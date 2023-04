Du må registrere deg for en ExpressVPN-konto for å bruke appene og konfigurasjonene våre.

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du konfigurerer ExpressVPN Aircove. Aircove er en Wi-Fi 6-høyhastighetsruter som gir ExpressVPN-beskyttelse til alle enheter i hjemmet ditt.

1. Slå på Aircove-ruteren

Sett sammen den todelte strømadapteren. Koble den til Aircove og koble den til en stikkontakt. Deretter bruker du Ethernet-kabelen som følger med for å koble Aircoves internett-port til modemet eller den eksisterende ruterens LAN-port.

Når den er slått på, starter Aircove automatisk opp på rundt ett minutt.

Aircove støtter også en rekke alternative konfigurasjoner:

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for øyeblikkelig assistanse.

Tilbake til toppen

2. Koble enheten til Aircove

Koble enheten til Aircove via Wi-Fi eller Ethernet-kabel.

Android- og iOS-smarttelefoner

Bruk smarttelefonen til å skanne QR-koden på bunnen av Aircove for å koble smarttelefonen til Wi-Fi-nettverket automatisk.

Alternativt kan du koble til manuelt ved å søke etter Aircove Wi-Fi-nettverket på smarttelefonen. Nettverksnavnet vises som «Aircove-XXX», med «XXX» unikt for hver ruter. Du kan sjekke klistremerket på undersiden av Aircove-ruteren for å finne fullt navn og passord.

Når det er valgt, blir du bedt om å legge inn nettverkspassordet.

Stasjonære og bærbare datamaskiner

For Wi-Fi vil nettverksnavnet vises som «Aircove-XXX». Du kan sjekke klistremerket på undersiden av Aircove-ruteren for å finne fullt navn og passord. Det kan ta litt tid før det vises i listen over nettverk.

Når det er valgt, blir du bedt om å legge inn nettverkspassordet. Dette er plassert på bunnen av Aircove.

Trenger du hjelp? Kontakt ExpressVPNs kundestøtteteam for øyeblikkelig assistanse.

Tilbake til toppen

3. Fullfør oppsettet

I nettleserens adressefelt skriver du inn expressvpnrouter.com. Velg Kom i gang.

Deretter vil Aircove oppdage internettforbindelsen din. Hvis du blir bedt om det, skriver du inn brukernavnet og passordet som internett-leverandøren ga deg. Velg Koble til.

Merk: Hvis du opplever problemer med å koble til internett, kan det hende du må sette internettleverandør-modemruteren din i «bridge mode» eller bruke dens «DMZ»-funksjon. Finn ut mer

På neste skjermbilde, skriv inn din ExpressVPN aktiveringskode. Hvis du ikke har den, velger du spørsmålstegnet og følger instruksjonene for hvordan du får den.

Deretter limer du inn aktiveringskoden og velger Logg på ExpressVPN.

Velg deretter om du vil dele anonymiserte data for å forbedre ExpressVPN-produktene. Velg enten OK eller Nei takk for å fortsette.

På neste skjermbilde kan du navngi Wi-Fi-nettverket ditt. Skriv inn et nytt navn og passord, og velg deretter Fortsett.

Deretter oppretter du et passord for å få tilgang til Aircove-kontrollpanelet og velger Fortsett.

På dette tidspunktet vil Aircove automatisk installere tilgjengelige oppdateringer.

Etterpå blir du bedt om å koble til det nye Wi-Fi-nettverket ditt ved hjelp av innloggingsdetaljene du opprettet tidligere.

Gratulerer, du har nå konfigurert ExpressVPN Aircove.

Trenger du hjelp?

Tilbake til toppen