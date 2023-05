Cómo ver todas las películas y series de Star Wars en orden

“No, yo soy tu padre”.

Esta frase icónica es un recordatorio para los cinéfilos y aficionados, que describe la eterna batalla entre el bien y el mal en una galaxia muy, muy lejana. Queda inmediatamente asociada con naves espaciales atrincheradas en luchas y acompañadas por el característico sonido de las espadas láser, de guerras que se libran en exuberantes planetas verdes o en desiertos entre razas innumerables.

Desde su gran debut cinematográfico en 1977 y su posterior fervor, “Star Wars” (la creación de George Lucas) lleva un largo recorrido, y añade títulos y personajes al porfolio de su franquicia, tantos que es difícil llevar la cuenta. Mientras Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi y Chewbacca alcanzaron un lugar icónico más allá de las salas de cine, otros personajes menos conocidos aún tienen que llegar a la fama. Seguramente habrá oído hablar del Mandaloriano y Ahsoka Tano pero, ¿conoce al villano Cad Bane o a Bossk’wassak’Cradossk?

Como homenaje y celebración del próximo día de Star Wars el 4 de mayo de 2023 (junto con el 40 aniversario de El retorno del Jedi este año), hemos recopilado todas las películas y series del universo de Star Wars en orden cronológico. El momento clave – similar a las siglas A.C. y D.C. en el mundo humano – es la Batalla de Yavin, la Batalla de la Estrella de la Muerte. Por tanto, el calendario estándar galáctico utiliza BBY (Before the Battle of Yavin, “antes de la batalla de Yavin”) y ABY (After the Battle of Yavin, “después de la batalla de Yavin”) y marca este eje cronológico de Star Wars.

Nota del editor: con el objetivo de ser lo más completo posible, este recopilatorio de obras no se adhiere a ninguna distinción en lo que respecta al Canon de Star Wars o Leyendas.

Nota del traductor: las líneas de diálogo de series y películas se han traducido del original en inglés.

¡Que la fuerza te acompañe!

El Amanecer de los Jedi (25.793 BBY)

No se sabe mucho sobre la película aún sin estrenar, del director de Logan, James Mangold. Lo que sí se sabe, es que se centrará en los orígenes de los Jedis, siguiendo a un personaje en concreto que intenta emplear la Fuerza por primera vez. La fecha de lanzamiento está prevista para diciembre de 2025.

Citas famosas: Paciencia tener debes, mi joven Padawan. — Yoda

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: Diciembre de 2025

The Acolyte (132 BBY)

La serie se estrenará en Disney+ en 2024. El productor Leslye Headland quiere llevarle a una misteriosa y oscura galaxia donde el Lado Oscuro de la Fuerza está ganando. Aun así, la República Galáctica está en pleno apogeo y la Orden del Jedi ostenta mucho poder. Como guardianes, los Jedis están acostumbrados a proteger las fronteras de la República y asegurar la paz. Un joven Yoda también tiene su rol. The Acolyte está ambientado en ese mismo momento y trata sobre un joven estudiante Sith. En la oscuridad, el Sith resurgirá y acompañará la caída de la era de la Alta República.

Citas famosas: La paz es una mentira, solo hay pasión. — Código Sith

Categoría: Serie de TV

Fecha de lanzamiento: 2024

Star Wars: Young Jedi Adventures (fecha desconocida)

Buscando llegar a los espectadores jóvenes, la rama de la franquicia Lucasfilm Animation creó una serie animada que se ambienta en la era de la Alta República y que narra la historia de un grupo de jóvenes que aprenden los caminos de la Fuerza. Se estrenará el Día de Star Wars, el 4 de mayo.

Citas famosas: Ser un Jedi es enfrentarse a la verdad, y elegir. Emite luz u oscuridad, Padawan. Sé una vela, o la noche. — Yoda

Categoría: Serie de animación de TV

Fecha de lanzamiento: 4 de mayo de 2023

Star Wars: Las crónicas jedi (36 BBY-19 BBY)

Las crónicas jedi, escrita por Dave Filoni, explora dos historias Jedi de los famosos personajes de la trilogía que es la precuela de Star Wars: una se centra en el joven Ahsoka Tano, y la otra en el joven Count Dooku antes de que se uniera a Darth Sidious y cayera en el lado oscuro.

Citas famosas: Poderoso eres Dooku, el lado oscuro siento en ti. — Yoda

Categoría: Serie de animación de TV

Fecha de lanzamiento: 26 de octubre de 2022

Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma (32 BBY)

En la primera parte de la precuela de la trilogía, no hay Imperio, pero hay una organización predecesora igual de desagradable, una Federación de Comercio que ha puesto un bloqueo alrededor del ingobernable planeta de Naboo. El jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) y su aprendiz Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) tienen la tarea de resolver el conflicto. Mientras somos testigos de sus aventuras, conocemos a personajes famosos como R2-D2 y el corredor de vainas Anakin Skywalker (que pronto se convertirá al lado oscuro). La obra maestra, repleta de estrellas, incluye a Natalie Portman y Samuel L. Jackson.

Citas famosas: ¿Nunca has ganado una carrera? — Padmé Naberrie (Reina Amidala)

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 19 de agosto de 1999

Star Wars Episodio II: El ataque de los clones (22 BBY)

Mientras Obi-Wan Kenobi entrena al adolescente Anakin Skywalker como Caballero Oscuro y está ocupado con el impetuoso joven, un nuevo conflicto se está gestando. Cuando la Senadora Amidala escapa por poco de un ataque, Obi-Wan y Anakin son reclutados para ayudar. En un planeta lejano, se enfrentan al misterioso líder del enemigo, los Separatistas, y una armada masiva de guerreros clonados. Mientras, en Anakin crecen los sentimientos por la bella ex-reina.

Citas famosas: Pareces un poco nervioso. — Obi-Wan Kenobi

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 12 de mayo de 2002

Star Wars La guerra de los clones (22-19 BBY)

La galaxia todavía se está recuperando de las Guerras Clon entre la República y los Separatistas. En el borde exterior, la situación amenaza con empeorar para la República, ya que los Separatistas han secuestrado a Rotta, el hijo del poderoso jefe del crimen, Jabba the Hutt. Quieren persuadirle para que se ponga de su lado. Pero la República envía a dos de sus jedis más poderosos para rescatar a Rotta.

La película es el piloto de la serie con el mismo nombre que consistía de 7 (!) temporadas y trata sobre los días de guerra de Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi y Yoda, mientras se introducía de nuevo al aprendiz de Anakin, Ahsoka Tano, y al Capitán Rex en el canon de Star Wars.

Citas famosas: Lección aprendida, lección adquirida. — Ahsoka

Categoría: Película animada por computadora y serie de TV

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre de 2008

Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith (19 BBY)

Las Guerras de los Clones siguen azotando. Cuando el Canciller Palpatine es secuestrado por los Separatistas, los dos jedis, Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker hacen un atrevido intento de rescate. Tienen éxito liberando a Palpatine, pero la brecha entre él y el Consejo Jedi se hace más grande. El ambicioso Anakin, que no se siente apreciado por el Consejo Jedi, se inclina cada vez más al lado del canciller corrupto.

Citas famosas: Si no estás conmigo, eres mi enemigo — Anakin Skywalker

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 19 de mayo de 2005

The Bad Batch (19-18 BBY)

Esta versión diferente de los soldados clon, que se presentaron en Star Wars: La guerra de los clones por primera vez, sirve como secuela de esta última. La serie sigue a la Unidad Clon 99 que acepta encargos mercenarios, y cada miembro tiene una habilidad única y extraordinaria. Dato curioso: Dee Bradley Baker pone la voz a todos los miembros del Bad Batch.

Citas famosas: Estaba esperando a todo el grupo, pero me conformo contigo. — Crosshair

Categoría: Serie de TV animada

Fecha de lanzamiento: 4 de mayo de 2021

Star Wars: Droids (15 BBY)

Star Wars: Droids (Los Androides, en Latinoamérica) es una de las primeras series de televisión que se hicieron para la franquicia y tiene lugar justo antes de otra gran entrega de la serie. Star Wars: Droids sigue a R2-D2 y C3-PO mientras luchan contra los gángsters, caza recompensas y otros criminales. Durante la serie, están al servicio de varios maestros nuevos y viven aventuras extrañas y difíciles.

Citas famosas: Recibido, recibido. — casi cualquier androide de batalla

Categoría: Serie de TV animada

Fecha de lanzamiento: 7 de septiembre de 1985 – 7 de junio de 1986

Han Solo: Una historia de Star Wars (13-10 BBY)

El joven Han Solo ha sido expulsado de la Academia Imperial de Vuelo por ser un alumno impertinente, que no acepta la autoridad. En su lugar, se une a un grupo de cazarecompensas con la tarea de robar coaxialio valioso. Le acompaña su amigo Chewbacca, un Wookie de 190 años. En busca de la nave perfecta para su operación, la tropa conoce a Lando Calrissian, el propietario del Halcón Milenario.

Citas famosas: ¿Tienes 190 años? ¡Se te ve genial!. — Han Solo

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 24 de mayo de 2018

Obi-Wan Kenobi (9 BBY)

La trama transcurre unos 10 años después de los sucesos de La venganza del Sith, y sigue al maestro Jedi Obi-Wan Kenobi cuando se esconde en el planeta desierto de Tatooine para vigilar a Luke Skywalker. Mientras trata de permanecer oculto, Obi-Wan se enfrenta a su pasado y viejos enemigos, incluido Darth Vader. La serie explora el drama emocional y los conflictos internos de Obi-Wan, mientras trata de recuperar el equilibrio de poder y mantener en secreto su identidad.

Citas famosas: Hola, ¿qué tal? — Obi-Wan Kenobi

Categoría: Serie de TV

Fecha de lanzamiento: 27 de mayo – 22 de junio de 2022

Andor (5-0 BBY)

La serie sigue al personaje de Cassian Andor, que aparecerá mencionado en Rouge One: una historia de Star Wars, y cuenta las aventuras anteriores de Andor. El personaje sufre una transformación, de forajido malvado a leal luchador de la rebelión contra el Imperio Galáctico. Le apoya un equipo de rebeldes, incluyendo algunos personajes nuevos. La siere pretende ser más oscura y seria que otras producciones de Star Wars, y se centra en los conflictos humanos y dilemas morales que confrontan Andor y sus compañeros. El destino de Andor es heroico y termina en un tono triste, porque él es quien consigue los planos de la Estrella de la Muerte…

Citas famosas: Hay que entrar como si fueras uno más. — Cassian Andor

Categoría: Serie de TV

Fecha de lanzamiento: 21 de septiembre de 2022

Los rebeldes de Star Wars (5-0 BBY)

El personaje principal de la serie es Ezra Bridger, un joven huérfano que se une a la rebelión y a quien entrena Kanan Jarrus, un antiguo Caballero Oscuro. Junto al Mandaloriano Sabine Wren, el Lasat Zeb Orrelios, el androide astromecánico Chopper y el Twi’lek hera Syndulla, vuelan en su nave estelar, el Fantasma, por todo el universo para enfrentarse al Imperio.

A lo largo de la serie, los Rebeldes deben luchar contra el Imperio y sus líderes, como Darth Vader y Grand Admiral Thrawn, para liberar a la galaxia de la tiranía. En el camino, encuentran personajes de otras producciones de Star Wars, como el maestro Jedi Ahsoka Tano y el cazarrecompensas Boba Fett.

Citas famosas: Las batallas dejan cicatrices. Algunas son invisibles. — Kanan Jarrus

Categoría: Serie animada de TV

Fecha de lanzamiento: 3 de octubre de 2014

Lando (0 BBY)

No se sabe mucho sobre la trama de esta próxima serie, que retrata a Lando, un contrabandista de mala fama aunque amable. Aparecerá de nuevo en las siguientes películas de Star Wars, donde su lealtad se pone a prueba, uniéndose a la Alianza Rebelde en la primera batalla frente al Imperio. Se convierte en uno de los elementos clave en la batalla final contra la segunda Estrella de la Muerte y finalmente, ayuda a la Alianza Rebelde a alcanzar la victoria.

Citas famosas: Hola, ¿qué tenemos aquí? — Lando Calrissian

Categoría: Serie de TV

Fecha de lanzamiento: previsto para 2025

Rogue One: una historia de Star Wars (0 BBY)

La trama de la película narra la historia de un grupo de rebeldes que están intentando robar los planos de la Estrella de la Muerte. El personaje principal, Jyn Erso trabaja para el Imperio en el desarrollo de la Estrella de la Muerte. Jyn se une a un grupo de rebeldes capitaneados por Cassian Andor para robar los planos de la Estrella de la Muerte.

Los rebeldes deben defenderse del Imperio y el lado oscuro de la Fuerza para completar su misión. Junto a nuevos personajes como el androide K-2SO y el guerrero ciego Chirrut Îmwe, luchan contra las fuerzas imperiales y Darth Vader.

Al final de la película, los Rebeldes consiguen robar los planos de la Estrella de la Muerte y entregarlos a la Alianza Rebelde. Los sucesos de Rogue One llevan directamente al inicio de la película original Star Wars: Una nueva esperanza.

Citas famosas: Yo soy uno con la Fuerza, y la Fuerza está conmigo. — Chirrut Îmwe

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 15 de diciembre de 2016

Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza (0 BBY)

Ambientada en una galaxia muy lejana, esta primera parte de la trilogía original de Star Wars sigue las aventuras de Luke Skywalker, la princesa Leia y Han Solo cuando luchan contra el Imperio Galáctico.

El joven Luke Skywalker vive en la granja de su tío en el planeta desierto de Tatooine. Un día descubre un mensaje secreto en un robot. Se dispone a encontrar al verdadero receptor del mensaje, un tal Obi-Wan, que vive como un ermitaño en Tatooine. Bajo sus instrucciones, Luke se inicia en el conocimiento básico de la Fuerza y de pronto se encuentra en el bando de los rebeldes, en la lucha contra el Imperio y el siniestro Darth Vader. Con la ayuda del experimentado Han Solo y su compañero Chewbacca, un fiel Wookiee, se preparan para rescatar a la princesa Leia y destruir la Estrella de la Muerte.

Citas famosas: ¡Pero yo iba a la Estación Tosche a recoger a alguien con algunos alternadores! — Luke Skywalker; Ayúdame, Obi-Wan Kenoby, eres mi única esperanza. — Princess Leia; Su falta de fe me resulta perturbadora. — Darth Vader

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 1977

Star Wars Especial de Navidad (1 ABY)

Este primer spin-off tuvo una recepción tan negativa que fue directa a los archivos, y aun así, encaja perfectamente en el canon de Star Wars y la cronología:

Cuando Han Solo y Chewbacca viajan al planeta de los Wookiees, Kashyyyk, son perseguidos por el Imperio Galáctico porque son agentes famosos de los Rebeldes. Un oficial imperial a bordo del Destructor Estelar informa a Darth Vader sobre los Rebeldes. El Imperio Galáctico invade entonces el hogar de Chewbacca.

El especial de TV utiliza una serie de actuaciones musicales y apariciones de famosos para contar la historia e incluye canciones y shows de comedia, con famosos de 1970, como Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship y Harvey Korman.

Citas famosas: WUUAHAHHHAAA — Chewbacca

Categoría: serie de TV

Fecha de lanzamiento: 17 de noviembre de 1978

Star Wars Episodio V: El imperio contraataca (3 ABY)

Los Rebeldes son forzados a evacuar su base en el planeta helado de Hoth, después de un ataque de Darth Vader. Luke Skywalker consigue contactar con Yoda, el sabio maestro Jedi, para ser entrenado en la Fuerza. Mientras, Darth Vader logra capturar a Han Solo y la princes Leia. Cuando Luke corre a ayudar a sus amigos, cae en la trapa de Darth Vader.

En esta segunda parte de la trilogía original de Star Wars, los arquetipos dejan paso a personajes completamente desarrollados, y la previa clasificación simplista de buenos y malos, resulta ser más complicada de lo esperado.

Citas famosas: No, soy tu padre. — Darth Vader; Ríete, fuzzball. — Han Solo

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 1980

Caravana de Valor: La aventura de los Ewoks (3 ABY)

Cuando una nave que lleva a una familia tiene un accidente en el bosque de lunas de Endor, el hijo mayor, Mace, y su hermana pequeña, Cindel, son separados de sus padres. Los hijos encuentran a los Ewoks, los habitantes del planeta Endor. Entonces, junto a los Ewoks, van a una misión para encontrar a sus padres y salvarles de un monstruo malvado llamado Gorax, que ha estado aterrorizando al planeta durante mucho tiempo.

Citas famosas: ¿Quedarse aquí con estos cepillos de pelo andantes? — Mace

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 25 de noviembre de 1984

Ewoks: La batalla por Endor (3 ABY)

Esta película muestra la vida de Wicket, el Ewok. Cuando la nave está casi preparada para despegar y la familia Towanis se va a marchar, un grupo de merodeadores ataca el pueblo, liderados por Terak, una poderosa bruja.

Citas famosas: Adiós muy buenas, no tan buenas. — Wicket

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 24 de noviembre de 1985, en ABC; lanzamiento internacional limitado en 1986

Star Wars Episodio VI: El retorno del Jedi (4 ABY)

La segunda Estrella de la Muerte, que sellará la caída de los Rebeldes, está casi terminada. Los Rebeldes dirigen a todas sus fuerzas a la luna de Endor, para luchar contra el Imperio desde allí. Mientras, Luke vuelve a Dagobah para finalizar su entrenamiento como Caballero Jedi. Aprende de Yoda que debe enfrentarse a su padre, Darth Vader, una última vez. En la Estrella de la Muerte se produce otro duelo entre padre e hijo.

Citas famosas: ¡Es una trampa! — Admiral Ackbar; ¡NUNCA! — Luke Skywalker

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 25 de mayo de 1983

El libro de Boba Fett (5-9 ABY)

La serie trata sobre el antiguo caza recompensas Boba Fett y su vida después de los sucesos del Retorno del Jedi. En Tatooine, Boba y Fennec asaltan el palacio de Jabba Desilijic Tiure, quien una vez fue el líder del Cartel Hutt y fue reemplazado por Bib Fortuna después de su muerte. Matan a Bib Fortuna y sus seguidores, y ahora Boba Fett toma el trono y se convierte en el nuevo jefe gánster de Tatooine.

El Libro de Boba Fett es un spin-off que surgió de la segunda temporada de El Mandaloriano y recoge muchos elementos de la historia. Básicamente, no estamos hablando de una serie puntual, sino de un híbrido de spin-off, precuela y secuela de El Mandaloriano.

Citas famosas: Si quieres seguir respirando, te recomiendo seleccionar tus próximas palabras con cuidado. — Fennec Shand

Categoría: serie de TV

Fecha de lanzamiento: 29 de diciembre de 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 ABY)

No se sabe mucho sobre la trama de la próxima serie parecida a Los Goonies, que contará las aventuras de un grupo de niños de 10 años que se enfrentan a retos galácticos en su viaje de vuelta a casa.

Citas famosas: –

Categoría: serie de TV

Fecha de lanzamiento: 2023

Rangers of The New Republic (9 ABY)

Los fans de Jon Favreau, están de enhorabuena. No está todo claro sobre esta serie aún por estrenar. Lo que sí sabemos es que está ligada directamente con la trama de El retorno del Jedi y se intercala con las historias de Ahsoka, El mandaloriano y El libro de Boba Fett. Mostrará los sucesos después de la Guerra Galáctica. Está producida por Dave Filoni y Jon Favreau.

Citas famosas: –

Categoría: serie de TV

Fecha de lanzamiento: probablemente 2023, la decisión aún está en el aire

El mandaloriano (9~11 ABY)

La primera temporada de El mandaloriano de Disney trata sobre un caza recompensas conocido como El mandaloriano, que tiene un objetivo especial encargado por un misterioso cliente: una pequeña criatura llamada Baby Yoda.

Creada y producida por Jon Favreau, este western espacial va por la tercera temporada y – posiblemente – ha puesto el universo extendido de Star Wars en el mapa de la adopción popular.

Citas famosas: Este es el camino – prácticamente todos los mandalorianos

Categoría: serie de TV

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2019

Ahsoka (12 ABY)

La que se ha convertido en la favorita de los aficionados, Ahsoka Tano, por fin conseguirá su puesto en la pantalla con la próxima serie. Después de la victoria de la Alianza Rebelde frente al Imperio Galáctico, Ahsoka se prepara para encontrar al Gran Almirante Thrawn y al joven estudiante jedi, Ezra Bridger, mientras investiga una potencial amenaza a la galaxia, después de la caída del Imperio.

Citas famosas: –

Categoría: Serie animada de TV

Fecha de lanzamiento: agosto de 2023

Película sin título, de Dave Filoni (año desconocido)

Dave Filone ha sido una figura central en el universo de Star Wars, ganándose la muy merecida posición como Director Ejecutivo Creativo de Lucasfilm. Sus roles incluyen el de director, productor, guionista e intérprete de voz para varios títulos de la franquicia.

De la misma forma que este artículo trata de unir todas las piezas del puzzle de Star Wars, Filoni hace lo mismo en un intento de enlazar El mandaloriano, El libro de Boba Fett, Ahsoka y otras series de animación relacionadas.

Citas famosas: –

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: objetivo 2026

Star Wars: La Resistencia (33-35 ABY)

El joven piloto Kazuda Xiono está en busca del intrigante y cada vez más poderoso “Primer Orden” por encargo del movimiento de la Resistencia de Leia Organa, como parte de una misión altamente secreta.

Este intento sin éxito, dejó a los fans preguntándose si realmente añadió algo significativo a Star Wars.

Citas famosas: El primer orden no tolera a los débiles — Kylo Ren

Categoría: Serie animada de TV

Fecha de lanzamiento: 1. Temporada: 7 de octubre de 2018; 2. Temporada: 6 de octubre de 2019

Star Wars Episodio VII: El despertar de la Fuerza (34 ABY)

Treinta y cuatro años después de derrotar a Darth Vader y el Imperio, la galaxia se enfrenta a una nueva amenaza. El siniestro Kylo Ren (hijo de Leia y Han Solo) amenaza la paz, porque quiere hacerse con el legado de Darth Vader. Finn, un desertor de los Soldados de Asalto que ayudó a la Resistencia después de desertar, el entrañable piloto Poe Dameron y la rebelde chatarrera Rey le hacen frente. Todos reciben ayuda del legendario héroe rebelde Han Solo y sus compañeros.

Citas famosas: ¡La basura servirá! — Finn al mostrar el Halcón Milenario

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 14 de diciembre de 2015

Star Wars Episodio VIII: El último jedi (34 ABY)

Luke Skywalker, de edad avanzada, se ha retirado a una isla solitaria. Sin embargo, su paz se ve interrumpida cuando Rey quiere ser entrenada por él en el camino del Jedi. Luke tiene que tomar una decisión que cambiará la vida de Rey para siempre. Mientras, Kylo Ren y la Primera Orden se enfrentan en una fiera batalla con Leia y los guerreros de la Resistencia por el poder en la galaxia.

Citas famosas: He visto tu rutina diaria. No estás ocupado. — Rey; Impresionante. Cada palabra de esa frase es un error. — Luke Skywalker

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 9 de diciembre de 2017

Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker (35 ABY)

La Primera Orden continúa amenazando la paz en la galaxia. Sus fuerzas son superiores en tecnología y número, frente a la Resistencia liderada por la General Leia. Para hacer las cosas más complicadas, otra amenaza emerge en la forma de un enemigo que se creía muerto. En la lucha contra el mal, todas las esperanzas están puestas en Rey y sus amigos, que se preparan para una misión cuyo resultado podría ser decisivo finalmente en la batalla entre los Jedi y los Sith.

Citas famosas: Has sido un gran amigo, R2. El mejor, de hecho — C3PO

Categoría: Película

Fecha de lanzamiento: 16 de diciembre de 2019

“Untitled Star Wars Film” Película de Sharmeen Obaid-Chinoy – sin confirmar

La directora pakistaní-canadiense ganadora de un Óscar, Sharmeen Obaid-Chinoy, se convertirá en la primera mujer racializada en dirigir una película de Star Wars. La película, aún sin título, se ambienta 15 años después del final de Star Wars Episodio IX: El ascenso de Skywalker, y la actriz británica Daisy Ridley vuelve como Rey, la heroína de la secuela, que trata de reconstruir la Orden Jedi. Obaid-Chinoy ha dirigido la serie de televisión Ms. Marvel, sobre una superheroína musulmana.

Categoría: película

Fecha de lanzamiento: prevista para 2025

Menciones honorables

Si quere sumergirse en el universo de Star Wars incluso más, hay varias opciones desde novelas y cómicas, hasta videojuegos y realidad virtual. Aquí hay dos candidatas menos conocidas que pueden añadir contenido a la cronología de Star Wars y sus personajes:

Star Wars Fuerzas del Destino (22 BBY – 35 ABY)

Star Wars Fuerzas del Destino es una webserie publicada a través del canal de YouTube de Disney y producida por Lucasfilm. Sigue a varios personajes femeninos a través de distintas eras del universo de Star Wars, presentando protagonistas como Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, la Princesa Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla y Ahsoka Tano. La mayoría de episodios no dura más de 3 minutos. Aunque esta serie no se ambienta realmente en el universo de Star Wars, es importante verla para entender la cronología.

Citas famosas: Espero que un día podamos luchar juntas — Leia Organa

Categoría: Micro-serie animada

Fecha de lanzamiento: 3 de julio de 2017

Star Wars Blips (34 ABY)

Esta webserie de YouTube presenta a varios androides, criaturas y porgs, como RD-D2, 2BB-2, BB-4 o BB9E. Consiste en un total de ocho episodios y ha servido principalmente para promocionar el estreno de Star Wars: Episodio VIII.

Citas famosas: Bip-bip — R2D2

Categoría: Vídeos cortos animados de YouTube

Fecha de lanzamiento: 12 de noviembre de 2019

Esperamos que disfrute del 4 de mayo, Día de Star Wars (may the force be with you) con este recopilatorio. Recuerde que puede ver todas las películas y series de Star Wars en el orden que prefiera, pero siempre con seguridad, utilizando una VPN.