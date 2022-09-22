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Bu rehber size ExpressVPN Aircove’u nasıl kuracağınızı gösterecektir. Aircove, evinizdeki her cihaza ExpressVPN koruması sağlayan yüksek hızlı bir Wi-Fi 6 yönlendiricisidir.

Şuraya atla…

1. Aircove yönlendiricinizi açın
2. Cihazınızı yönlendiriciye bağlayın
3. Kurulumu tamamlayın

1. Aircove yönlendiricinizi açın

İki parçalı güç adaptörünü monte edin. Aircove’unuza bağlayın ve prize takın. Bundan sonra, Aircove’un İnternet portunu modeminize veya mevcut yönlendiricinizin LAN portuna bağlamak için verilen Ethernet kablosunu kullanın.

expressvpn yönlendiriciyi lan bağlantı noktasına bağlayın

Aircove, açılmasından itibaren yaklaşık bir dakika içinde otomatik olarak açılır. Aircove ayrıca bir dizi alternatif yapılandırmayı da destekler:

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2. Cihazınızı Aircove’a bağlayın

Cihazınızı Wi-Fi veya Ethernet kablosuyla Aircove’a bağlayın.

Android ve iOS akıllı telefonlar

Akıllı telefonunuzu kullandığınızda akıllı telefonunuzu otomatik olarak Wi-Fi ağına bağlamak için Aircove’unuzun altındaki QR kodu tarayın.

aircove arka etiket qr kodu

Alternatif olarak, akıllı telefonunuzdaki Aircove Wi-Fi ağını arayarak manuel olarak bağlanabilirsiniz. Ağ adı, her yönlendiriciye özgü “XXX” ile “Aircove-XXX” şeklinde görünecektir. Tam adı ve şifreyi bulmak için Aircove yönlendiricinizin alt tarafındaki etiketi kontrol edebilirsiniz.

Seçildikten sonra, ağ şifresini girmeniz istenecektir.

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar

Wi-Fi için ağ adı “Aircove-XXX” olarak görünecektir. Tam adı ve şifreyi bulmak için Aircove yönlendiricinizin alt tarafındaki etiketi kontrol edebilirsiniz. Bunun ağ listenizde görünmesi biraz zaman alabilir.

Seçildikten sonra, ağ şifresini girmeniz istenecektir. Bu, Aircove’unuzun alt kısmında bulunur.

Aircove arka etiket wi-fi

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Kurulumu tamamlayın

Web tarayıcınızın adres çubuğuna şunu girin expressvpnrouter.com. Başlayın‘ı seçin.

Expressvpn aircove'unuzu nasıl kurarsınız başlayın

Ardından, Aircove internet bağlantınızı algılar. İstenirse, internet servis sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adını ve şifreyi girin. Bağlan‘ı seçin.

Not: İnternete bağlanırken herhangi bir zorluk yaşarsanız İSS modem yönlendiricinizi “köprü moduna” geçirmeniz veya bunun “DMZ” işlevini kullanmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi edinin

expressvpn internete bağlanın

Bir sonraki ekranda ExpressVPN aktivasyon kodunuzu girin. Yanınızda yoksa soru işaretini seçin ve nasıl alınacağına ilişkin talimatları izleyin.

expressvpn'e giriş yapın kayıp parola

Bundan sonra aktivasyon kodunu yapıştırın ve ExpressVPN’e Giriş Yap’ı seçin.

Ardından, ExpressVPN ürünlerini geliştirmeye yardımcı olmak için anonimleştirilmiş verilerin paylaşılmasını isteyip istemediğinizi seçin. Devam etmek için Tamam veya Hayır, Teşekkürler‘i seçin.

expressvpn'i geliştirmeye yardımcı olun

Bir sonraki ekranda Wi-Fi ağınızı adlandırabilirsiniz. Yeni bir ad ve parola girin ve ardından Devam‘ı seçin.

aircove wi-fi kur

Ardından, Aircove panelinize erişmek için bir şifre oluşturun ve Devam‘ı seçin.

expressvpn yönlendirici yönetici şifresi ayarla

Bu noktada, Aircove’unuz mevcut güncellemeleri otomatik olarak yükleyecektir.

expressvpn yönlendirici güncellemeler kontrol ediliyor

Daha sonra, daha önce oluşturduğunuz giriş bilgilerini kullanarak yeni Wi-Fi ağınıza bağlanmanız istenir.

yönlendirici yeni wi-fi ağına bağlanın Tebrikler, ExpressVPN Aircove’unuzu kurdunuz.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Anında yardım için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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