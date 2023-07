La temporada 3 de Bluey ya está disponible para ver por streaming en todo el mundo a través de ABC iview, Disney +, BBC iPlayer y más plataformas de TV locales. Sin embargo, la disponibilidad de los episodios en streaming varía según en qué parte del mundo se encuentre y qué plataforma use. Esto es lo que necesita saber sobre el streaming de Bluey online:

¿De qué trata Bluey?

Bluey es un popular programa infantil animado australiano que ha robado los corazones de niños y adultos de todo el mundo. Ambientado en los suburbios de Brisbane, la serie gira en torno a las aventuras cotidianas de una adorable cachorra de raza blue heeler de 6 años llamada Bluey, su hermana Bingo de 4 años y sus padres, Bandit y Chilli.

El programa ha sido aclamado por su humor cautivador, su animación de alta calidad y un énfasis en el juego imaginativo. Pero la verdadera magia de Bluey es cómo brinda lecciones de vida realistas a niños y padres en igual medida, una hazaña a menudo anunciada pero rara vez lograda en el mundo de la televisión infantil.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de Bluey?

La temporada 3 de Bluey salió en 2021 y consta de tres partes:

Temporada 3A: los episodios 1 a 26 se estrenaron el 5 de septiembre de 2021.

Temporada 3B: los episodios 27 a 37 se estrenaron el 13 de junio de 2022.

Temporada 3C: los episodios 38 a 47 se estrenaron el 9 de abril de 2023.

Cómo ver Bluey online

Las temporadas 1, 2 y 3A de Bluey están disponibles por streaming en Disney+ en los EE. UU., el Reino Unido y en todo el mundo. TVNZ+ actualmente tiene la temporada 3B, pero solo ABC iview tiene la colección completa hasta la temporada 3C y, además, ¡es completamente gratis!

Siga leyendo para enterarse de todas las maneras más populares de ver Bluey online:

Ver Bluey gratis en ABC iview (Australia)

El hogar de streaming definitivo de Bluey es ABC iview, lo cual tiene sentido porque ABC Kids es el canal de medio tiempo donde Bluey se transmite en Australia. Aquí también puede encontrar todos los episodios disponibles actualmente. Para ver cualquier episodio de Bluey gratis:

Inicie sesión en un servidor VPN australiano seguro. Visite la página de Bluey en el sitio web de ABC iview . Inicie sesión con su cuenta de ABC, o regístrese si aún no tiene una (puede crear una cuenta de forma gratuita). ¡Elija un episodio de la temporada 1, 2 o 3 y comience a hacer streaming!

Vea Bluey gratis en TVNZ+ (Nueva Zelanda)

TVNZ, un canal de televisión gratuito en Nueva Zelanda, también tiene Bluey disponible en su plataforma de streaming TVNZ+. Actualmente, solo están disponibles las temporadas 1, 2, 3A y 3B; la temporada 3C aún no está disponible. Aquí se explica cómo hacer streaming de Bluey en TVNZ+.

Inicie sesión en uno de los servidores VPN seguros en Nueva Zelanda . Visite la página de Bluey en el sitio web de TVNZ+ . Inicie sesión con su cuenta de TVNZ, o regístrese si aún no tiene una (puede crear una cuenta de forma gratuita). ¡Elija un episodio de la temporada 1, 2, 3A o 3B y comience a hacer streaming!

Cómo ver Bluey en Disney+ (EE. UU., Reino Unido, Canadá y más)

Si ya está suscrito, Disney+ es la forma más conveniente de ver Bluey en Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la mayoría de los demás países. El único inconveniente es que solo las temporadas 1, 2 y 3A están disponibles para streaming; las temporadas 3A y 3B aún no están disponibles. Aquí se explica cómo ver Bluey en Disney+:

Visite la aplicación o la página web de Disney+ desde su dispositivo. Inicie sesión o regístrese, si aún o está suscrito. Busque “Bluey” en la barra de búsqueda, elija su episodio, ¡y comience a hacer streaming!

Además de las temporadas 3B y 3C de Bluey, a Disney+ también le faltan ciertos episodios individuales. Más información sobre los episodios “prohibidos” de Bluey.

Vea Bluey gratis en BBC iPlayer (Reino Unido)

Si no tiene Disney+, Bluey también está disponible para streaming gratis en el Reino Unido con BBC iPlayer. Solo tendrá acceso a las temporadas 1 y 2, pero hay mucho Bluey para comenzar. Así es como puede hacer streaming:

Inicie sesión en uno de los servidores VPN seguros del Reino Unido . Visite la página web de BBC iPlayer . Inicie sesión con su cuenta de BBC, o regístrese si aún no posee una (puede crear una cuenta de forma gratuita con un código postal del Reino Unido). Busque “Bluey”, elija su episodio de la temporada 1 ó 2, ¡y comience a hacer streaming!

Los espectadores del Reino Unido también pueden ver episodios de Bluey en Sky Go, aunque también estarán limitados a las dos primeras temporadas.

Vea Bluey Bonus Bits gratis en YouTube

Además del ocasional streaming en vivo de episodios completos, el canal oficial de YouTube de Bluey también publica “Bluey Bonus Bits”, videos cortos que no forman parte del “canon” oficial de Bluey. Estos videos generalmente duran de 1 a 2 minutos y presentan momentos cotidianos en lugar de historias, como Bingo cantando una canción sobre guisantes y salchichas mientras colorea en la mesa de la cocina.

Visitar el canal oficial de YouTube de Bluey para ver todos los “Bonus Bits” gratis.

Episodios “prohibidos” de Bluey

Los siguientes episodios de Bluey no aparecen en Disney+ en los Estados Unidos:

Temporada 1, episodio 48: “Bromas”

Temporada 2, episodio 13: “Papá bebé”

Para ver estos episodios “prohibidos”, tendrá que hacerlo en streaming en ABC iview en Australia.

¿Por qué Disney+ prohibió estos episodios?

“Burlas”, el episodio 48 de la temporada 1, originalmente incluía una palabra que, según algunos espectadores, podría considerarse un insulto para los pueblos indígenas. Aunque esta palabra fue reemplazada y vuelta a grabar en la versión australiana, ninguna versión del episodio llegó a Disney+.

“Dad Baby” el episodio 13 de la temporada 2, presenta al padre de Bluey, Bandit, fingiendo estar embarazado de su hermana, Bingo. Aunque no sabemos exactamente por qué los censores de Disney rechazaron todo el episodio, probablemente encontraron que la secuencia en la que Bandit “da a luz” era “demasiado real” para el público estadounidense.

¿Hay otras partes “censuradas” de Bluey?

Sí, Disney modificó algunos episodios para adaptarse a las sensibilidades culturales estadounidenses. Por ejemplo:

En la versión original del episodio 1 de la temporada 3, “Perfecto”, Bandit está hablando con otro padre en una fiesta y, aunque no se menciona explícitamente, claramente está considerando hacerse una vasectomía (“Chilli, quiere mantener sus opciones abiertas. Pero no sé, ¿queremos más de estas cosas corriendo por ahí?”). En la versión editada de Disney+, la conversación se cambia para que se trate de que le saquen los dientes (“Probablemente debería hacérmelo. Pero me encantan mis dientes de perro. No sé, ¿y si un día solo quiero morder a alguien?”).

En el episodio 24 de la temporada 3, “Faceytalk”, el primo de Bluey, Muffin, irrumpe en el baño mientras lo persigue el tío Stripe. En la versión original, la tía Trixie es claramente visible en el inodoro. En la versión editada, esto está mayormente recortado de la toma.

Para ver estos (y más) momentos Bluey sin censura, deberá ver los episodios australianos originales en ABC iview.

Preguntas frecuentes de Bluey

¿Bluey está en Netflix o Prime Video?

Bluey no está disponible en streaming en Netflix. Sin embargo, las temporadas 1, 2 y 3A están disponibles para su compra en Prime Video.

¿Dónde puedo ver Bluey además de Disney+?

Además de Disney+ (y ABC iview, TVNZ+, BBC iPlayer y Sky Go), también puede hacer streaming de los episodios de Bluey en Fubo, DirecTV Stream, y DisneyNow (solo en EE. UU.). Los episodios individuales de Bluey también están disponibles para su compra en Apple TV, Amazon, Vudu, Google Play y la tienda de Microsoft.

¿Cómo puedo ver Bluey en India?

Los espectadores de la India pueden ver las temporadas 1, 2 y 3A de Bluey en Disney+ Hotstar.

¿Cómo puedo ver Bluey en Filipinas?

A partir de noviembre de 2022, Disney+ está disponible en Filipinas, así que probablemente esta es su mejor opción para ver Bluey online. También puede ver ciertos episodios en streaming en vivo cuando salen en el canal oficial de YouTube de Bluey.

