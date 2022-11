Series premiadas en los Emmy 2022 que no puede perderse

El día 13 de septiembre tuvo lugar la 74 gala de los Emmy, la ceremonia que premia las mejores series del año. Es lógico seguir este gran evento con la esperanza de que premien nuestras favoritas (y quizá ganar alguna apuesta), pero también es una gran oportunidad para descubrir nuevas series que pueden haber pasado desapercibidas.

Desde ExpressVPN le contamos cuándo llegan las próximas temporadas de las series más premiadas y le traemos algunas recomendaciones que merece la pena ver y no deberían quedar eclipsadas por las series más populares.

Las grandes ganadoras de la noche fueron: la miniserie The White Lotus con 5 premios, la serie Ted Lasso de AppleTV con 4 galardones (incluyendo mejor serie cómica), Succession, con 3 Emmys (entre ellos el de mejor serie dramática) y finalmente El Juego del Calamar, que se llevó 2 premios. Después de estos éxitos, no es de extrañar que los productores de estas series estén pensando en crear nuevos episodios.

Tanto Ted Lasso como Succession ya tienen confirmadas una temporada adicional cada una, que se emitirán en HBO. La saga de los Roy llegará a nuestras pantallas en 2023 y su rodaje empezó en junio de este año. La comedia de Ted Lasso, en cambio, no tiene confirmada la fecha de estreno. Sin embargo, como la producción comenzó el marzo de 2022, hay expectativas de que lancen la tercera temporada a finales de año. Habrá que esperar más tiempo para ver la segunda temporada de El Juego del Calamar, una producción de Netflix que tiene previsto su estreno entre finales de 2023 y comienzos de 2024.

¿Qué podemos ver mientras tanto?, ¿qué otras series geniales de 2022 nos ha revelado la última gala de los Emmy? Hacemos un repaso a otros de los shows que han sido galardonados en esta edición y destacamos algunas de las series menos conocidas que también se han llevado una estatuilla.

Euphoria es la serie por excelencia de la Generación Z que describe con crudeza los dramas de la adolescencia. En 2020 su protagonista Zendaya logró el Emmy a la actriz más joven con 24 años y este año ha repetido. Su actuación como Rue le ha valido el reconocimiento de la crítica y la consagra como un icono de su generación. Esta aclamada serie se ha llevado el premio por mejor actriz principal y mejor actor invitado. En 2020 obtuvo varios Emmy en las áreas de maquillaje, vestuario y banda sonora. Está disponible en HBO.

Disney Plus emite en España varias series que han sido premiadas y a las que merece la pena tener en el radar. Una de las sorpresas de la noche fue Abbott Elementary, una comedia que se ha llevado un único premio, pero uno de los más importantes en cualquier producción audiovisual: mejor guión. Su guionista Quinta Brunson además protagoniza la serie, que cuenta (en forma de falso documental) las dificultades de un grupo de profesores que tratan de sacar a sus alumnos adelante.

En el ámbito de miniseries, destacamos The Dropout y Dopesick, que también están en la plataforma de Disney. The Dropout es una miniserie sobre Elizabeth Holmes, una empresaria que puso en riesgo a miles de personas por llevar a cabo su idea de negocio. Esta emprendedora real ya fue retratada en el documental The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley, de HBO. Ahora, en la ficción Amanda Seyfried encarna a la protagonista que llegará al extremo de su ambición. El retrato de este personaje complejo y atrapado en su propia mentira le ha valido a Seyfried el Emmy a mejor actriz. Dopesick: historia de una adicción también está basada en hechos reales y es la historia con la que Michael Keaton se ha llevado el premio a mejor actor en miniserie. Esta producción relata la historia de una gran farmacéutica que distribuye opiáceos sin advertir sobre sus efectos adversos.

Finalmente y para terminar con una recomendación más ligera, Hacks es una comedia que está ganando fuerza y que ha renovado una tercera temporada con HBO para 2023, sin fecha confirmada aunque se rumorea que llegará en primavera. La actriz Jen Statsky se ha llevado el Emmy por mejor actriz en una serie de comedia, y no es para menos. Esta divertida serie explora la relación entre una cómica legendaria de Las Vegas y una joven guionista inmadura de 25 años que deben trabajar juntas. Si quiere pasar un rato divertido, con humor cínico y personajes entrañables, Hacks es una apuesta segura.

