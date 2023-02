Say Yes to the Dress (SYTTD) er en realityserie, der følger forskellige brude på deres kjoleshoppingrejse i New Yorks brudebutik Kleinfeld. De bliver hjulpet af Kleinfelds egne konsulenter og assistenter, herunder Randy Fenoli, Dorothy Silver og Nicole Sacco, der tilbyder moderådgivning og råd, som hjælper disse brude med at finde det perfekte look til deres store dag. Undervejs er der ingen mangel på tvivl og drama fra både forlovede og brudefolk. Vil hver brud kunne forlade Kleinfeld med deres drømmekjole?

Den utroligt populære Say Yes to the Dress-franchise har affødt en række lokale og internationale spinoffs som SYTTD: Atlanta*, SYTTD:* Bridesmaids*, SYTTD:* Lancashire og SYTTD: Ireland*.*