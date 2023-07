I programmet Temptation Island sætter par deres længerevarende forhold på prøve ved at tage til en villa fyldt med sexede singler. Parrene har nået visse vendepunkter i deres forhold, og de håber, at deres problemer kan blive løst ved at deltage i programmet. Nu er vi ikke eksperter på området, men hvis du spørger os, hænger det ikke helt sammen.

Parrene bor adskilt under hele programmet, hvor de dater singler, hvilket frister dem til at være utro. I slutningen af hvert afsnit ser de klip af, hvad deres partnere har lavet, og i slutningen af sæsonen skal de beslutte sig for, om de vil blive sammen eller gøre deres forhold forbi. I den nye sæson introduceres et nyt "Temptation Light", hvor villaen bliver oplyst med rødt lys, når nogen har givet efter for fristelsen.

Temptation Island havde to tidligere sæsoner, som blev sendt på Fox, før serien blev aflyst. Programmet blev taget op igen af USA Network, og 2023-sæsonen er den femte sæson på USA Network, men den syvende sæson overordnet set.