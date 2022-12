Elsk dem eller had dem – fans har talt om seriens gyldne, metalliske signaturvinglas. Love Is Blind-skaberen Chris Coelen kommenterede: "Når du tænder for serien, ved du, at det er vores serie. Det er en meget autentisk, sand oplevelse at følge af disse menneskers rejser, men jeg kan godt lide, at vi har denne form for bindende element med på en virkelig let måde”.

Udover æstetikken er bægrene også uigennemsigtige, hvilket gør det meget nemmere at opretholde kontinuiteten mellem optagelserne under optagelserne.