Ten poradnik pokaże Ci, jak skonfigurować ExpressVPN Aircove. Aircove to szybki router Wi-Fi 6, który zapewnia ochronę ExpressVPN każdemu urządzeniu w Twoim domu.

1. Włącz router Aircove

Złącz dwuczęściowy adapter zasilania. Podłącz go do urządzenia Aircove i wepnij do gniazdka elektrycznego. Następnie użyj dostarczonego kabla Ethernet, aby połączyć port internetowy Aircove z modemem lub istniejącym portem LAN routera.

Po włączeniu, Aircove uruchomi się automatycznie w ciągu około jednej minuty.

Aircove obsługuje również wiele alternatywnych konfiguracji:

2. Połącz urządzenie z Aircove

Połącz swoje urządzenie z Aircove przez Wi-Fi lub kabel Ethernet.

Smartfony z systemem Android i iOS

Za pomocą smartfona zeskanuj kod QR znajdujący się na spodzie urządzenia Aircove, aby automatycznie połączyć smartfon z siecią Wi-Fi.

Możesz też połączyć się ręcznie, wyszukując sieć Wi-Fi Aircove na swoim smartfonie. Nazwa sieci pojawi się jako „Aircove-XXX”, gdzie „XXX” to unikalna nazwa dla każdego routera. Możesz sprawdzić etykietę na spodzie routera Aircove, aby znaleźć pełną nazwę i hasło.

Po wybraniu pojawi się komunikat o wprowadzeniu hasła do sieci.

Komputery stacjonarne i laptopy

W przypadku Wi-Fi nazwa sieci pojawi się jako „Aircove-XXX”. Możesz sprawdzić etykietę na spodzie routera Aircove, aby znaleźć pełną nazwę i hasło. Pojawienie się na liście sieci może chwilę potrwać.

Po wybraniu pojawi się komunikat o wprowadzeniu hasła do sieci. Znajduje się ono na spodzie urządzenia Aircove.

3. Ukończ konfigurację

W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz expressvpnrouter.com. Wybierz opcję Rozpocznij.

Następnie Aircove wykryje Twoje połączenie internetowe. Jeśli pojawi się komunikat, wprowadź nazwę użytkownika i hasło, które podał Ci Twój dostawca usług internetowych. Wybierz Połącz.

Uwaga: Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z połączeniem się z Internetem, być może konieczne będzie przełączenie modemu-routera dostawcy usług internetowych w „tryb mostu” (bridge mode) lub użycie jego funkcji „DMZ”. Dowiedz się więcej.

Na następnym ekranie wprowadź kod aktywacyjny ExpressVPN. Jeśli nie masz go przy sobie, wybierz znak zapytania i postępuj zgodnie z instrukcją.

Następnie wklej kod aktywacyjny i wybierz Zaloguj się do ExpressVPN.

Potem wybierz, czy chcesz udostępniać anonimowe dane, aby pomóc w ulepszaniu produktów ExpressVPN. Wybierz OK lub Pomiń, aby kontynuować.

Na następnym ekranie możesz nadać nazwę swojej sieci Wi-Fi. Wprowadź nową nazwę i hasło, a następnie wybierz Kontynuuj.

Następnie utwórz hasło dostępu do pulpitu Aircove i wybierz Kontynuuj.

W tym momencie router Aircove automatycznie zainstaluje wszelkie dostępne aktualizacje.

Po zakończeniu pojawi się komunikat, aby połączyć się z nową siecią Wi-Fi przy użyciu utworzonych wcześniej danych uwierzytelniających.

Gratulacje! Udało Ci się skonfigurować ExpressVPN Aircove.

