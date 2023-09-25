Как получить IP-адрес Новой Зеландии
Лучший способ получить новозеландский IP-адрес ― воспользоваться VPN. Почему? Подключившись к Интернету через VPN, вы сможете просто и быстро изменить свой IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать, как это работает.
VPN №1 для Новой Зеландии
Воспользуйтесь VPN и получите новозеландский IP-адрес
VPN направляет ваш интернет-трафик через VPN-сервер в стране по вашему выбору (например, Новой Зеландии), поэтому для приложений и сайтов вы как будто будете находиться в Новой Зеландии.
Благодаря молниеносным VPN-серверам ExpressVPN в Новой Зеландии вы легко сможете получить новозеландский IP-адрес, а также IP-адрес любой из 105 стран по всему миру.
Как получить новозеландский IP-адрес в 3 шага
Шаг 2
Загрузите приложение для своего устройства.
Шаг 3
Подключитесь к защищенной локации VPN-серверов в Новой Зеландии.
Что такое «новозеландский IP-адрес»?
IP-адрес — это уникальное число, которое идентифицирует ваше устройство онлайн. Новозеландский IP-адрес присваивается серверу в Новой Зеландии.
Поскольку ваш IP-адрес ассоциируется с вашей локацией и вашим интернет-провайдером, то, изменив IP-адрес при помощи VPN, вы сможете лучше контролировать, какую информацию о вас могут получать приложения и сайты, то есть вы сможете заниматься своими делами в Сети более анонимно.
Воспользуйтесь инструментом ExpressVPN для проверки IP, чтобы посмотреть, что могут узнать о вас приложения и сайты по вашему IP-адресу.
Преимущества ExpressVPN
Локация серверов в Новой Зеландии
Получите новозеландский IP-адрес, выбрав локацию «Новая Зеландия» в приложении.
Защита до 8 устройств одновременно
Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на все свои устройства и подключить до восьми из них одновременно.
Невероятно быстрые подключения
Получите молниеносную скорость подключения для просмотра видео в потрясающем качестве: всё благодаря глобальной сети с 10-гигабитными серверами.
Неограниченная пропускная способность
VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.
Безопасные подключения
ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите защищенный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.
Зачем нужен VPN-сервис, чтобы получить IP-адрес Новой Зеландии
Сеть VPN позволит вам просматривать любой контент, не заботясь об ограничениях по географическому принципу и зная, что посещаемые вами сайты не регистрируют ваш личный IP-адрес и не собирают другую конфиденциальную информацию. Если вы цените свою онлайн-приватность и анонимность, вам следует использовать VPN на всех своих устройствах и для всего, что вы делаете в Интернете.
Использование VPN гарантирует, что никакие третьи лица не смогут перехватить ваши данные при их передаче. VPN-подключение особенно полезно при использовании публичных сетей Wi-Fi, например, в гостиницах и аэропортах во время путешествий или в кафе и офисах для коворкинга при удаленной работе.
Нужен IP-адрес другой страны? ExpressVPN предлагает серверы в 105 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и многие другие.
Помогут ли бесплатные VPN получить IP-адрес Новой Зеландии?
Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик: например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.
Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 105 стран мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.
Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.
VPN для Новой Зеландии и всех ваших устройств
Защитите себя на любых платформах.
Каждая подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, и для систем Smart TV, например Apple TV, Amazon Fire TV Stick и Samsung Smart TV. Вы можете использовать VPN для Новой Зеландии на устройствах Android, загрузив файл APK, и на ПК, загрузив соответствующее приложение. Также вы можете установить наше браузерное VPN-расширение для Chrome, чтобы получить IP Новой Зеландии.
А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров
Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.
ЧаВо: новозеландский IP-адрес
Безопасно ли получать IP-адрес Новой Зеландии при помощи VPN?
Да. На самом деле, воспользоваться VPN — это самый безопасный способ получить новозеландский IP-адрес, поскольку VPN также защитит ваш трафик при помощи надежного шифрования.
Легально ли использование VPN в Новой Зеландии?
В Новой Зеландии нет законов, ограничивающих использование VPN. Вы имеете полное право подключаться к VPN, если хотите.
Как заменить свой IP-адрес на новозеландский?
Чтобы изменить свой IP-адрес на IP-адрес Новой Зеландии:
Скачайте приложение ExpressVPN на свое устройство.
Откройте приложение и выберите Новую Зеландию.
Как получить IP-адрес Новой Зеландии на смартфоне?
Можно ли при помощи прокси получить IP-адрес Новой Зеландии?
Вы можете воспользоваться прокси-сервером, чтобы поменять свой IP-адрес на новозеландский. Грубо говоря, VPN и есть своего рода прокси-сервер.
Но мы не рекомендуем пользоваться «бесплатными прокси» для получения новозеландского IP-адреса. Бесплатные прокси-сервисы могут быть медленными и даже опасными, поскольку некоторые из них монетизируют трафик пользователей, показывая рекламу или заражая устройство вирусами.
Лучше воспользуйтесь VPN-сервисом, таким как ExpressVPN, чтобы безопасно и надежно изменить свой IP-адрес на IP-адрес Новой Зеландии.
Какой VPN-сервис лучше для получения IP-адреса Новой Зеландии?
Лучший VPN-сервис для получения IP-адреса Новой Зеландии — ExpressVPN, ведь он предоставит вам доступ к серверам следующего поколения, передающим данные со скоростью 10 Гбит/с, а также серверным локациям в 105 странах по всему миру. Посмотрите полный список функций и возможностей ExpressVPN, чтобы узнать обо всех преимущствах использования нашего сервиса.
Можно ли получить IP-адрес Новой Зеландии бесплатно?
Вам будет довольно сложно найти бесплатный сервис с новозеландскими IP-адресами, который был бы таким же быстрым, предоставлял такую же защиту приватности и уровень клиентской поддержки, как ExpressVPN. Вы можете попробовать наши услуги без риска, воспользовавшись 30-дневной гарантией возврата денег.
ExpressVPN для других стран
Пользователи ExpressVPN могут подключиться к локациям VPN-серверов в 105 странах мира, и их количество только растет. Вы получите доступ к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Новой Зеландии, так и в любой другой стране мира.
Получите новозеландский IP-адрес, ничем не рискуя
Теперь вы знаете, почему ExpressVPN — это лучший выбор для интернет-пользователей в Новой Зеландии. Попробуйте полнофункциональную версию нашего VPN-приложения без всякого риска в течение 30 дней. Если вам что-то не понравится, мы вернем вам деньги.