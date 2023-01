Sådan ser du The Traitors online

Sådan ser du The Traitors UK gratis

BBC One er hjemsted for The Traitors UK. Du kan se hver episode af hitserien via deres streamingplatform BBC iPlayer, som er helt GRATIS at bruge i Storbritannien og kun kræver tilmelding med din e-mailadresse.

Hvad angår The Traitors US, er der flere måder at se serien på via BBC. Rigtige fans kan streame hele serien, som nu er tilgængelig på BBC iPlayer. Foretrækker du at se den episodisk? BBC One vil have dobbeltepisoder hver onsdag aften kl. 22.40 BST fra 25. januar 2023, mens BBC Three vil vise serien i tre uger på følgende datoer: