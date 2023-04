Um unsere Apps und Konfigurationen nutzen zu können, registrieren Sie sich bitte zuerst für ein ExpressVPN-Konto.

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie ExpressVPN Aircove einrichten. Aircove ist ein Wi-Fi-6-Router für außerordentlich schnelle Verbindungen, mit dem Sie in Ihrem Haushalt von dem ExpressVPN-Schutz profitieren können.

1. Schalten Sie Ihren Aircove-Router ein

Stecken Sie den zweiteiligen Stromadapter zusammen. Schließen Sie ihn an Ihren Aircove an und stecken Sie ihn in eine Steckdose. Verwenden Sie anschließend das mitgelieferte Ethernet-Kabel, um den Internetanschluss des Aircove mit Ihrem Modem oder dem LAN-Anschluss Ihres vorhandenen Routers zu verbinden.

Nach dem Einschalten fährt der Aircove innerhalb von etwa einer Minute automatisch hoch.

Aircove unterstützt auch eine Reihe von alternativen Konfigurationen:

2. Verbinden Sie Ihr Gerät mit Aircove

Verbinden Sie Ihr Gerät per WLAN oder Ethernet-Kabel mit Aircove.

Android- und iOS-Smartphones

Scannen Sie mit Ihrem Smartphone den QR-Code auf der Unterseite Ihres Aircove ein, um Ihr Smartphone automatisch mit dem WLAN zu verbinden.

Alternativ können Sie die Verbindung auch manuell herstellen, indem Sie auf Ihrem Smartphone nach dem Aircove-WLAN suchen. Der Netzwerkname wird als „Aircove-XXX“ angezeigt, wobei das „XXX“ für jeden Router einzigartig ist. Den vollständigen Namen und das Passwort finden Sie auf dem Etikett auf der Unterseite Ihres Aircove-Routers.

Sobald Sie die Option ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Netzwerkpasswort einzugeben.

PCs und Laptops

Für WLAN wird der Netzwerkname als „Aircove-XXX“ angezeigt. Den vollständigen Namen und das Passwort finden Sie auf dem Etikett an der Unterseite Ihres Aircove-Routers. Es kann eine Weile dauern, bis er in der Liste der Netzwerke erscheint.

Sobald Sie die Option ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert, das Netzwerkpasswort einzugeben. Dieses befindet sich auf der Unterseite Ihres Aircove.

3. Schließen Sie die Konfiguration ab

Geben Sie in der Adressleiste Ihres Browsers expressvpnrouter.com ein. Wählen Sie Los geht’s.

Als Nächstes ermittelt Aircove Ihre Internetverbindung. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein, das Sie von Ihrem Internetanbieter erhalten haben. Wählen Sie Verbinden.

Hinweis: Wenn Sie Schwierigkeiten haben, sich mit dem Internet zu verbinden, müssen Sie den von Ihrem Internetanbieter bereitgestellten Modem-Router möglicherweise in den „Bridge-Modus“ versetzen oder seine „DMZ“-Funktion verwenden. Mehr erfahren

Geben Sie auf dem nächsten Bildschirm Ihren ExpressVPN-Aktivierungscode ein. Falls Sie diesen nicht zur Hand haben, können Sie das Fragezeichen wählen und die Anweisungen zur Ermittlung des Codes befolgen.

Fügen Sie anschließend den Aktivierungscode ein und wählen Sie Bei ExpressVPN anmelden.

Wählen Sie anschließend, ob Sie anonymisierte Daten teilen möchten, um zur Verbesserung der ExpressVPN-Produkte beizutragen. Wählen Sie OK oder Nein, danke, um fortzufahren.

Im nächsten Schritt können Sie Ihr WLAN benennen. Geben Sie einen neuen Namen und ein Passwort ein und wählen Sie dann Weiter.

Erstellen Sie dann ein Passwort für den Zugriff auf Ihr Aircove-Dashboard und wählen Sie Weiter.

Ihr Aircove installiert jetzt automatisch alle verfügbaren Updates.

Anschließend werden Sie aufgefordert, sich mit Ihrem neuen WLAN zu verbinden und dabei die zuvor erstellten Zugangsdaten zu verwenden.

Glückwunsch, Ihr ExpressVPN Aircove ist eingerichtet.

