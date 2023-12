Un anno fa, ci siamo impegnati pubblicamente ad investire in una maggiore frequenza e quantità di audit da parte di terzi. Ci siamo impegnati a coinvolgere più esperti di cybersecurity indipendenti per valutare i nostri prodotti e convalidare l’accuratezza delle nostre affermazioni sulla sicurezza. Solo nell’ultimo anno, abbiamo pubblicato nuovi audit indipendenti di tutte le nostre app per mobile e desktop, la nostra politica sulla privacy e di tecnologie chiave come TrustedServer, il router Aircove e il nostro gestore password Keys.

Oggi siamo felici di condividere la nostra ultima verifica, quella di Lightway, un protocollo VPN open-source che abbiamo costruito da zero. La valutazione è stata condotta da Cure53 tra ottobre e novembre 2022 e ha incluso un penetration test e una verifica dedicata del codice sorgente di Lightway.

Lightway è una tecnologia importante in quanto il protocollo VPN costituisce la base di un servizio VPN, modellando ogni aspetto della tua esperienza. È per questo che abbiamo chiesto a Cure53 di verificare Lightway per la seconda volta (la prima verifica di Lightway è stata condotta nel 2021) e abbiamo ampliato anche l’ambito dei test.

Siamo orgogliosi di dire che Cure53 ha presentato un report molto positivo, identificando cinque problemi di bassa gravità e quattro problemi informativi. Non sono stati riscontrati problemi critici, gravi o di media entità. Abbiamo successivamente risolto tutti i problemi indicati nel rapporto, come confermato da Cure53 durante un nuovo test nel febbraio 2023.

“Considerando la combinazione di fattori, ovvero la copertura completa, il basso numero di riscontri e l’assenza di problemi di impatto elevato, si può concludere che questa valutazione di Cure53 dei componenti di Lightway di ExpressVPN si conclude con un risultato positivo”, afferma Cure53 nel suo report.

In sintesi, Cure53 ha trovato Lightway “in uno stato di sicurezza molto buono”. Leggi il report completo della verifica di Cure53 per Lightway.

Il nostro impegno per la fiducia e la trasparenza

Con quest’ultima verifica, ExpressVPN ha completato e pubblicato 12 audit da parte di terzi solo nell’ultimo anno. Ciò significa anche che abbiamo pubblicato più report di verifica rispetto a chiunque altro nel settore delle VPN, aumentando ulteriormente la fiducia e la trasparenza del nostro servizio.

Ecco un elenco di tutti i nostri audit esterni passati, ordinati cronologicamente:

Queste verifiche e valutazioni sulla sicurezza completano il nostro impegno per la fiducia e la trasparenza, tra cui il lancio del VPN Trust Initiative, il nostro programma di bug bounty e la descrizione pubblica delle nostre pratiche per la sicurezza.

Siamo orgogliosi di aver contribuito a spingere l’industria delle VPN avanti con innovazioni tecnologiche come Lightway e TrustedServer. La nostra ultima serie di audit, caratterizzata da una completezza senza precedenti, è un ulteriore esempio di come stiamo guidando l’industria verso un futuro in cui gli utenti di internet possano godere di una maggiore privacy e sicurezza.