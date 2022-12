Sådan ser du Love Island UK gratis i Storbritannien

For dem, der bor i Storbritannien, er den bedste mulighed for at se Love Island UK (herunder alle de seneste sæsoner!) via den online streamingtjeneste ITVX (tidligere ITV Hub). Streaming på ITVX er helt gratis – du skal blot angive et gyldigt britisk postnummer (f.eks. LL32 8PR, NN3 2BZ), når du opretter en konto.