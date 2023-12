Oppenheimer, le dernier film épique de Christopher Nolan, est désormais disponible en streaming. Cela fait longtemps que l’on attend la sortie en streaming de ce film acclamé par la critique, alors accrochez-vous, nous avons toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder Oppenheimer en streaming en ligne.

Est-ce que je peux utiliser un VPN pour regarder Oppenheimer dans un autre pays ?

Bien que vous puissiez regarder Oppenheimer en vous connectant à une localisation de serveur VPN dans un pays autre que le vôtre, cela pourrait enfreindre les conditions d’utilisation de votre service de streaming et celles d’ExpressVPN. ExpressVPN est un outil de sécurité et de protection de la vie privée, qui n’est pas destiné à être utilisé pour le contournement des droits d’auteur. De part sa conception, nous ne pouvons pas voir ni contrôler ce que vous faites lorsque vous êtes connecté à notre service VPN, nous devons alors insister sur le fait que vous devez respecter l’industrie du divertissement et toujours honorer les conditions d’utilisation.

Où regarder ‘Oppenheimer’ en ligne

Actuellement, la seule manière de regarder Oppenheimer en streaming est de l’acheter via des services de PVOD (vidéo à la demande premium) comme Apple TV, Amazon Prime et Google Play. Notez que le coût du film pourrait varier selon la région et le service.

Vous aurez le choix entre louer et acheter le film. En l’achetant, vous pourrez garder le film dans votre bibliothèque numérique. Les locations restent dans votre bibliothèque pendant 30 jours, mais lorsque vous commencerez à regarder le film, vous aurez 48 heures pour le finir.

Sur quels services de streaming ‘Oppenheimer’ sera-t-il disponible ?

En tant que film d’Universal, Oppenheimer sera disponible sur le service de streaming Peacock aux États-Unis. En dehors des États-Unis, le film devrait être disponible sur les services de streaming comme Netflix. Gardez un œil sur cette page; nous la mettrons à jour avec la liste complète des options de streaming dès que ce sera disponible. Il est prévu que le film soit disponible sur les services de streaming en janvier 2024.

Quand Oppenheimer sera-t-il disponible en streaming ?

Oppenheimer est sorti en streaming PVOD le 21 novembre 2023. Vous préférez regarder le film sur vos services de streaming ? Il est prévu qu’il soit disponible sur des services comme Peacock en janvier 2024.

Comment regarder Oppenheimer gratuitement ?

Malheureusement, Oppenheimer n’est pas en streaming sur les meilleurs services de streaming gratuits. Actuellement, la seule manière de regarder Oppenheimer en ligne est d’en payer le prix sur des services comme Apple TV. Ceci dit, cela pourrait changer une fois qu’Oppenheimer sera disponible sur les services de streaming. Nous vous tiendrons au courant !

Regardez Oppenheimer en streaming en 3 étapes

Abonnez-vous à ExpressVPN et à son service ultra-rapide Connectez-vous à une localisation de serveur VPN parmi un choix de 105 pays. Par exemple, si vous êtes un fan français et souhaitez regarder le film en streaming, connectez-vous à une localisation de serveur en France. Commencez le streaming et profitez !

Pourquoi vous utiliser ExpressVPN pour le streaming ?

Un VPN premium comme ExpressVPN est la manière parfaite pour regarder vos séries préférées en streaming et en toute sécurité. Non seulement ExpressVPN offre des serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde, optimisés pour le streaming et la sécurité, mais avec un VPN, vous pouvez regarder du streaming sur tous vos appareils et même vos Smart TV et consoles de jeu.

Streamez Oppenheimer en toute sécurité avec un VPN sur huit connexions simultanément, ce qui vous permet de regarder les épisodes à la maison, en déplacement ou même à l’étranger.

Fonctionnalités clés :

Serveurs à haut débit dans 105 pays à travers le monde, tous optimisés pour la vitesse et la sécurité

Jusqu’à 8 connexions simultanées

Service client 5 étoiles avec un support par messagerie instantanée 24h/24 et 7j/7

Politique de confidentialité stricte : Pas de logs d’activité ou de connexion

Site de support complet avec des articles détaillés de dépannage, des tutoriels vidéo pratiques et bien plus

La technologie de serveur VPN la plus avancée de l’industrie, TrustedServer, qui supprime toutes les données à chaque redémarrage

Notre fonctionnalité Threat Manager innovante, qui protège votre téléphone des malwares et d’autres applis malveillantes de traçage

Protocole Lightway de dernière génération offrant de meilleures vitesses, sécurité et fiabilité, surtout sur appareil mobile

De quoi parle Oppenheimer

Oppenheimer retrace l’histoire de J. Robert Oppenheimer, le cerveau à l’origine de la bombe atomique. Ce film retrace le parcours de ce physicien visionnaire à la tête du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, explorant le bilan personnel et les conséquences de l’utilisation de la bombe sur le Japon.

Mélangeant les sensibilités d’un biopic avec des éléments de thriller politique, le film transforme un sujet lourd en un récit étonnamment accessible. Ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme l’un des meilleurs films de tous les temps.

Casting de Oppenheimer

Le casting principal inclut :

Cillian Murphy en tant que J. Robert Oppenheimer

Benny Safdie en tant que Edward Teller

Emily Blunt en tant que Katherine “Kitty” Oppenheimer

Florence Pugh en tant que Jean Tatlock

Josh Hartnett en tant que Ernest Lawrence

Kenneth Branagh en tant que Niels Bohr

Matt Damon en tant que Gen. Leslie Groves

Robert Downey Jr. en tant que Lewis Strauss

Tom Conti en tant que Albert Einstein

D’autres membres du casting comprennent Alden Ehrenreich, Emma Dumont, Gary Oldman, Jack Quaid, Matthew Modine, Rami Malek et beaucoup d’autres encore.

FAQ sur Oppenheimer

‘Oppenheimer’ est-il disponible au streaming ?

Oui, Oppenheimer est disponible au streaming en ligne. Actuellement, il est uniquement disponible aux services PVOD (vidéo à la demande premium), ce qui signifie que vous aurez besoin de louer ou d’acheter le film pour le regarder.

Il est prévu qu’Oppenheimer soit disponible sur les services de streaming comme Peacock en janvier 2024.

‘Oppenheimer’ est-il disponible sur Amazon Prime ?

Oui, Oppenheimer est disponible à la location ou à l’achat sur Amazon Prime.

Le film ‘Oppenheimer’ est-il classé R (interdit aux moins de 17 ans) ?

Oui, Oppenheimer est classé R (interdit aux moins de 17 ans) en raison du langage utilisé et du contenu contenant des scènes sexuelles et de la nudité.

Combien de temps dure le film ‘Oppenheimer’ ?

Oppenheimer est un film qui dure 3 heures (180 minutes).

Le film ‘Oppenheimer’ sera-t-il en streaming sur Disney Plus ?

Non, il est peu probable qu’Oppenheimer soit en streaming sur Disney Plus. En tant que film d’Universal, il sortira plutôt en streaming sur le service Peacock.

Est-ce que je peux regarder ‘Oppenheimer’ sur YouTube TV ?

Non, Oppenheimer ne sera pas en streaming sur YouTube TV. Cependant, vous pouvez louer ou acheter le film depuis YouTube Movies & TV.

ExpressVPN est un service VPN qui n’est destiné à être utilisé en tant que contournement des droits d’auteur. Pour plus de détails, veuillez lire les conditions de service d’ExpressVPN et celles de votre fournisseur de contenu.