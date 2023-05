Per utilizzare le nostre app e configurazioni, prima devi aprire un nuovo account su ExpressVPN.

Questo tutorial ti mostrerà come configurare ExpressVPN Aircove. Aircove è un router Wi-Fi 6 ad alta velocità che garantisce la protezione ExpressVPN su ogni dispositivo di casa tua.

1. Accendi il router Aircove

Assembla l’alimentatore a due pezzi. Collegalo al router Aircove e a una presa a muro. Successivamente, utilizza il cavo Ethernet in dotazione per collegare la porta internet dell’Aircove al modem o alla porta LAN del router esistente.

Una volta acceso, Aircove si avvierà automaticamente in circa un minuto.

Aircove supporta anche una serie di configurazioni alternative:

2. Connetti il tuo dispositivo al router

Collega il tuo dispositivo ad Aircove tramite Wi-Fi o cavo Ethernet.

Smartphone Android e iOS

Utilizzando lo smartphone, scansiona il codice QR nella parte inferiore del tuo Aircove per connettere automaticamente lo smartphone alla rete Wi-Fi.

In alternativa, puoi connetterti manualmente cercando la rete Wi-Fi Aircove sul tuo smartphone. Il nome della rete apparirà come “Aircove-XXX”, con il “XXX” univoco per ogni router. Puoi controllare l’etichetta sul lato inferiore del router Aircove per trovare il nome completo e la password.

Una volta selezionata, ti verrà richiesto di inserire la password di rete.

Computer desktop e laptop

Per il Wi-Fi, il nome della rete apparirà come “Aircove-XXX”. Puoi controllare l’etichetta sul lato inferiore del router Aircove per trovare il nome completo e la password. Potrebbe essere necessario un po’ di tempo affinché compaia nell’elenco delle reti.

Una volta selezionata, ti verrà richiesto di inserire la password di rete, che puoi trovare sul fondo del tuo router Aircove.

3. Completa la configurazione

Nella barra degli indirizzi del browser, digita expressvpnrouter.com. Seleziona Inizia.

Successivamente, Aircove rileverà la tua connessione internet. Se richiesto, inserisci il nome utente e la password forniti dal tuo provider di servizi internet. Seleziona Connetti.

Nota: in caso di difficoltà nella connessione a internet, potrebbe essere necessario settare il modem-router dell’ISP in “modalità bridge” o utilizzare la funzione “DMZ”. Scopri di più

Nella schermata successiva, inserisci il tuo codice di attivazione ExpressVPN. Se non ce l’hai con te, seleziona il punto interrogativo e segui le istruzioni su come ottenerlo.

Fatto questo, incolla il codice di attivazione e seleziona Accedi a ExpressVPN.

Successivamente, scegli se condividere dati anonimi per migliorare i prodotti ExpressVPN. Seleziona OK o No grazie per continuare.

Nella schermata successiva, puoi assegnare un nome alla tua rete Wi-Fi. Inserisci un nuovo nome e una nuova password, poi seleziona Continua.

Successivamente, crea una password per accedere alla dashboard di Aircove e seleziona Continua.

A questo punto, Aircove installerà automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Successivamente, ti verrà richiesto di connetterti alla tua nuova rete Wi-Fi utilizzando le credenziali create in precedenza.

Congratulazioni, ora hai configurato il tuo ExpressVPN Aircove.

