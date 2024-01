Pour utiliser nos applis et configurations, veuillez d'abord créer un compte ExpressVPN.

Ce tutoriel vous explique comment installer l’appli ExpressVPN sur votre Amazon Fire TV Stick et votre Fire TV.

L’appli ExpressVPN pour Android est compatible avec :

Fire TV : toutes les versions

Fire TV Stick : 2e génération et plus

Vous pouvez télécharger l’appli ExpressVPN sur Amazon Appstore. Si vous ne trouvez pas l’appli sur Amazon Appstore ou si vous ne pouvez pas accéder à Amazon Appstore, vous pouvez sideloader l’appli ExpressVPN.

Important : L’appli ExpressVPN n’est pas compatible avec les Fire TV Stick de 1re génération.

Important : Si vous souhaitez regarder des contenus en provenance d’un pays spécifique sur votre appareil Amazon, assurez-vous que votre localisation de serveur VPN et votre compte Amazon (seulement pour Amazon Prime) sont associés au même pays. Vos paramètres de pays Amazon se trouvent dans Votre compte > Vos contenus et appareils > Préférences > Pays/Région.

1. Télécharger l’appli ExpressVPN

Important : Si vous ne pouvez pas accéder à Amazon Appstore, sideloadez l'appli ExpressVPN sur votre appareil Fire.

Sur votre appareil Fire, allez sur . Tapez ExpressVPN.

Sélectionnez ExpressVPN.

Sélectionnez Télécharger.

Cliquez sur Ouvrir.

Poursuivez avec l’activation de l’appli ExpressVPN.

Comment sideloader l’APK de l’appli ExpressVPN

Important : Suivez les étapes ci-dessous pour sideloader l'APK de l'appli ExpressVPN uniquement si elle n'est pas disponible pour un téléchargement direct sur votre appareil Fire. À noter : ExpressVPN n'est affilié à aucune appli tierce.

Sur votre appareil Fire, allez dans Paramètres > Ma Fire TV > Options développeurs.

Important : Les Options développeurs pourraient ne pas être disponibles par défaut pour votre appareil Fire TV. Pour activer les Options développeurs :

Allez dans Ma Fire TV > À propos.
Sélectionnez la première option dans la liste. Cela devrait être le nom de votre appareil Fire TV.
Appuyez sur le bouton Sélectionner sur votre télécommande Fire TV sept fois.
Vous devriez maintenant voir un message indiquant vous êtes déjà un développeur. Vous pouvez maintenant accéder aux Options développeurs depuis Ma Fire TV.

Activez Applis de sources inconnues.

Sur le menu principal, allez sur . Tapez Downloader.
Cliquez sur Télécharger.
Cliquez sur Autoriser pour permettre à Downloader d'accéder à vos photos, contenus multimédias et fichiers.
Cliquez sur OK pour continuer.
Saisissez l'URL de l'installateur APK d'ExpressVPN, qui est expressvpn.com/latest/android.
Cliquez sur Go.
Cliquez sur Installer pour terminer l'installation.

2. Installer l’appli ExpressVPN

Cliquez sur Connexion.

Vous pouvez utiliser 3 méthodes pour vous connecter :

Méthode 1 : Scanner le QR code

Scannez le QR code avec votre smartphone pour vous connecter. Entrez l’e-mail et le mot de passe de votre compte ExpressVPN. Appuyez sur Connexion. Cliquez sur Confirmer.

Important : Si cette option (scan du QR code) ne s’affiche pas, allez dans > Applications > Gérer les applications installées > ExpressVPN > Effacer les données > OK. Une fois que vous avez effacé les données en mémoire, relancez l’application ExpressVPN. Le QR code devrait maintenant être affiché. Si cette option (scan du QR code) ne s’affiche pas, allez dans. Une fois que vous avez effacé les données en mémoire, relancez l’application ExpressVPN. Le QR code devrait maintenant être affiché.

Méthode 2 : Se connecter avec un code Visitez auth.expressvpn.com/activate sur un autre appareil. Saisissez le code à 8 caractères affiché sur votre TV. Sélectionnez Continuer. Confirmez votre code à 8 caractères. Entrez l’email et le mot de passe de votre compte ExpressVPN. Sélectionnez Connexion. Méthode 3 : Se connecter avec une télécommande

Sélectionnez Utiliser la télécommande. Entrez l’e-mail et le mot de passe de votre compte ExpressVPN. Sélectionnez Connexion.

Sélectionnez OK.

Lorsque vous serez invité à accepter la demande de connexion d’ExpressVPN, sélectionnez OK.

L’application vous demandera si vous souhaitez partager des informations anonymes pour aider à rendre ExpressVPN plus rapide et plus stable. Sélectionnez votre choix pour continuer.

3. Se connecter à une localisation de serveur VPN

Pour vous connecter à une localisation de serveur VPN, cliquez sur . Par défaut, ExpressVPN suggérera une localisation automatique, la localisation qui vous offrira une expérience optimale.

Une fois que vous voyez le message « Connecté », vous pouvez commencer à naviguer de façon privée et sécurisée.

Se déconnecter d’une localisation de serveur VPN

Pour vous déconnecter du serveur VPN, cliquez sur .

Vous saurez que vous êtes déconnecté lorsque vous verrez le message « Non connecté ».

Choisir une localisation de serveur différente

Pour choisir une localisation différente, sélectionnez .

Par défaut, vous verrez deux onglets, RECOMMANDÉES et TOUTES.

Pour vous connecter à une localisation, sélectionnez-la avec votre télécommande. Vous pouvez également ajouter une localisation à votre liste de favorites en maintenant le bouton « sélectionner » sur la localisation. Vos localisations favorites seront ajoutées dans l’onglet FAVORITES.

Désinstaller ExpressVPN de votre appareil Fire

Sur votre appareil Fire, allez dans Paramètres > Applications > Gérer les applications installées. Parcourez la liste pour trouver ExpressVPN. Sélectionnez Désinstaller > Désinstaller.

L’appli est maintenant supprimée de votre appareil Fire.

Le casting ou le mirroring sur Amazon Fire à partir de votre appareil

Le casting et le mirroring sont des technologies sans fil qui vous permettent de diffuser un contenu provenant de votre appareil sur Amazon Fire TV.

Si vous souhaitez diffuser des vidéos depuis votre appareil (avec VPN) sur un téléviseur via votre Amazon Fire TV, voici les options de casting et de mirroring compatibles :

Le casting Le mirroring Android (avec un VPN) ✘ Non pris en charge ✔ Pris en charge Windows (avec un VPN) ✔ Pris en charge (dans les navigateurs basés sur Chromium) ✘ Non pris en charge Chromebook (avec un VPN) ✘ Non pris en charge ✘ Non pris en charge Linux (avec un VPN) ✘ Non pris en charge ✘ Non pris en charge

(Le mirroring et le casting ne sont pas possibles à partir du système iOS ou macOS sur votre Amazon Fire TV.)

Vous pouvez également connecter votre Amazon Fire TV à un routeur VPN, un VPN configuré manuellement ou un routeur VPN virtuel. Avec cette option, vous n’avez pas besoin de faire un casting à partir de votre appareil sur votre Amazon Fire TV. Vous avez simplement besoin d’une Amazon Fire TV connectée au VPN pour diffuser le contenu.

