La última encuesta de ExpressVPN muestra que gestionar varias suscripciones digitales puede ser agotador, y ofrece estrategias para buscar la calidad sobre la cantidad de suscripciones.

¿Qué hace para relajarse después de un largo día? Quizá abra su servicio de streaming favorito para ver el último episodio de esa serie de la que todos hablan (usando su VPN para hacer streaming seguro, por supuesto). Pero al revisar sus suscripciones, puede que se sienta abrumado por la cantidad de servicios que está pagando— y que tal vez ni siquiera esté usando. Sin embargo, tampoco se siente preparado para cancelarlos. Puede que esté experimentando “fatiga por suscripciones”.

En una reciente encuesta de ExpressVPN realizada a 4.000 personas en EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania, casi el 40% confesó sentirse abrumado por la cantidad de suscripciones digitales que gestionan. No es solo el precio lo que pesa, aunque claramente es un factor. También está la carga mental de manejar múltiples cuentas, recordar contraseñas y llevar un seguimiento de las fechas de renovación.

Los servicios de suscripción nacieron para hacernos la vida más fácil. En cambio, para muchos, se han convertido en otra fuente de estrés. Equilibrar seguridad y conveniencia sin sobrecargarse con servicios puede ser complicado. Tal vez empezó con uno o dos—streaming para entretenimiento, quizá un servicio de música. Pero con el tiempo, la lista creció. Ahora, está suscrito a todo, desde aplicaciones de fitness hasta sitios de noticias, cada uno demandando una parte de su atención y su bolsillo.

Esta creciente sensación de agobio es lo que los expertos llaman fatiga por suscripciones. Es esa sensación de estar enterrado bajo demasiados servicios, con muy poco tiempo para aprovechar al máximo cualquiera de ellos. Esta situación, está llevando a que los usuarios reconsideren cómo gestionan su vida digital.

Entonces, ¿cómo combatir esta fatiga? Siga leyendo para descubrirlo.

El 42% de las personas paga sus propias suscripciones, mientras que el 20% depende de familiares o amigos

Cuando se trata de suscripciones digitales, es evidente que la mayoría de las personas gestionan más de uno o dos servicios. Según nuestra encuesta, una parte significativa de los usuarios está suscrita a múltiples servicios, con un 22% de los encuestados pagando por solo uno, un 20% suscribiéndose a dos y un 18% gestionando tres suscripciones. A medida que aumenta el número de suscripciones, disminuye el porcentaje de personas que las tienen, con solo un 1% suscrito a siete o más servicios.

¿Cuántas suscripciones digitales paga?

Número de suscripciones Porcentaje que paga (%) 1 22% 2 20% 3 18% 4 11% 5 6% 6 3% 7 1% No pago por ninguna suscripción digital 14%

Curiosamente, el 14% de las personas indicó que no pagaban ninguna suscripción digital. Esto puede parecer sorprendente en un mundo lleno de suscripciones, pero apunta a una tendencia creciente en la que las personas dependen de servicios gratis o, lo que es más común, de suscripciones pagadas por alguien más.



¿Cuántas suscripciones digitales utiliza pero no paga (por ejemplo, las paga un amigo o familiar)?

Número de suscripciones Porcentaje que usa pero no paga (%) 1 20% 2 12% 3 8% 4 4% 5 2% 6 1% 7 1% 8+ 0% Pago por todas mis suscripciones digitales 14% No uso ninguna suscripción digital 8%

De hecho, cuando se trata de usar suscripciones digitales pagadas por otros—como amigos o familiares—hay un porcentaje notable que lo hace. Alrededor del 20% de los encuestados utiliza un servicio así, y el 12% disfruta de dos. Por tanto, compartir suscripciones es una práctica común, tal vez como una forma de manejar costos o simplemente para aprovechar al máximo lo que está disponible. Más adelante hablaremos sobre esto.

A pesar de esto, un 42% de las personas informaron que pagan todas sus suscripciones digitales por sí mismos. Mientras tanto, el 8% de los encuestados no usa ninguna suscripción digital, ya sea pagada por ellos mismos o no.

Los británicos gastan más en suscripciones digitales

Si gestionar múltiples suscripciones puede ser abrumador, el aspecto financiero no es menos desalentador. Es fácil inscribirse en un servicio aquí y allá, pero cuando el usuario echa la vista atrás y mira el costo total mensual, puede ser una situación de alerta.

En nuestra encuesta, preguntamos a las personas cuánto gastan cada mes en suscripciones digitales. Los resultados muestran cuánto pueden afectar estas suscripciones a su presupuesto, especialmente si no son servicios premium que ofrecen un gran valor.

En Francia, por ejemplo, una parte significativa de personas (23%) gasta entre 11 y 20 EUR (12-22 USD) al mes en sus suscripciones. Un cuarto de los encuestados gasta aún más, ubicándose en el rango de 21-40 EUR (23-44 USD). La imagen es similar en Alemania, donde el 27% de las personas gastan 21-40 EUR mensualmente.

En el Reino Unido, los números suben aún más. Casi el 30% de los encuestados informa que gasta entre 21 y 40 GBP (16-30 USD) cada mes, mientras que en EE. UU., el 26% desembolsa entre 21 y 40 USD. Pero el gasto no se detiene ahí. Un porcentaje notable de personas en ambos países paga más de 100 USD o 100 GBP (131 USD) cada mes solo para mantenerse al día con todas sus suscripciones.

Estos costos se acumulan rápidamente. Lo que puede comenzar como unos pocos dólares o euros aquí y allá, fácilmente se convierte en un gasto mensual considerable.

Cómo preferimos pagar por suscripciones

Cuando se da la opción entre una experiencia fluida e ininterrumpida y un servicio gratuito lleno de anuncios, la mayoría de las personas están dispuestas a pagar por la primera. Nuestra encuesta encontró que el 60% de los encuestados prefieren pagar por un servicio para evitar los anuncios, mientras que el 40% están conformes con el modelo freemium, donde el servicio es gratuito pero incluye anuncios intrusivos. Esta división destaca cuánto valoramos el disfrute sin interrupciones, incluso cuando tiene un coste asociado.

Pero, ¿qué pasa con la forma en que se estructuran estos costos? Ante la idea de pagar un alto costo inicial por un artículo—como un automóvil inteligente o una bicicleta Peloton—además de una tarifa mensual obligatoria, las opiniones están divididas. El 31% de las personas dice que nunca compraría un artículo costoso que también requiera una suscripción. Mientras tanto, el 28% prefiere un pago único que cubra todo, evitando la molestia de las tarifas continuas. Por otro lado, el 16% está de acuerdo con omitir el costo inicial y simplemente pagar la suscripción.

¿Cómo prefiere pagar por los servicios de suscripción?

Respuesta % de encuestados Pagos mensuales 66% Pago único por acceso de por vida 10% Pagos anuales 10% Pagos trimestrales 7% Modelo de pago por uso 5%

¿Y cómo prefieren las personas gestionar sus pagos de suscripciones? El 66% de los encuestados favorece los pagos mensuales, que son más fáciles de ajustar a un presupuesto regular. Solo el 10% prefiere pagar por adelantado para obtener acceso de por vida, posiblemente debido al gran compromiso inicial que requiere. Los pagos trimestrales y anuales atraen a grupos más pequeños (7% y 10% respectivamente), mientras que un modelo de pago por uso (en el que se paga por lo que se utiliza) es la elección del 5%.

El streaming de contenido es el servicio de suscripción digital más popular

Con tantos servicios de suscripción compitiendo por nuestra atención (y nuestros bolsillos), vale la pena echar un vistazo más de cerca para ver en qué están gastando las personas su dinero. En nuestra encuesta, pedimos a los participantes que compartieran los tipos de suscripciones digitales que utilizan con más frecuencia, independientemente de si las pagan ellos mismos.

No es sorprendente que los servicios de streaming de contenido encabezaran la lista, con un 75% de los encuestados diciendo que usan plataformas como Netflix, Hulu, Disney+ y Amazon Prime para mantenerse entretenidos. Ya sea viendo la última serie o poniéndose al día con películas, los servicios de streaming se han convertido en un elemento básico en muchos hogares.

Las suscripciones de música ocuparon el segundo lugar, con un 51% de las personas sintonizando a través de plataformas como Spotify o Apple Music. Estos servicios han hecho más fácil que nunca acceder a una vasta biblioteca de canciones, podcasts y listas de reproducción al alcance de nuestras manos. Los videojuegos también tienen una participación significativa, con un 24% de los encuestados suscritos a plataformas de juegos.

Más allá del entretenimiento, algunos consumidores también se están suscribiendo a servicios que atienden sus necesidades diarias. Por ejemplo, el 16% de las personas informó usar suscripciones relacionadas con alimentos, como servicios de preparación de comidas o entrega a domicilio. Otro 10% está suscrito a herramientas de trabajo o productividad, y el mismo porcentaje a servicios relacionados con el hogar, como suscripciones a impresoras inteligentes o asistentes de voz.

Las aplicaciones de fitness, como las que ofrecen Oura Ring o Peloton, también están ganando terreno, con un 8% de los encuestados suscritos a estas plataformas para mantenerse en forma y hacer seguimiento de su salud.

¿Qué dispositivos utiliza para acceder a cada servicio de suscripción?

Servicio TV Smartphone Portátil/PC Tableta Consola de videojuegos Casco de VR Streaming de contenido 70% 55% 40% 30% 11% 2% Música 33% 82% 37% 31% 12% 4% Videojuegos 22% 51% 45% 28% 62% 11% Trabajo/productividad 22% 64% 68% 41% 19% 10% Hogar inteligente 26% 62% 56% 41% 17% 12% Entrega de comida/preparación de alimentos 17% 76% 41% 36% 11% 7% Fitness 26% 80% 37% 35% 14% 12%

Pero no se trata solo de cuáles son los servicios, sino también de cómo acceden a ellos. Nuestra encuesta reveló algunas tendencias interesantes en el uso de dispositivos. Cuando se trata de streaming de contenido, el 70% de los usuarios prefieren ver en su televisor, mientras que el 55% opta por su teléfono inteligente. Las computadoras portátiles y de escritorio siguen siendo populares, con un 40% de usuarios que usan estos dispositivos para transmitir, pero también están en la mezcla las tabletas y las consolas de videojuegos.

En cuanto a la música, los números cambian un poco. Un sorprendente 82% de los encuestados usa su teléfono para escuchar contenido, mostrando que el consumo de música es cada vez más flexible. Los televisores y computadoras portátiles son los siguientes, pero con menos presencia, lo que resalta la preferencia por la escucha portátil y en movimiento.

Por otro lado, los videojuegos siguen muy arraigados en las consolas, con un 62% de usuarios que juegan en estos dispositivos. Sin embargo, los juegos móviles no se quedan atrás, con un 51% jugando en sus teléfonos, lo que ilustra la creciente tendencia de jugar sobre la marcha.

El impacto emocional de la fatiga por suscripciones

Sin embargo, no se trata solo del costo o de los dispositivos que usamos lo que contribuye a la fatiga por suscripciones. También es la carga mental que conlleva gestionar tantos servicios. Según nuestra encuesta, el 40% de los encuestados admitió sentirse abrumado por la cantidad de suscripciones digitales que manejan.

Principales razones para sentirse abrumado por las suscripciones digitales

Razón % de encuestados Demasiado costoso 49% Difícil llevar el control de todas las suscripciones 37% No hay suficiente tiempo para usar todos los servicios 35% Contenido repetido en varios servicios 20% Dificultad para gestionar diferentes cuentas y contraseñas 15% Demasiadas notificaciones y correos electrónicos 12%

Para el 15% de las personas, esta sensación de agobio es una compañera constante, mientras que otro 25% la experimenta de vez en cuando. Las razones para esto varían, pero el culpable más citado es el costo: el 49% de los encuestados señaló el alto costo de las suscripciones digitales como un factor de estrés significativo. Pero no se detiene ahí; el 37% de las personas dicen que tienen dificultades para llevar el control de todas sus suscripciones, mientras que el 35% simplemente no tiene suficiente tiempo para usar todos los servicios que están pagando.

Otros factores también contribuyen a esta creciente sensación de fatiga por suscripciones: el 20% está frustrado por el contenido repetido entre los servicios, el 15% lucha con la gestión de diferentes cuentas y contraseñas, y el 12% se siente abrumado por el constante flujo de notificaciones y correos electrónicos.

“El 38% de los encuestados admitió sufrir de fatiga por suscripciones, con un 12% experimentándola todo el tiempo.

Compartir suscripciones: una espada de doble filo

Con el precio de las suscripciones siendo la principal causante de la fatiga por suscripciones, muchas personas recurren a una solución simple: compartir. Es una práctica común, con el 47% de nuestros encuestados admitiendo que comparten sus servicios de suscripción con otros. Pero aunque esto puede parecer una forma inteligente de ahorrar dinero, conlleva su propio conjunto de desafíos.

Según nuestra encuesta, el 31% de las personas comparte sus suscripciones digitales con miembros de su familia, mientras que el 14% extiende este compartir a amigos. Por otro lado, el 7% de los encuestados están en el lado receptor, usando suscripciones pagadas por otra persona. Esto significa que casi la mitad de todos los usuarios están involucrados en alguna forma de compartir suscripciones.

A primera vista, compartir suscripciones parece una situación en la que todos ganan. Usted puede dividir el costo, haciendo que los servicios caros sean más asequibles. Para las familias, esto puede significar que todos tengan acceso a contenido de streaming o plataformas de música por una fracción del precio. Para los amigos, es una forma de disfrutar contenido premium sin asumir la carga financiera completa.

Sin embargo, este enfoque no está exento de inconvenientes. Compartir cuentas puede volverse complicado rápidamente. Gestionar cuentas compartidas a menudo requiere un alto nivel de confianza, especialmente cuando se trata de contraseñas. También está el riesgo de que la seguridad de la cuenta se vea comprometida si los datos de inicio de sesión se comparten demasiado. Además, los servicios compartidos entre varios usuarios pueden experimentar conflictos, como no poder transmitir en varios dispositivos al mismo tiempo, ya que algunos servicios de suscripción no lo permiten, lo que puede generar frustración. Cabe destacar que algunos servicios como Netflix permiten compartir solo dentro del mismo hogar, pero han comenzado a tomar medidas contra el uso compartido entre personas que no viven juntas, exigiendo complementos a las suscripciones.

Y luego está el impacto en la fatiga por suscripciones. Aunque compartir puede reducir la carga financiera, no necesariamente facilita la gestión de estas suscripciones. De hecho, puede agregar otra capa de complejidad. Cuando comparte cuentas, debe coordinarse con otras personas, recordar quién está usando qué y, posiblemente, lidiar con la recuperación de cuentas si algo sale mal. Esto puede agregar a la carga mental, contribuyendo a la fatiga que compartir intentaba aliviar.

Cómo gestionar la fatiga por suscripciones

Aunque compartir suscripciones puede ahorrar unos cuantos dólares, no necesariamente reduce la carga mental. El verdadero desafío está en gestionar estas suscripciones de una manera que no aumente el estrés de la vida cotidiana.

¿Está pensando en reducir la cantidad de suscripciones? Si es así, ¿cuántas cancelaría?

1: 20%

2: 12%

3: 3%

4: 1%

5 o más: 1%

No estoy pensando en reducir: 63%

Curiosamente, a pesar de esta sensación de agobio, la mayoría de las personas no planean reducir el número de servicios a los que están suscritos. En nuestra encuesta, el 63% de los encuestados indicó que no tiene intención de reducir la cantidad de servicios a los que están suscritos. Esto sugiere que, para muchos, el valor percibido de estas suscripciones supera la fatiga asociada. Sin embargo, para el 37% que está buscando hacer cambios, se trata de dar pequeños pasos significativos para recuperar el control.

Aquellos que están considerando reducir no están haciendo cambios drásticos: el 20% planea cancelar solo un servicio, mientras que el 12% tiene como objetivo cancelar dos. Esto indica que incluso pequeñas reducciones se ven como suficientes para aliviar parte de la carga. Pero si usted es parte de la mayoría que no planea reducir, ¿cómo puede gestionar sus suscripciones de manera más efectiva?

6 maneras de tomar el control de sus suscripciones

Los resultados de nuestra encuesta destacaron algunas estrategias claras para aliviar la carga de gestionar suscripciones. Ya sea simplificando servicios o configurando recordatorios, aquí tiene seis maneras prácticas de tomar el control y reducir el estrés:

1. Consolide sus servicios

Simplifique sus suscripciones eligiendo servicios que ofrezcan soluciones integradas. Por ejemplo, las plataformas de streaming que combinan música, películas y programas de televisión pueden ofrecer un mejor valor y reducir la cantidad de cuentas que necesita gestionar.

2. Utilice una plataforma unificada

Un significativo 38% de los encuestados cree que una plataforma única para gestionar todas las suscripciones sería un cambio decisivo. Considere usar aplicaciones como Rocket Money, que le permiten hacer un seguimiento, gestionar e incluso cancelar suscripciones desde un solo lugar, ayudándole a tener una vista clara de sus gastos.

3. Opte por calidad sobre cantidad

En lugar de gestionar numerosas suscripciones, elija servicios que proporcionen un valor integral. Una VPN de ExpressVPN, por ejemplo, no solo asegura su conexión a internet, sino que también ofrece soporte para múltiples dispositivos, por lo que no necesita soluciones de seguridad separadas para cada aparato. Con una sola suscripción, puede proteger todo su hogar al conectar hasta ocho dispositivos simultáneamente, reduciendo la necesidad de múltiples cuentas y aliviando la fatiga por suscripciones. Además, cada suscripción de ExpressVPN viene con un gestor de contraseñas completo, un tipo de servicio que normalmente requiere su propia suscripción.

4. Configure recordatorios para las renovaciones

Evite cargos inesperados configurando recordatorios para las fechas de renovación de sus suscripciones. Según el 26% de los encuestados, los recordatorios regulares pueden ayudar a gestionar mejor las suscripciones. Utilice aplicaciones de calendario o funciones integradas en su teléfono para recibir notificaciones con antelación.

5. Evalúe el valor regularmente

Revise regularmente sus suscripciones para asegurarse de que valen lo que cuestan. Con el 30% de las personas deseando más transparencia en los precios, es esencial evaluar si cada servicio está proporcionando el valor que espera. Si no es así, puede ser el momento de cancelar o cambiar a una versión más económica.

6. Aproveche los planes familiares y los controles parentales

Los planes familiares son más costosos, pero ofrecen un buen valor. Los miembros de la familia suelen tener sus propios perfiles y pueden usar el servicio libremente sin preocuparse por exceder el límite de dispositivos. En general, cuesta mucho menos que si cada persona tuviera una suscripción independiente. Algunos planes familiares también permiten al suscriptor controlar los perfiles de los niños especificando un nivel de edad para contenido apropiado.

¿Cuántas suscripciones digitales tiene y cuál no podría vivir sin ella? Déjenos su opinión en los comentarios a continuación.