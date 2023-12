El esperado lanzamiento del juego Grand Theft Auto VI ya ha sido anunciado. GTA VI se estrenará en 2025 para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Lamentablemente, aún no se sabe si habrá una versión para PC.

GTA VI vuelve a Vice City, una ciudad ficticia ubicada en Miami. Si bien el juego original transcurría en 1986, el juego de 2025 tendrá lugar en el estado de Leonida, que nos lleva más allá de las calles con luces de neón de Vice City. El tráiler nos da una primera idea del juego, que muestra un mundo abierto que es más grande y detallado que nunca.

Los protagonistas del GTA VI

El tráiler oficial también nos deja ver a los protagonistas de GTA VI. El foco está en la primera protagonista mujer: Lucía. Lleva uniforme carcelario y se la presenta con un personaje masculino sin nombre, que también parece tener un rol principal.

Nuevos elementos de juego del GTA VI

Las imágenes filtradas del GTA VI muestran a los personajes reptando en el suelo y arrastrando cuerpos, lo cual sugiere que Rockstar introducirá nuevas mecánicas secretas. También parece que hay nuevos objetos de salud, como analgésicos. Además, algunos elementos ya conocidos volverán hasta cierto punto, como la rueda de armas (que ya se renovó en el GTA V) y el sistema de Cinco Estrellas “Wanted”. Finalmente, el VCPD parece haber mejorado las rutinas de IA para rastrear a los protagonistas, una vez detectados en el radar.

Mapa del GTA VI

El mapa oficial del GTA VI aún no se ha hecho público, pero los fans ya están intentando recrear el nuevo mundo en Reddit, basándose en las imágenes filtradas y las coordenadas. Se rumorea que el área de juego se extenderá a los pantanos de Everglades y las islas tropicales de los Cayos de Florida.

Lanzamiento del GTA VI

El lanzamiento del GTA VI por Rockstar Games se considera uno de los eventos más importantes para la industria del videojuego. Es el primer videojuego relevante que se lanza para la nueva generación de videoconsolas. La expectativa por el GTA VI está muy alta. El juego supone la secuela del GTA V, que se lanzó en 2013 y aún es uno de los juegos mejor vendidos de todos los tiempos.

Hacía diez años que los fans estaban esperando la noticia de esta secuela, pero aún falta un poco para el lanzamiento oficial: seguramente no llegará antes de la segunda mitad de 2025.

Cómo jugar a GTA VI en un PC de Windows

Por ahora, Rockstar Games aún no ha anunciado un lanzamiento de GTA VI para PC. Afortunadamente, hay algunas maneras en que puede usar los videojuegos de su PS5 y Xbox en su PC de Windows o Mac.

Cómo poner los juegos de PS5 o PS4 en PC o Mac

Para usar el PS Remote Play en su PC o Mac, siga estos pasos:

Active la app del PS Remote Play en su PC o Mac Seleccione “registrarse en PSN” Regístrese con la misma cuenta que usa para su PlayStation Vaya a “Ajustes” para adecuar la calidad de video para Remote Play, como la resolución y el tamaño del marco Elija PS5 o PS4

Cómo usar los juegos de Xbox sin una Xbox

Hay dos formas de poner los juegos de la Xbox directamente en su PC de Windows, smartphone u otro dispositivo:

Jugar en la nube le permite usar los videojuegos de la Xbox desde la nube, usando la suscripción Xbox Game Pass Ultimate. De esta manera, no necesitará una Xbox para jugar. Puede instalar los juegos en cualquier dispositivo con conexión a internet y que funcione con la app de Xbox Game Pass.

le permite usar los videojuegos de la Xbox desde la nube, usando la suscripción Xbox Game Pass Ultimate. De esta manera, no necesitará una Xbox para jugar. Puede instalar los juegos en cualquier dispositivo con conexión a internet y que funcione con la app de Xbox Game Pass. Xbox Play Anywhere es un programa que le permite comprar y jugar con videojuegos digitales de Xbox, tanto en la Xbox como en su PC de Windows (10/11). Solo necesitará comprar el juego una vez y puede jugar en ambos dispositivos.

Si tiene una Xbox Serie S, también puede jugar en su PC usando un cable HDMI. Para hacer esto, debe seguir estos pasos:

Asegúrese que su PC o monitor tiene una entrada de HDMI Conecte el cable HDMI a la salida HDMI de la Xbosx Serie S y a la entrada de HDMI de su PC. Encienda la Xbox Serie S y su PC Su PC debería mostrar la imagen de la Xbox Serie S.

Jugar al GTA V online con una VPN

Grand Theft Auto Online (o GTA Online) es un videojuego online multi-jugador que utiliza el mismo mapa que su versión offline, GTA V. Pueden participar hasta 30 jugadores en una sesión de GTA Online y competir o cooperar en varios modos de juego, como las carreras, atracos y combates a muerte.

Debido a los temas sobre actividad criminal y violencia, la franquicia del Grand Theft Auto ha sido polémica desde el principio. El GTA Online no es una excepción: el juego está evaluado en +18 y la funcionalidad de juego en el casino ha sido prohibida en varios países.

Mejore su experiencia de juego con una VPN

Si juega al GTA Online u otros juegos online con una VPN, puede mejorar su experiencia de juego de varias maneras:

Mejore su velocidad: una VPN puede mejorar su conexión enrutando sus datos a través de otro servidor. Esto puede reducir el ping y lag. Usualmente, conectarse al servidor de VPN que esté más cerca del servidor de juego tiene mejores resultados.

una VPN puede mejorar su conexión enrutando sus datos a través de otro servidor. Esto puede reducir el ping y lag. Usualmente, conectarse al servidor de VPN que esté más cerca del servidor de juego tiene mejores resultados. Juegue en todos sus dispositivos : Nuestro servicio de VPN es compatible con un amplio rango de dispositivos, incluyendo Windows PC y Mac, videoconsolas, smartphones y tablets.

: Nuestro servicio de VPN es compatible con un amplio rango de dispositivos, incluyendo Windows PC y Mac, videoconsolas, smartphones y tablets. Juegue con amigos en otras regiones : con una VPN, puede cambiar fácilmente su región para jugar con sus amigos, sin importar su ubicación.

: con una VPN, puede cambiar fácilmente su región para jugar con sus amigos, sin importar su ubicación. Acceda a lanzamientos globales : una VPN puede darle acceso a juegos que están bloqueados en su región, por la censura o leyes de juego.

: una VPN puede darle acceso a juegos que están bloqueados en su región, por la censura o leyes de juego. Asegure su conexión: una VPN encripta sus datos y enmascara su dirección IP, haciendo que sea menos vulnerable a los ataques DDoS y otros peligros online.

Próximos estrenos de juegos en 2024

Aún falta para el lanzamiento del GTA VI, pero hay otros juegos que nos pueden entretener hasta 2025. Ya disfrutamos de varios estrenos el año pasado, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldur’s Gate 3, Spider-Man 2, Diablo IV, Super Mario Bros, Wonder y Alan Wake 2.

El 2024 comenzará con varios éxitos. Desde Tekken 8 hasta el Final Fantasy VII Rebirt, aquí hay varios estrenos que estamos deseando jugar en los próximos meses:

Prince of Persia: The Lost Crown: 18 de enero de 2024 en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC Howl: 23 de enero de 2024 en PS5 and Xbox Series X/S Like a Dragon: Infinite Wealth : el 24 de enero de 2024 en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC Tekken 8: el 26 de enero de 2024 en PS5, Xbox Series X/S y PC Rugby 24: el 30 de enero de 2024 en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC Tomb Raider 1-3 Remastered: el 14 de febrero de 2024 en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC Star Wars: Dark Forces Remaster : el 28 de febrero de 2024 en PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch y PC Final Fantasy VII Rebirth: el 29 de febrero de 2024 en PS5



