No, Call of Duty: Warzone Mobile no es un juego cruzado, lo que significa que los jugadores no podrán jugar entre (ni contra) sí, independientemente de la plataforma en la que estén jugando.

Sin embargo, se admite la progresión cruzada. Esto significa que si usted juega Call of Duty: Warzone 2.0 y Call of Duty: Modern Warfare II en una consola o PC, gran parte de su progreso en armas o desbloqueos se trasladará a Call of Duty: Warzone Mobile en la misma cuenta.