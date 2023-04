Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Deze tutorial laat je zien hoe je ExpressVPN Aircove instelt. Aircove is een snelle Wi-Fi 6 router waarmee ExpressVPN bescherming naar elk apparaat in je huis wordt gebracht.

1. Je Aircove router inschakelen

Zet de tweedelige voedingsadapter in elkaar. Sluit hem aan op je Aircove en steek de stekker in het stopcontact. Gebruik daarna de meegeleverde Ethernetkabel om de internetpoort van de Aircove aan te sluiten op de LAN-poort van je modem of bestaande router.

Eenmaal ingeschakeld start de Aircove automatisch op in ongeveer een minuut.

Aircove ondersteunt ook een aantal alternatieve configuraties:

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven

2. Je apparaat met de router verbinden

Verbind je apparaat met Aircove via wifi- of ethernetkabel.

Android- en iOS-smartphones

Scan met je smartphone de QR-code op de onderkant van je Aircove om je smartphone automatisch met het wifi-netwerk te verbinden.

Je kunt ook handmatig verbinding maken door op je smartphone naar het Aircove wifi-netwerk te zoeken. De netwerknaam zal verschijnen als “Aircove-XXX”, waarbij de “XXX” uniek is voor elke router. Je kunt het label aan de onderkant van je Aircove-router controleren om de volledige naam en het wachtwoord te vinden.

Eenmaal geselecteerd wordt je gevraagd het netwerkwachtwoord in te voeren.

Desktops en laptops

Voor wifi zal de netwerknaam verschijnen als “Aircove-XXX”. Je kunt het label aan de onderkant van je Aircove-router raadplegen om de volledige naam en het wachtwoord te vinden. Het kan even duren voordat het verschijnt in je lijst met netwerken.

Eenmaal geselecteerd, wordt je gevraagd om het netwerkwachtwoord in te voeren. Dit bevindt zich aan de onderkant van je Aircove.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven

3. Het instellen voltooien

In de adresbalk van je webbrowser, voer je expressvpnrouter.com in. Selecteer Aan de slag.

Vervolgens zal Aircove je internetverbinding detecteren. Voer, indien gevraagd, de gebruikersnaam en het wachtwoord in dat je van je internetprovider hebt gekregen. Selecteer Verbinden.

Let op: Als je problemen ondervindt met het verbinden met het internet, moet je misschien je de modem-router van je internetprovider in “bridge mode” zetten of zijn “DMZ”-functie gebruiken. Meer informatie

Op het volgende scherm voer je je ExpressVPN activeringscode in. Als je die niet bij je hebt, selecteer dan het vraagteken en volg de instructies om hem te krijgen.

Plak daarna de activeringscode en selecteer Aanmelden bij ExpressVPN.

Kies vervolgens of je geanonimiseerde gegevens wilt delen om ExpressVPN-producten te helpen verbeteren. Selecteer OK of Nee, bedankt om door te gaan.

Op het volgende scherm kun je je wifi-netwerk een naam geven. Voer een nieuwe naam en wachtwoord in en selecteer vervolgens Doorgaan.

Maak vervolgens een wachtwoord aan voor toegang tot je Aircove dashboard en selecteer Doorgaan.

Vanaf dit punt zal je Aircove automatisch alle beschikbare updates installeren.

Daarna wordt je gevraagd verbinding te maken met je nieuwe wifi-netwerk met de referenties die je eerder hebt aangemaakt.

Gefeliciteerd, je hebt nu je ExpressVPN Aircove ingesteld.

Hulp nodig? Neem voor onmiddellijke ondersteuning contact op met de ExpressVPN helpdesk.

Terug naar boven