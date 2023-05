Un indirizzo IP del Regno Unito ti consente di navigare in internet come se fossi realmente nel Regno Unito. Questo è utile per accedere a siti Web che utilizzano il geoblocking per limitare il contenuto a determinate regioni.

Se la tua VPN non ha server disponibili nel Regno Unito o non è ottimizzata per la massima compatibilità, potresti perdere l'accesso a questi servizi ogni volta che ti connetti. Una VPN premium come ExpressVPN è progettata invece per proteggere la tua privacy e sicurezza, indipendentemente da ciò che stai facendo online, che tu stia scorrendo siti di notizie, guardando sport in diretta, o trasmettendo in streaming HD da piattaforme come BBC iPlayer, Channel 4, o Now TV.