Twoje myśli i uczucia pozostaną prywatne.

Aplikacja pomaga także zbudować poczucie wspólnoty wśród użytkowników, którzy doświadczają podobnych sytuacji. To zrozumienie zapewnia wzajemne wsparcie i towarzystwo podczas trudnych chwil ze złamanym sercem.

Halmos można pobrać za darmo na platformy z iOS i Androidem.

No Contact Rule: eks-bloker

Najlepsza do: utrzymywania eks z daleka

Cena: 0,99 USD

Platformy: iOS

Główne funkcje: harmonogram zajęć, codzienne przypomnienia, śledzenie postępów, treści motywacyjne

Pomimo najlepszych chęci, utrzymywanie kontaktu z eks po zakończeniu związku może być kuszące. No Contact Rule to prosta aplikacja zaprojektowana po to, aby pomóc Ci oprzeć się pokusie i skupić się na wyjściu na prostą i dalszym rozwoju.

Podobnie, jak nazwa aplikacji, koncepcja No Contact Rule jest prosta: zachęca do podjęcia wyzwania niekontaktowania się w żaden sposób z byłym/byłą przez okres 30 dni. Obejmuje to powstrzymywanie się od wysyłania SMS-ów, dzwonienia, celowego wpadania na siebie lub angażowania się w interakcje w mediach społecznościowych. Aplikacja pomoże Ci wyegzekwować to zobowiązanie, pomagając Ci zarządzać harmonogramem dnia i wypełni Twój czas zajęciami wspierającymi Twoje dobre samopoczucie.

Aplikacja codziennie oferuje praktyczne wskazówki przypominające o Twoim głównym celu: przestrzeganiu zasady braku kontaktu. Przypomnienia te obejmują motywacyjne cytaty, podpowiedzi i porady, oferując stałe wsparcie podczas poruszania się po trudnym terenie złamanego serca.

Każdego dnia możesz śledzić swoje postępy i zostawiać notatki, aby ocenić, jak dobrze wywiązujesz się ze swoich zobowiązań. Aplikacja jest dostępna wyłącznie na iOS, a jednorazowa opłata wynosi zaledwie 0,99 USD.

OurFamilyWizard: organizacja współrodzicielstwa

Najlepsza do: wspólna opieka nad dziećmi

Cena: od 99 USD

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: bezpieczne udostępnianie informacji, śledzenie wydatków, narzędzia do prowadzenia kalendarza i planowania, ToneMeter

Wyzwania związane ze wspólną opieką nad dzieckiem po rozstaniu rodziców mogą być złożone. Nasilają się nieporozumienia w komunikacji, do tego dochodzą zawiłości prawne, a to wszystko jeszcze bardziej utrudnia działanie w tej skomplikowanej sytuacji. Na ratunek przychodzi aplikacja OurFamilyWizard, oferując ratunek dla rodziców poszukujących harmonii w najlepszym interesie swojego dziecka.

Aplikacja została zaprojektowana po to, aby pomóc rodzicom w komunikowaniu się i udostępnianiu informacji skupionych na dziecku. OurFamilyWizard służy jako platforma dla rodziców, umożliwiając poruszanie się po zawiłościach wspólnej opieki nad dziećmi. Rodzice mogą przesyłać zajęcia dziecka, kalendarz i harmonogramy wspólnej opieki, śledzić wydatki, udostępniać dokumentację medyczną i szkolną oraz wysyłać bezpieczne wiadomości bezpośrednio za pośrednictwem platformy, eliminując potrzebę komunikacji twarzą w twarz.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest ToneMeter, narzędzie umożliwiające utrzymywanie pełnej szacunku i konstruktywnej komunikacji. Identyfikuje potencjalnie konfliktowy język, zachęcając rodziców do empatycznej i uważnej interakcji.

OurFamilyWizard oferuje elastyczne plany cenowe dostosowane do różnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy rodzice zdecydują się na plan roczny za 144 USD (12 USD miesięcznie), plan dwuletni za 204 USD (17 USD miesięcznie), czy też plan niestandardowy zaczynający się od 99 USD, istnieje opcja odpowiednia dla każdej rodziny.

Bonus: Gotowi ruszyć do przodu? Czas na Blindlee

Najlepsza do: powrotu do randkowania

Cena: za darmo z opcją premium

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: rozmowy wideo z rozmytym obrazem, interfejs przyjazny dla kobiet, łatwe przejście z wideo na czat

Aplikacje randkowe pomogły Ci wyjść na prostą i uleczyły Twoje serce. Możliwe, że teraz wprost nie możesz doczekać powrotu na scenę randkową, jednak sama myśl o powrocie do aplikacji takich jak Tinder i Coffee Meets Bagel sprawia, że nadal się wahasz. Na szczęście istnieje nowoczesna alternatywa, która ma na celu zrewolucjonizowanie rutyny przesuwania w prawo: Blindlee.

Aplikacja Blindlee nawiązuje do popularnego programu Love is Blind i przedstawia świeże podejście do randkowania. Zamiast skupiać się wyłącznie na wyglądzie, Blindlee podkreśla, jak ważne są prawdziwe relacje. Inicjuje trzyminutowe, rozmyte rozmowy wideo z dopasowanymi osobami, umożliwiając nawiązanie interakcji bez uprzedzeń. Kobiety mają kontrolę nad poziomem rozmycia obrazu podczas rozmów, co zapewnia komfort wszystkim użytkownikom. Jeśli obie strony dogadają się podczas rozmowy wideo, mogą płynnie przejść do czatu, co potencjalnie może doprowadzić do spotkania.

Darmowa aplikacja Blindlee jest dostępna na platformach z iOS i Android i umożliwia użytkownikom inicjowanie losowych interakcji w oparciu o ich preferencje. Dodatkowe funkcje, takie jak powrót do nieodebranych połączeń lub bezpośrednie połączenia za pośrednictwem funkcji mapy, są dostępne dla abonentów premium.

Najlepsze aplikacje do nawiązywania przyjaźni (i innych platonicznych relacji)

W dzieciństwie chętnie przebywaliśmy w dużych grupach przyjaciół, jednak wraz z upływem lat ten wewnętrzny krąg ewoluował i stał się bardziej selektywny. To zmiana, która zdarza się zawsze, także najlepszym z nas, a wpływają na nią takie czynniki, jak pandemia, praca zdalna i wyprowadzki z rodzinnych miast.

I chociaż badania podkreślają, że przyjaźń jest kluczowym składnikiem szczęścia, poprawy zdrowia, długowieczności i sukcesu zawodowego, utrzymywanie i tworzenie tych kontaktów może wydawać się nieco trudniejsze. To uczucie podziela połowa Amerykanów, a 50% z nich przyznaje, że na co dzień czuje się osamotniona i odizolowana.

Alternatywne rozwiązanie proponują nowe aplikacje antyrandkowe. Te platformy mają pomóc zarówno introwertykom, jak i ekstrawertykom nawiązywać cyfrowe połączenia z pokrewnymi duszami. Oferują szereg sposobów na wspieranie relacji platonicznych, usuwają przeszkody logistyczne i wypełniają luki między samotnością a towarzystwem.

Bumble BFF: znajdowanie nowych przyjaciół

Najlepsza do: znajdowania podobnych sobie osób

Cena: za darmo z opcją premium

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: interfejs przyjazny dla użytkownika, wzmocniona interakcja, dostosowane tryby wyszukiwania kontaktów o podobnych zainteresowaniach, zaawansowane filtry wyszukiwania

Dostępność po polsku: tak

Bumble BFF została wydzielona z popularnej aplikacji randkowej Bumble po to, aby upraszczać proces nawiązywania wartościowych przyjaźni. Na początek wystarczy utworzenie profilu zawierającego maksymalnie sześć zdjęć i biografię, a także ustawienie preferencji dotyczących wieku, płci i lokalizacji. Później wystarczy przesunąć w prawo, aby wyświetlić potencjalnych znajomych, i w lewo, aby odrzucić profil.

Aplikacja działa w oknie 24-godzinnym, a gdy dwóch użytkowników przesunie się w prawo, mają jeden dzień na rozpoczęcie rozmowy, zanim dopasowanie zniknie.

Aplikacja zawiera funkcje takie jak weryfikacja zdjęć oraz zaawansowane opcje blokowania i raportowania, dzięki czemu użytkownicy mogą blokować każdą osobę, której nie zależy na zawiązaniu przyjacielskich relacji. Dodatkowo tryb BFF usprawnia ten proces, łącząc użytkowników poszukujących podobnych typów przyjaźni.

Zaawansowane filtry są dostępne dla tych, którzy chcą sprecyzować wyszukiwanie, umożliwiając wybranie potencjalnych znajomych na podstawie takich czynników, jak wiek, lokalizacja i wspólne zainteresowania. Bumble BFF jest szczególnie przydatna dla nowych osób lub każdego, kto chce poszerzyć swoje horyzonty społeczne.

Darmowa aplikacja jest dostępna na platformy z iOS i Android. Dla tych, którzy szukają dodatkowej przewagi, Bumble Boost oferuje funkcje premium, w tym nieograniczoną liczbę przesunięć, ponowne dopasowywanie z wygasłymi połączeniami i wiele innych.

Hey! VINA: łączenie kobiet

Najlepsza do: nawiązywania kobiecych przyjaźni

Cena: za darmo

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: algorytm dopasowywania, opcje filtrowania, społeczność i sieci, wydarzenia, wzmocnienie pozycji i zasoby wsparcia

Hey! VINA to aplikacja nazywana często „Tinderem dla przyjaciółek”. Jest ekskluzywną platformą dla kobiet poszukujących prawdziwych kontaktów. Opiera się na zasadach wzmacniania pozycji i wzajemnego wsparcia, zachęcając użytkowniczki do budowania sieci podobnie myślących kobiet na całym świecie.

Na początek użytkowniczki tworzą profil z podstawowymi informacjami, takimi jak imię i nazwisko, wiek, lokalizacja i krótka biografia. Mogą także dzielić się swoimi zainteresowaniami i hobby. Stanowi to podstawę do łączenia się z innymi. Podobnie jak w przypadku Bumble BFF, użytkowniczki wyrażają zainteresowanie, przesuwając palcem po profilach, a jeśli obie przesuną w prawo, mogą rozpocząć rozmowę. Można także filtrować dopasowania na podstawie określonych kryteriów, np. tego, czy mają dzieci.

Oprócz przesuwania i wysyłania wiadomości, Hey! VINA oferuje różne funkcje ułatwiające kontakty między kobietami. Można dołączać do społeczności skupionych wokół wspólnych zainteresowań, takich jak podróże, jedzenie czy macierzyństwo. Można też uczestniczyć w wydarzeniach lub je organizować, od zwykłych spotkań po piesze wycieczki i kluby książki.

Aplikacja Hey! VINA jest dostępna za darmo i jest kompatybilna z urządzeniami iOS i Android. Dla tych, którzy poszukują dodatkowych funkcji, takich jak sprawdzanie, kto wyraził zainteresowanie Twoim profilem i możliwość cofania przypadkowych przesunięć w lewo, dostępna jest opcja płatnej subskrypcji.

Meetup: odkrywanie wydarzeń

Najlepsza dla: introwertyków

Cena: za darmo

Platformy: iOS, Android, przeglądarka

Główne funkcje: różnorodne grupy zainteresowań, wydarzenia lokalne, komunikacja wewnątrzgrupowa

Dostępna po polsku: tak

W dorosłym życiu trudno nawiązywać przyjaźnie, a jeszcze trudniej jest introwertykom. Jednak badania sugerują, że osobom introspekcyjnym często łatwiej jest nawiązywać relacje, gdy są przedstawiane przez inne osoby. Pomocna może okazać się aplikacja Meetup, która specjalizuje się w ułatwianiu kontaktów osobistych.

Dzięki aplikacji osoby o wspólnych zainteresowaniach mogą prowadzić warsztaty, gromadzić się i uczestniczyć w różnych zajęciach grupowych. Platforma zaspokaja szeroki zakres zainteresowań, dzięki czemu jest dostępna dla wszystkich, zwłaszcza dla tych, dla których wyzwaniem są wszelkie sytuacje społeczne.

Na początek użytkownicy tworzą konto i opisują swoje zainteresowania. Następnie mogą poznać lokalne grupy zgodne z tymi zainteresowaniami i zacząć angażować się w różne wydarzenia.

Wydarzenia Meetup obejmują szerokie spektrum, od swobodnych spotkań towarzyskich po warsztaty edukacyjne i zajęcia na świeżym powietrzu. Niezależnie od tego, czy jesteś entuzjastą pieszych wędrówek, miłośnikiem książek, czy też lubisz nawiązywać kontakty, prawdopodobnie znajdziesz grupę odpowiadającą Twoim zainteresowaniom.

Meetup to aplikacja dostępna na iOS i Androida i można z niej korzystać bezpłatnie. Niektórzy organizatorzy grup mogą jednak pobierać opłatę członkowską lub opłatę za wydarzenie. Meetup pobiera również opłatę za obsługę wydarzeń biletowanych. Opłata stanowi procent ceny biletu i jest pobierana bezpośrednio od uczestników.

Nextdoor: sąsiedzka sieć społecznościowa

Najlepsza dla: nowych w mieście

Cena: za darmo

Platforma: iOS, Android, przeglądarka

Główne funkcje: kanały informacyjne, grupy, wiadomości, rekomendacje w sąsiedztwie

Przeprowadzka do nowego domu to często ekscytująca przygoda i szansa na nowy początek w nowej okolicy. Umożliwia nie tylko osiedlenie się w nowej przestrzeni, ale także głębsze zakorzenienie się w swojej społeczności i nawiązanie kontaktu z ludźmi, którzy mieszkają w Twoim otoczeniu.

Nextdoor to prywatna aplikacja społecznościowa, której celem jest łączenie sąsiadów w bezpiecznym, zweryfikowanym środowisku. Dzięki aplikacji możesz angażować się w różnorodne działania, takie jak czatowanie, organizowanie spotkań, a nawet kupowanie lub sprzedawanie przedmiotów. Jest to szczególnie przydatne dla rodzin, które niedawno się przeprowadziły i chcą poznać swoich sąsiadów bez konieczności chodzenia od drzwi do drzwi.

Darmowa aplikacja Nextdoor jest dostępna przez przeglądarkę, na iOS i Androidzie i ma na celu pomóc sąsiadom w dzieleniu się informacjami, oferowaniu wsparcia i wzmacnianiu lokalnej społeczności. To przestrzeń, w której możesz być na bieżąco z lokalnymi wiadomościami, znajdować rekomendacje, a nawet podać pomocną dłoń sąsiadowi w potrzebie.

Atleto: łączy fanów sportu

Najlepsza dla: sportowców i studentów

Cena: za darmo z opcją premium

Platform: iOS, Android

Główne funkcje: monitor kondycji i postępów, kalendarz wydarzeń, społeczność w mediach społecznościowych

Badania wskazują, że uprawianie sportu z przyjacielem nie tylko zwiększa motywację, ale także prowadzi do zdrowszych nawyków. Atleto wykorzystuje tę zasadę, zrzeszając entuzjastów sportu na terenie kampusu i koordynując grupowe zajęcia fitness.

Aplikacja jest przygotowana dla studentów, których łączy pasja do sportu. Oferuje wybór ponad 40 zajęć i pomaga użytkownikom znaleźć społeczność, która podziela te same pasje.

Atleto działa na urządzeniach z systemem iOS i Android i jest przeznaczona wyłącznie dla studentów. Umożliwia utworzenie profilu, dołączenie do grup zainteresowań i klubów sportowych oraz planowanie wydarzeń. Aplikacja oferuje również praktyczne funkcje, takie jak monitorowanie kondycji lub kanał mediów społecznościowych z wiadomościami sportowymi i aktualizacjami.

Chociaż Atleto oferuje darmową wersję, istnieje również opcja płatnej subskrypcji. Ten plan premium zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak możliwość sprawdzenia, kto polubił Twój profil i możliwość tworzenia niestandardowych grup.

PawDates: nawiązuj znajomości dzięki zwierzętom

Najlepsza dla: opiekunów zwierząt

Cena: darmowa z opcją premium

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: grupy, wydarzenia, społeczność, udostępnianie multimediów

Chociaż nasze zwierzęta są wspaniałymi towarzyszami, kontakt z innymi ludźmi, którzy kochają swoich futrzanych przyjaciół tak samo jak Ty, może być równie satysfakcjonujący. PawDate to aplikacja zaprojektowana po to, aby ułatwić nawiązywanie relacji, umożliwiając właścicielom zwierząt spotykanie się podczas spacerów z psami. To platforma zachęca do zabaw ze zwierzakami, jednocześnie stwarzając możliwości nawiązania przyjaźni międzyludzkich.

Ta aplikacja społecznościowa jest dostępna na urządzenia z systemem iOS i Android, oferując prosty i intuicyjny sposób na łączenie miłośników zwierząt. Podobnie jak w Bumble BFF i Hey! VINA użytkownicy zaczynają od utworzenia profili swoich zwierząt, w tym takich szczegółów, jak imię, rasa, wiek i zainteresowania. Następnie mogą przeglądać profile innych zwierząt i przesuwać w prawo, jeśli znajdą potencjalne dopasowanie. Kiedy dwa zwierzaki „pasują do siebie”, ich właściciele mogą zacząć ze sobą rozmawiać.

Aplikacja PawDate jest dostępna bezpłatnie na urządzeniach z systemem iOS i Androide. Dostępna jest opcja subskrypcji premium, z większą ilością funkcji, w cenie 2,99 USD miesięcznie. Obejmuje ona brak reklam, nieograniczoną liczbę przesunięć, możliwość sprawdzenia, kto polubił profil Twojego zwierzaka, a także opcję powrotu do przypadkowych przesunięć.

Yubo: platforma do przesuwania w prawo dla nastolatków

Najlepsza dla: pokolenie Z

Cena: za darmo z opcją premium

Platformy: iOS, Android

Główne funkcje: transmisje na żywo, czat wideo, społeczności, gry

Dostępna po polsku: tak

Yubo to platforma społecznościowa stworzona z myślą o użytkownikach z pokolenia Z. Jest popularna wśród osób w wieku od 13 do 25 lat (czyli 99% jej użytkowników). Dostępne są osobne społeczności dla osób w wieku od 13 do 18 lat i osób powyżej 18 roku życia. Aplikacja jest przeznaczona dla tych, którzy cenią sobie powolne i stałe podejście do budowania przyjaźni i chcących poznać ludzi w innych częściach świata.

Aby rozpocząć korzystanie z Yubo, użytkownicy po prostu wprowadzają swoje dane i rozpoczynają poznawanie nowych znajomych, przesuwając w prawo po profilach, które uznają za interesujące. Aplikacja oferuje dynamiczne funkcje, takie jak transmisja na żywo dla maksymalnie 10 uczestników oraz indywidualne, lub grupowe czaty wideo z pięcioma osobami, zapewniające bardziej osobisty sposób na pogłębienie więzi. Dostępny jest także blog poświęcony różnym tematom, takim jak przyjaźń, bezpieczeństwo, aktywizm i dobre samopoczucie. Istnieje nawet dedykowana kategoria przeznaczona wyłącznie dla pokolenia Z.

Aplikacja Yubo jest dostępna na urządzeniach z systemem iOS i Android, a jej podstawowe są bezpłatne. Istnieje jednak możliwośćzakupów w aplikacji, w tym Boosts i YuBucks, które oferują ulepszoną funkcjonalność użytkownikom poszukującym dodatkowych korzyści, takich jak wirtualne prezenty lub naklejki i filtry. Ponadto, ponieważ Yubo jest przeznaczone dla młodszej grupy odbiorców, użytkownicy poniżej 18 roku życia muszą uzyskać zgodę rodziców.

5 wskazówek dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji antyrandkowych

Jeśli zastanawiasz się nad wypróbowaniem aplikacji antyrandkowej, ważne jest, aby zadbać nie tylko o dobre samopoczucie, ale także bezpieczeństwo cyfrowe. Te wyspecjalizowane aplikacje mają na celu wzmacnianie relacji i uzdrawianie serc, ale jak każda platforma internetowa wymagają zachowania czujności, aby chronić Twoją prywatność i dane osobowe.

Oto pięć środków bezpieczeństwa, które warto mieć na uwadze podczas korzystania z aplikacji antyrandkowej:

1. Korzystaj z VPN

Korzystaj z wysokiej jakości sieci VPN, takiej jak ExpressVPN, która zapewnia dodatkową warstwę ochrony podczas interakcji online. VPN maskuje Twój adres IP i pomaga chronić Twoją lokalizację i tożsamość, zapewniając, że Twoje rozmowy pozostaną prywatne i bezpieczne.

2. Zastosuj uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)

Włączenie 2FA (jeśli jest dostępne) zwiększa bezpieczeństwo poprzez dodatkową formę weryfikacji. Może być nią kod wysłany na Twój telefon, co dodatkowo zabezpiecza Twoją aktywność online.

3. Przeczytaj politykę prywatności aplikacji

Poświęcenie czasu na zapoznanie się z polityką prywatności aplikacji pomoże chronić bezpieczeństwo Twoich danych. Dowiedz się, jak aplikacja przetwarza Twoje dane, czy udostępnia je stronom trzecim i jakie środki stosuje, aby je chronić. Jeśli to możliwe, rozważ rezygnację z udostępniania danych lub ograniczenie udostępnianych informacji, aby jeszcze bardziej zabezpieczyć swoje dane osobowe.

4. Dokładnie przejrzyj uprawnienia aplikacji

Sprawdź uprawnienia aplikacji, aby upewnić się, że są one zgodne z jej funkcjami. Dostosuj uprawnienia w ustawieniach urządzenia i przyznaj aplikacji tylko niezbędny dostęp.

5. Aktualizuj aplikacje i systemy

Programiści publikują aktualizacje, aby wyeliminować potencjalne luki i zwiększyć wydajność. Pamiętaj o regularnej aktualizacji systemu operacyjnego urządzenia, aplikacji i powiązanego oprogramowania.