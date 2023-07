La Coppa del Mondo di Calcio Femminile FIFA 2023 è un evento sportivo imperdibile che affascina gli appassionati di calcio di tutto il mondo. Se si desidera assistere a tutte le azioni in diretta da qualsiasi parte del mondo, ExpressVPN è la soluzione perfetta! ExpressVPN offre connessioni sicure e veloci, garantendo un’esperienza di visione continua e ininterrotta e salvaguardando la privacy online. Quindi, che siate a casa o in viaggio, non perdetevi nemmeno un secondo di questa emozionante Coppa del Mondo femminile e godetevi la festa delle migliori squadre femminili del mondo utilizzando una VPN per guardare tutte le partite in diretta!

Gruppo A:

Giovedì 20 luglio: Nuova Zelanda vs. Norvegia (1-0)

In una partita molto combattuta, la Nuova Zelanda è riuscita ad ottenere una vittoria contro la Norvegia con un gol decisivo. Entrambe le squadre hanno mostrato grande determinazione in campo, ma è stata la Nuova Zelanda a riuscire a conquistare i tre punti.

Venerdì 21 luglio: Filippine contro Svizzera (0-2)

La Svizzera ha dominato questa partita con una solida prestazione, segnando due gol senza difficoltà. Nonostante gli sforzi delle Filippine, la Svizzera si è dimostrata più efficace davanti alla porta, assicurandosi un’importante vittoria in questo girone molto competitivo.

Gruppo B:

Giovedì 20 luglio: Australia vs. Irlanda (1-0)

L’Australia ha dato il via al suo mondiale nel Gruppo B con una vittoria di stretta misura contro l’Irlanda. La partita è stata molto combattuta, ma un gol decisivo ha permesso all’Australia di prendere un vantaggio insormontabile sull’Irlanda.

Venerdì 21 luglio: Nigeria vs. Canada (0-0)

In una partita intensa, Nigeria e Canada hanno dato prova di una forte abilità difensiva, impedendo alla squadra avversaria di segnare. La partita si è conclusa con un pareggio per 0-0, lasciando a entrambe le squadre un punto a testa.

Gruppo C:

Venerdì 21 luglio: Spagna vs. Costa Rica (3-0)

La Spagna si è brillantemente assicurata la prima vittoria nel Gruppo C dominando la Costa Rica con un punteggio di 3-0. La squadra spagnola ha messo in mostra la sua abilità tecnica e la sua coesione di squadra, mettendosi in una posizione favorevole in questo girone competitivo.

Sabato 22 luglio: Zambia vs. Giappone (0-5)

Il Giappone ha offerto una prestazione impressionante, segnando cinque gol senza batter ciglia contro lo Zambia. Lo Zambia ha faticato a contrastare i ben organizzati attacchi giapponesi, lanciando il Giappone in una posizione promettente per qualificarsi alla fase successiva.

Gruppo D:

Sabato 22 luglio: Inghilterra vs. Haiti (1-0)

L’Inghilterra ha iniziato la competizione con una vittoria di stretta misura contro Haiti. La squadra haitiana ha resistito ai continui attacchi dell’Inghilterra, ma non è riuscita a impedire il gol decisivo che ha sancito la vittoria dell’Inghilterra.

Sabato 22 luglio: Danimarca-Cina (1-0)

La Danimarca ha ottenuto un’importante vittoria contro la Cina con un gol decisivo. La partita è stata combattuta, ma la Danimarca è riuscita a passare in vantaggio e a mantenerlo fino al fischio finale.

Gruppo E:

Sabato 22 luglio: Stati Uniti vs. Vietnam (3-0)

Gli Stati Uniti, campionesse in carica, hanno dimostrato il loro dominio in questo gruppo sconfiggendo in modo convincente il Vietnam. Il Vietnam ha fatto del suo meglio per resistere, ma la forza degli Stati Uniti si è rivelata travolgente, con una vittoria per 3-0.

Domenica 23 luglio: Paesi Bassi vs. Portogallo (1-0)

In una partita molto combattuta, i Paesi Bassi sono riusciti a superare il Portogallo con un gol decisivo. Entrambe le squadre hanno messo in mostra il loro talento, ma alla fine i Paesi Bassi sono usciti vincitori.

Gruppo F:

Domenica 23 luglio: Francia vs. Giamaica (0-0)

In una partita intensa, la Francia è stata costretta al pareggio dalla Giamaica. Nonostante il fervore del pubblico francese, entrambe le squadre non sono riuscite a segnare e il risultato è stato un pareggio.

Gruppo G:

Domenica 23 luglio: Svezia vs. Sudafrica (2-0)

La Svezia ha offerto una prestazione impressionante, ottenendo una vittoria per 2-0 contro il Sudafrica. La squadra svedese ha mostrato la sua abilità offensiva e la sua forza difensiva, consentendole di guidare questo gruppo competitivo.

La prima fase Coppa del Mondo femminile FIFA 2023 è stata entusiasmante, con partite ricche di emozioni e talento. Le squadre di tutto il mondo hanno dimostrato la loro dedizione e il loro impegno per il calcio, rendendo questo evento una celebrazione della competizione e dell’unità. Restate sintonizzati per assistere ad altre avvincenti partite man mano che la competizione avanza verso le fasi a eliminazione diretta!