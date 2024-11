Paramount Plus concède sous licence ses programmes à divers fournisseurs de contenu et diffuseurs à travers le monde, verrouillant essentiellement votre compte par région. Si vous êtes dans des endroits où Paramount Plus n'est pas directement disponible, vous pourriez tout de même être en mesure de profiter de son contenu grâce à des partenariats avec des plateformes de streaming locales ou régionales, des réseaux de télévision ou des services de télévision payante.

Par exemple, dans des pays européens comme l'Albanie, Andorre, Bulgarie, Bosnie, Croatie, République tchèque, Danemark, Finlande, Hongrie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Serbie, Espagne, Slovaquie, Slovénie, et Suède, vous pouvez regarder le contenu de Paramount Plus via SkyShowtime.