Sky Go

Pris: Gratis med Sky TV-pakker

Gratis prøveperiode: Ingen

Sky Go er en on-demand streamingtjeneste fra Sky TV. Episoder bør blive tilgængelige omkring samme tidspunkt som på Discovery Plus UK. For at få adgang til Sky Go skal du først tilmelde dig en Sky TV-pakke. Britter, der bruger ExpressVPN, skal sørge for at vælge en britisk serverplacering.