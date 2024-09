Podobnie jak wszystkie aplikacje, VPN zużywa pewną ilość energii na Twoim urządzeniu. To jeden z powodów, dla których ExpressVPN opracował Lightway – nasz wyjątkowy, niestandardowy, nowy protokół VPN, zaprojektowany tak, by zużywać znacznie mniej baterii niż inne protokoły. Jest również szybszy i prostszy zarówno pod kątem audytu, jak i utrzymania.

Sieci VPN są legalne i wykorzystywane przez użytkowników indywidualnych oraz firmy na całym świecie w celu ochrony prywatnych danych i aktywności online, również w krajach prowadzących bardzo restrykcyjną politykę. Nawet tam, gdzie nie zachęca się do korzystania z VPN, wiele rządów po cichu popiera jego używanie przez urzędników, pracowników naukowych i liderów biznesu, jeśli jest to konieczne do utrzymania dominującej pozycji na rynku. Zakazanie korzystania ze wszystkich sieci VPN nie byłoby z ich perspektywy rozsądne.

Będąc płatnym dostawcą VPN premium, ExpressVPN oferuje połączenia zoptymalizowane pod kątem prędkości, bezpieczeństwa i stabilności, jak również dostęp do serwerów zlokalizowanych w 105 krajach na całym świecie. Co więcej, zawsze możesz skontaktować się z naszym zespołem pomocy technicznej, który jest dostępny 24/7.

Serwer proxy to dowolny pośrednik między urządzeniem a Internetem. W przeciwieństwie do VPN większość „usług proxy”, które można znaleźć, jest dość powolna i nie oferuje żadnych korzyści w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

Gdy łączysz się z Internetem za pomocą VPN, aplikacja VPN na Twoim urządzeniu (nazywana również klientem VPN ) łączy się bezpieczne z serwerem VPN . Twój ruch nadal przechodzi przez dostawcę usług internetowych, ale on nie może go monitorować, ani zobaczyć, na jakie strony wchodzisz. Odwiedzane przez Ciebie strony internetowe również nie widzą Twojego oryginalnego adresu IP, a jedynie adres IP serwera VPN, który regularnie się zmienia i z którego korzysta też wielu innych użytkowników.

Uzyskując dostęp do strony internetowej bez VPN, łączysz się z nią korzystając z usług internetowych swojego dostawcy. Przydziela Ci on unikalny adres IP , który może być użyty do zidentyfikowania Cię na stronie internetowej. Ponieważ Twój dostawca usług internetowych obsługuje cały ruch online i kieruje nim, może sprawdzić, jakie strony odwiedzasz i połączyć Twoją aktywność w Internecie z Twoim unikalnym adresem IP.

Odkrywanie świata nie oznacza, że musisz zmieniać sposób korzystania z Internetu. Dzięki VPN możesz to robić tak, jakby Twoje urządzenie nadal znajdowało się w kraju, bez względu na to, jaka odległość rzeczywiście Cię od niego dzieli .

VPN , czyli wirtualna sieć prywatna , to bezpieczny tunel między urządzeniem a Internetem. VPN chroni przed szpiegowaniem, ingerencją osób trzecich i cenzurą. Gdy łączysz się z bezpiecznym serwerem VPN, Twój ruch internetowy przechodzi przez zaszyfrowany tunel, do którego nikt nie może zajrzeć – w tym hakerzy, rządy i dostawca usług internetowych. Znajdowanie się blisko naszych serwerów VPN poprawia wydajność, dlatego nasza sieć serwerów, znajdujących się m.in. w Polsce, Wielkiej Brytanii, czy USA, jest tak istotna.

Need help? Chat with us!