Les fonctionnalités de protection avancée d’ExpressVPN. sont un ensemble de paramètres qui incluent Threat Manager, le blocage des publicités et le contrôle parental. Lorsqu’elles sont activées, vous pouvez bloquer les publicités, les trackers, les sites malveillants et les sites pour adultes pour une expérience en ligne plus sûre.

Ces fonctionnalités bloquent les applis et les sites Web sur votre appareil d’établir une communication avec des sites malveillants, des trackers et des sites pour adultes connus figurant sur nos listes de blocage. Le blocage s’effectue localement, et les domaines bloqués ne quittent jamais votre appareil.

Nos listes de blocage sont compilées à partir des listes open-source suivantes de publicités connues, de trackers, de sites pour adultes et d’hôtes malveillants. Nous mettons à jour nos listes de blocage chaque semaine, et nous continuerons à améliorer l’éventail de publicités que nous bloquons. Les utilisateurs peuvent également nous signaler des publicités en contactant notre équipe de support et nous étudierons leur blocage.

Publicités

AdAway

Liste hôte Tiuxo – publicités

yoyo.org

liste des serveurs publicitaires anudeepND

liste de publicités hostsVN

Trackers

Trackers réseau 2o7 de FadeMind

Trackers propriétaires de Geoffrey Frogeye

hkamran80 PiHole liste de blocage pour SmartTV

Liste de blocage PiHole de Perflyst pour SmartTV

Sites pour adultes

fichier hôte de blocage de domaines adultes hostsVN

fichier hôte de blocage de pornographie de Sinfonietta

fichier hôte de blocage de sites de snuff de Sinfonietta

Liste hôte Tiuxo – pornographie

Sites malveillants

URLHaus Un projet d’abuse.ch ayant pour but de partager des URLs malveillantes.

Liste des domaines malveillants de Threat-Intel par DigitalSide

Hôtes à risque de FadeMind

Spam de FadeMind

Liste de crypto-mineurs basée sur le navigateur de Hoshsadiq

Rapport Mandiant APT1

Important : La protection avancée ne bloque que les trackers, sites malveillants, publicités et sites pour adultes identifiés dans les listes de blocage sources. Veuillez continuer à suivre les meilleures pratiques pour protéger votre confidentialité et sécurité en ligne.

