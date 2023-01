En la era digital es posible hallar la respuesta a casi cualquier cosa con tan solo una búsqueda rápida. ¿Cuándo sale el próximo vuelo de Londres a Nueva York? ¿Cuánto es el 25% de 13.494? ¿Cuánto mide Chris Hemsworth?

Y también están esas otras búsquedas que hacemos en internet: ¿Qué fue de la vida de mi novio del colegio? ¿Esta erupción será grave? “Señales de que alguien es psicópata”.

Claro, parte del motivo de esto es que internet sí tiene muchas de las respuestas (por ejemplo, Chris Hemsworth mide 1,90 m). Pero otro de los motivos es que realmente no queremos que nuestros conocidos se enteren de nuestras inquietudes o problemas.

Y esto plantea otra pregunta: ¿realmente es mejor compartir nuestras inquietudes y problemas con Google?

Hicimos una encuesta entre habitantes de Reino Unido para enterarnos de qué está buscando la gente en los buscadores web y si temen que otros se enteren. Aquí presentamos una infografía que resalta algunos de nuestros hallazgos (después de la imagen ofrecemos más datos):

Encuesta: Qué buscan los británicos y por qué

Realizamos una encuesta a 2.000 adultos del Reino Unido para descubrir con qué frecuencia buscan respuestas a sus preguntas cotidianas ─desde las más triviales a las más vergonzosas─ y qué les motiva

3.9 Es la cantidad promedio de búsquedas diarias por individuo

Casi la mitad (46%) de los encuestados expresaron que seguramente no pasan una semana entera sin buscar respuestas a sus preguntas en internet (el 35% dijeron que sí pasan más de una semana, y el 19% manifestaron no estar seguros). Y es cierto: el 65% están de acuerdo, hasta cierto punto, con que se sienten más cómodos usando internet para responder sus preguntas que consultándoles a sus familiares y amigos.

Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con: “Me siento más cómodo(a) consultando preguntas peliagudas en internet que preguntándoles a mis familiares y amigos”. Muy de acuerdo 31% Moderadamente de acuerdo 36% Ni de acuerdo ni en desacuerdo 24% Moderadamente en desacuerdo 5% Muy en desacuerdo 3%

Estos resultados simplemente reflejan la gran comodidad (y, en muchos casos, exactitud) de usar Google. Claro, buscar en internet cosas como el tiempo que hará o la dirección de un sitio (que son los dos temas más consultados) tiene más sentido que preguntárselo a sus familiares. El significado de palabras o la conversión de unidades entre los sistemas métrico e imperial fueron los dos siguientes temas en popularidad.

Pero la naturaleza impersonal de las búsquedas digitales también juega un papel. En la encuesta, el 21% afirmaron que una de las razones por las que consultan en internet es que no se sentían preparados para conversar de esos temas con sus personas cercanas, y el 18% afirmaron que la pregunta les podría resultar embarazosa, por ejemplo en temas como enfermedades o padecimientos físicos.

¿Confiamos más secretos a Google que a nuestros amigos?

No es sorprendente que muchos de nosotros busquemos online aquellas cosas que preferimos mantener en privado. En nuestra encuesta, el 35% de las personas afirman que han buscado en Google cosas que no le contarían a nadie más, y el 45% afirma que no lo han hecho (el resto no estuvieron seguras). La mitad de los encuestados dijeron que cambiarían la manera en que usan internet si supieran con seguridad que su historial de búsquedas sería hecho público.

35% afirman haber buscado en Google cosas que no le contarían a nadie. 62% se preocupan por lo que pueden saber las empresas acerca de ellos basándose en sus historiales de búsqueda.

¿Cuánto le preocuparía que las empresas puedan conocer cosas suyas basándose en su historial de búsquedas? Mucho 19% Un poco 43% No mucho 28% Nada en absoluto 11%

Como Google gana su dinero a partir de los datos de los usuarios ─muchos de los cuales se recolectan mediante las búsquedas─, estas preocupaciones acerca de que se revelen nuestros pensamientos más íntimos a las “Big Tech” son totalmente válidas.

Existen medidas que se pueden tomar para disminuir la cantidad de información que otorgamos, pero no todo el mundo ve la necesidad de hacerlo. En nuestra encuesta, el 18% manifestaron que nunca borraban su historial de búsquedas por pereza. Pero más alarmante fue el hecho de que el 29% no lo hacía debido a que sentían que no tenían nada que ocultar.

29% afirmaron que no borran su historial de búsquedas porque no tienen nada que ocultar

Más información: ¿Nada que ocultar? Hable por usted

Aumente su nivel de privacidad al hacer búsquedas online

Usted puede proteger su privacidad mientras busca respuestas a cualquier pregunta que se le ocurra:

Use un buscador enfocado en la privacidad , como DuckDuckGo, que no guarda su historial de búsquedas.

Al buscar en Google, no inicie sesión en su cuenta de Google. Esto le dificulta a Google conectar sus búsquedas con usted.

Use el modo incógnito (o navegación privada) . Si bien el modo incógnito no frena al rastreo, sí evita que las cookies le identifiquen. También evita que sus familiares sepan lo que ha buscado.

Elimine su historial de búsquedas de Google. No nos referimos solo a su dispositivo, sino directamente con Google. También puede evitar que Google guarde su actividad.

Use una VPN. Si bien una VPN no ocultará sus búsquedas ante el buscador, sí oculta las páginas que visita ante su proveedor de servicios de internet. También oculta su dirección IP y ubicación a las apps y páginas web que visite.

Más información: ¿Qué oculta una VPN?