Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Este tutorial mostrará como configurar o ExpressVPN Aircove. O Aircove é um roteador Wi-Fi 6 de alta velocidade que traz a proteção da ExpressVPN para todos os dispositivos em sua casa.

1. Ligue seu roteador Aircove

Monte o adaptador de energia de duas peças. Conecte-o ao seu Aircove e conecte-o a uma tomada de parede. Depois disso, use o cabo Ethernet fornecido para conectar a porta de Internet do Aircove ao seu modem ou à porta LAN do roteador existente.

Uma vez ligado, o Aircove inicializará automaticamente em cerca de um minuto.

O Aircove também suporta várias configurações alternativas:

Precisa de ajuda? Entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN para obter assistência imediata.

Voltar ao início

2. Conecte seu dispositivo ao Aircove

Conecte seu dispositivo ao Aircove via Wi-Fi ou cabo Ethernet.

Smartphones Android e iOS

Usando seu smartphone, escaneie o QR code na parte inferior de seu Aircove para conectar seu smartphone à rede Wi-Fi automaticamente.

Como alternativa, você pode se conectar manualmente procurando a rede Aircove Wi-Fi em seu smartphone. O nome da rede aparecerá como “Aircove-XXX”, sendo o “XXX” exclusivo de cada roteador. Você pode verificar a etiqueta na parte inferior do seu roteador Aircove para encontrar o nome completo e a senha.

Uma vez selecionado, você será solicitado a inserir a senha de rede.

Desktops e notebooks

Para o Wi-Fi, o nome da rede aparecerá como “Aircove-XXX”. Você pode verificar a etiqueta na parte inferior do seu roteador Aircove para encontrar o nome completo e a senha. Pode demorar um pouco para aparecer na sua lista de redes.

Uma vez selecionado, você será solicitado a inserir a senha de rede. Ela está localizado na parte inferior do seu Aircove.

Precisa de ajuda? Entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN para obter assistência imediata.

Voltar ao início

3. Conclua a configuração

Na barra de endereços do seu navegador, digite expressvpnrouter.com. Selecione Começar.

Em seguida, o Aircove detectará sua conexão com a Internet. Se solicitado, digite o nome de usuário e a senha fornecidos pelo seu provedor de serviços de Internet. Selecione Conectar.

Nota: Se você tiver alguma dificuldade para se conectar à Internet, pode ser necessário colocar o modem-roteador do seu provedor de Internet em “modo bridge” ou usar a função “DMZ”. Saiba mais

Na próxima tela, digite seu código de ativação da ExpressVPN. Se você não o tiver, selecione o ponto de interrogação e siga as instruções sobre como obtê-lo.

Depois disso, cole o código de ativação e selecione Entrar na ExpressVPN.

Em seguida, escolha se deseja compartilhar dados anônimos para ajudar a melhorar os produtos da ExpressVPN. Selecione OK ou Não, obrigado para continuar.

Na próxima tela, você pode nomear sua rede Wi-Fi. Insira um novo nome e senha e selecione Continuar.

Em seguida, crie uma senha para acessar o painel do Aircove e selecione Continuar.

Neste ponto, seu Aircove instalará automaticamente todas as atualizações disponíveis.

Depois, você será solicitado a se conectar à sua nova rede Wi-Fi usando as credenciais que você criou anteriormente.

Parabéns, você configurou seu ExpressVPN Aircove.

Precisa de ajuda? Entre em contato com a equipe de suporte da ExpressVPN para obter assistência imediata.

Voltar ao início