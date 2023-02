The Bachelorette 2022 havde to personer i spidsen, hvilket betyder, at der er to vindere. Rachel Recchia overrakte sin sidste rose til Tino Franco, og parret blev forlovet under finalen. Men før sæson 19 af The Bachelorette sluttede på tv, gik parret fra hinanden på grund af Tinos utroskab.

Gabby Windey gav sin sidste rose til Erich Schwer, og parret blev forlovet kort tid efter. For et øjeblik syntes deres forhold at være blomstrende, men de slot i sidste ende op på grund af manglende kompatibilitet.