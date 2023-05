Sono passati trentatré anni dall’ultimo scudetto del Napoli: all’epoca, Diego Armando Maradona, el pibe de oro, giocava con gli azzurri e portava la squadra alla vittoria dello scudetto di Serie A nel 1990. La città esplose in una magnifica festa e, finalmente la storia si ripete nel 2023, con la Società Sportiva Calcio Napoli e l’intera città che festeggiano l’entusiasmante stagione calcistica giocata da Osimhen e da tutta la squadra allenata da Spalletti.

Per celebrare la tanto attesa vittoria dello scudetto del Napoli e questo momento storico per la città, ExpressVPN, l’azienda leader nella privacy e nella sicurezza dei consumatori, ha lanciato un nuovo server a Napoli. Dal 24 maggio, il server di Napoli sarà accessibile a tutti i clienti ExpressVPN, consentendo loro di portare Napoli nella loro vita e di commemorare il momento significativo per la città partenopea.

“Siamo entusiasti di lanciare il server a Napoli in occasione della storica vittoria, per festeggiare con i tifosi, la squadra di calcio e i nostri clienti italiani”, afferma Harold Li, vicepresidente di ExpressVPN, “Questa nuova posizione server non solo rende omaggio all’amore della città per il calcio e alla storica vittoria dello scudetto, ma espande anche la nostra infrastruttura per offrire un’esperienza online più sicura e privata durante questa importante occasione e oltre.”

L’introduzione di questo nuovo server porta a tre il numero di server in Italia, con quelli già presenti a Milano e Cosenza. Il server di Napoli fornirà prestazioni ottimali, migliorerà la distribuzione della rete e garantirà agli utenti una velocità di connessione elevata. Per portare lo spirito di Napoli nella loro esperienza internet, gli utenti possono connettersi al nuovo server semplicemente cambiando la posizione del server all’interno dell’app ExpressVPN con “Napoli”.

Auguriamo a tutti i nostri utenti napoletani, italiani e di tutto il mondo di continuare a festeggiare, mentre noi continueremo a mantenere quella che siamo orgogliosi di considerare la VPN più sicura in circolazione e continueremo a garantire ai nostri utenti uno streaming fluido e aggiungendo nuove utili funzionalità, per mantenere: il tutto facile da usare.