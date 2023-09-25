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Лодка с красными парусами у побережья Новой Зеландии.

Как получить IP-адрес Новой Зеландии

Лучший способ получить новозеландский IP-адрес ― воспользоваться VPN. Почему? Подключившись к Интернету через VPN, вы сможете просто и быстро изменить свой IP-адрес. Читайте дальше, чтобы узнать, как это работает.

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Воспользуйтесь VPN и получите новозеландский IP-адрес

VPN направляет ваш интернет-трафик через VPN-сервер в стране по вашему выбору (например, Новой Зеландии), поэтому для приложений и сайтов вы как будто будете находиться в Новой Зеландии.

Как использовать VPN

Благодаря молниеносным VPN-серверам ExpressVPN в Новой Зеландии вы легко сможете получить новозеландский IP-адрес, а также IP-адрес любой из 105 стран по всему миру.

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Как получить новозеландский IP-адрес в 3 шага

Шаг 1

Как оформить подписку на ExpressVPN.

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Шаг 2

Загрузите приложение для своего устройства.

Шаг 3

Подключитесь к защищенной локации VPN-серверов в Новой Зеландии.

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Серверы, соединенные друг с другом.

Что такое «новозеландский IP-адрес»?

IP-адрес — это уникальное число, которое идентифицирует ваше устройство онлайн. Новозеландский IP-адрес присваивается серверу в Новой Зеландии.

Поскольку ваш IP-адрес ассоциируется с вашей локацией и вашим интернет-провайдером, то, изменив IP-адрес при помощи VPN, вы сможете лучше контролировать, какую информацию о вас могут получать приложения и сайты, то есть вы сможете заниматься своими делами в Сети более анонимно.

Воспользуйтесь инструментом ExpressVPN для проверки IP, чтобы посмотреть, что могут узнать о вас приложения и сайты по вашему IP-адресу.

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Преимущества ExpressVPN

Локация серверов в Новой Зеландии

Получите новозеландский IP-адрес, выбрав локацию «Новая Зеландия» в приложении.

Защита до 8 устройств одновременно

Оформив подписку, вы сможете установить приложение ExpressVPN на все свои устройства и подключить до восьми из них одновременно.

Невероятно быстрые подключения

Получите молниеносную скорость подключения для просмотра видео в потрясающем качестве: всё благодаря глобальной сети с 10-гигабитными серверами.

Неограниченная пропускная способность

VPN-подключение с неограниченной пропускной способностью от ExpressVPN позволит вам играть и смотреть трансляции на самой комфортной скорости.

Безопасные подключения

ExpressVPN использует первоклассное шифрование, и вы получите защищенный доступ ко всем нужным приложениям и сервисам.

Поддержка в онлайн-чате 24/7

Сотрудники нашей службы поддержки готовы помочь вам в любое время суток по любым вопросам.

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Зачем нужен VPN-сервис, чтобы получить IP-адрес Новой Зеландии

Сеть VPN позволит вам просматривать любой контент, не заботясь об ограничениях по географическому принципу и зная, что посещаемые вами сайты не регистрируют ваш личный IP-адрес и не собирают другую конфиденциальную информацию. Если вы цените свою онлайн-приватность и анонимность, вам следует использовать VPN на всех своих устройствах и для всего, что вы делаете в Интернете.

Использование VPN гарантирует, что никакие третьи лица не смогут перехватить ваши данные при их передаче. VPN-подключение особенно полезно при использовании публичных сетей Wi-Fi, например, в гостиницах и аэропортах во время путешествий или в кафе и офисах для коворкинга при удаленной работе.

Нужен IP-адрес другой страны? ExpressVPN предлагает серверы в 105 странах, включая США, Великобританию, Канаду, Австралию и многие другие.

Помогут ли бесплатные VPN получить IP-адрес Новой Зеландии?

Выбор бесплатных VPN-сервисов и бесплатных прокси-сервисов достаточно велик, однако следует задаться вопросом, что именно позволяет им предоставлять свои услуги бесплатно. Если бесплатный VPN- или прокси-сервис создан с преступными целями, есть множество способов, которыми можно монетизировать ваш интернет-трафик: например, регистрировать и продавать вашу историю запросов в браузере, внедрять целевую рекламу и спам в ваш браузер или даже записывать ваши логины и пароли.

Are free VPNs safe?

Чтобы обеспечить быстрое, приватное и безопасное подключение для всех своих клиентов, ExpressVPN оплачивает работу сети высокопроизводительных серверов, которая охватывает 105 стран мира. Опытные разработчики и дизайнеры постоянно оптимизируют приложения ExpressVPN и создают новые функции защиты — например, Threat Manager.

Если вы хотите попробовать VPN в пробном режиме, не боясь потерять свои деньги, мы предлагаем 30-дневную гарантию возврата денег.

VPN для Новой Зеландии и всех ваших устройств

Защитите себя на любых платформах.

VPN для Новой Зеландии защищает различные устройства.

Каждая подписка на ExpressVPN включает программные решения для всех устройств в вашем доме, в том числе для игровых приставок, таких как PlayStation и Xbox, и для систем Smart TV, например Apple TV, Amazon Fire TV Stick и Samsung Smart TV. Вы можете использовать VPN для Новой Зеландии на устройствах Android, загрузив файл APK, и на ПК, загрузив соответствующее приложение. Также вы можете установить наше браузерное VPN-расширение для Chrome, чтобы получить IP Новой Зеландии.

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А также VPN-расширения для ваших любимых браузеров

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Не нашли свое устройство? Вот список всех поддерживаемых устройств и платформ, а также руководства по установке и настройке.

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ЧаВо: новозеландский IP-адрес

Безопасно ли получать IP-адрес Новой Зеландии при помощи VPN?
Легально ли использование VPN в Новой Зеландии?
Как заменить свой IP-адрес на новозеландский?
Как получить IP-адрес Новой Зеландии на смартфоне?
Можно ли при помощи прокси получить IP-адрес Новой Зеландии?
Какой VPN-сервис лучше для получения IP-адреса Новой Зеландии?
Можно ли получить IP-адрес Новой Зеландии бесплатно?

ExpressVPN для других стран

Пользователи ExpressVPN могут подключиться к локациям VPN-серверов в 105 странах мира, и их количество только растет. Вы получите доступ к любой из этих локаций VPN-серверов, находясь как в Новой Зеландии, так и в любой другой стране мира.

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Теперь вы знаете, почему ExpressVPN — это лучший выбор для интернет-пользователей в Новой Зеландии. Попробуйте полнофункциональную версию нашего VPN-приложения без всякого риска в течение 30 дней. Если вам что-то не понравится, мы вернем вам деньги.

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