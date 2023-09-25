Yeni Zelanda IP adresi nedir?

IP adresi, çevrimiçi olduğunuzda cihazınızı tanımlayan benzersiz bir numaradır. Yeni Zelanda IP adresi, Yeni Zelanda'daki bir sunucuya atanan adrestir.

IP adresiniz konumunuzla ve internet servis sağlayıcınızla (İSS) ilişkili olduğundan, IP adresinizi bir VPN ile değiştirmek, hangi uygulamaların ve web sitelerinin sizin hakkınızda bilgi sahibi olduğu konusunda size daha fazla kontrol sağlar ve çevrimiçi ortamda daha anonim olmanızı sağlar.

Hangi uygulamaların ve web sitelerinin IP adresinizden hakkınızda ne öğrenebileceğini öğrenmek için ExpressVPN'in IP adresi denetleyicisini kullanın.