Denne vejledning viser dig , hvordan du konfigurerer ExpressVPN-appen til Linux.

ExpressVPN er kompatibel med disse Linux-operativsystemer:

Ubuntu: Alle LTS og midlertidige udgivelser understøttes i øjeblikket af Ubuntus standardundersøttelsesvindue

Debian: 9 (Stretch) og 10 (Buster)

Fedora: 34

Arch: Seneste udgivelse

Raspberry Pi (armhf): 9 (Stretch) og 10 (Buster)

Mint: Linux Mint 20.1 og Linux Mint Debian Edition (LMDE) 4

Vigtigt: ExpressVPN understøtter ikke officielt nogen distribution, der ikke er anført ovenfor. Hvis din distribution er baseret på et af ovenstående operativsystemer, kan du stadig opsætte og bruge ExpressVPN på systemet ved at følge denne vejledning. ExpressVPN vil dog ikke levere rettelser til eventuelle problemer på disse distributioner.

Hvis du foretrækker at bruge ExpressVPN-appen til Linux med en grafisk brugergrænseflade (GUI), kan du gøre det med ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome og Firefox. Installér browserudvidelsen efter opsætning af appen.

Foretrækker du manuel opsætning? Se vejledningen til manuel opsætning af OpenVPN (via terminalen) og OpenVPN (via Ubuntu Network Manager).

Foretrækker du en video? Du kan følge med i det indlejrede klip eller se videoen på YouTube her.

Download installationsprogrammet

Gå til ExpressVPN’s opsætningsside. Hvis du bliver bedt om det, skal du angive dine ExpressVPN-loginoplysninger og klikke på Log ind.

Angiv den bekræftelseskode, der bliver sendt til din e-mail.

Til højre skal du vælge dit Linux-operativsystem.

Bemærk: Debian- og Mint-brugere skal vælge Ubuntu. Du skal nu finde ud af, hvilket Ubuntu- eller Fedora-operativsystem du kører. Gå til terminalen, og angiv derefter:

uname -m

eller

arch

Hvis du ser “64” (for eksempel “x86_64”), bruger du en 64-bit Linux-distribution. I dette tilfælde bør du downloade 64-bit-installationsprogrammet.

Klik på Download.

Vælg Gem fil. Klik på OK.

Hold dette browservindue åbent. Du får brug for aktiveringskoden til opsætningen senere.

Valgfrit: Lær, hvordan du downloader PGP-nøglen og verificerer signaturen.

Installér og aktivér appen

Installér appen

Bemærk: Hvis du ikke kan installere appen direkte med den grafiske brugerflade, kan du installere den ved hjælp af kommandolinjen.

Gå til mappen Downloads. Find og højreklik på den installationsfil, du downloadede tidligere. Klik på Åbn med andet program > Softwareinstallation > Vælg.

Klik på Installér.

Angiv din adgangskode, og klik derefter på Bekræft.

Installationen starter med det samme.

Når installationen er gennemført, skal du gå til terminalen.

Kør denne kommando i terminalvinduet:

expressvpn

Kommandolinjeinstallation af appen

Kør denne kommando i terminalvinduet:

cd~/Downloads/

Afhængigt af din distribution, skal du køre en af følgende kommandoer:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -i [installationsfilnavn]

Fedora:

sudo dnf install [installationsfilnavn]

Arch:

sudo pacman -U [installationsfilnavn]

Angiv din brugeradgangskode for at installere filen.

For Arch skal du angive y for at fortsætte med installationen.

Aktivér appen

Åbn en ny terminal. Kør denne kommando:

expressvpn activate

Angiv den aktiveringskode, du fandt tidligere. Bemærk, at koden ikke vises på skærmen. Tryk på Enter.

Du kan hjælpe med at forbedre ExpressVPN ved at dele anonymiserede diagnostiske rapporter. Angiv Y for at acceptere eller n for at afvise.

Hvis du vil fravælge at sende diagnostik til ExpressVPN i fremtiden, skal du køre denne kommando:

expressvpn preferences set send_diagnostics false

Forbind til en VPN-serverplacering

Kør denne kommando i terminalvinduet:

expressvpn connect

Hvis du opretter forbindelse for første gang, vil ExpressVPN bruge funktionen Smartplacering til at vælge en serverplacering, som anbefales til dig baseret på faktorer som hastighed og nærhed.

Hvis dette ikke er første gang, du opretter forbindelse, opretter ExpressVPN forbindelse til den serverplacering, du senest var forbundet til.

Når du er tilsluttet, vil du se meddelelsen “Forbundet til…” i grønt.

Som standard vil du se en meddelelse, der angiver, at ExpressVPN er tilsluttet.

Bemærk: Et enkelt ExpressVPN-abonnement kan bruges samtidigt på fem enheder, uanset platform. Hvis du forsøger at bruge mere end fem enheder samtidigt med et abonnement, vil du se skærmen nedenfor:

Afbryd forbindelsen til en VPN-serverplacering

Kør denne kommando for at afbryde forbindelsen til en serverplacering:

expressvpn disconnect

ExpressVPN vil afbryde forbindelsen til den server, den er forbundet til.

Som standard vil du se en meddelelse, der angiver, at ExpressVPN er afbrudt.

Opret forbindelse til en anden VPN-serverplacering

Hvis du vil se en liste over anbefalede placeringer at oprette forbindelse til, skal du indtaste følgende kommando i terminalen:

expressvpn list

Som standard vil ExpressVPN foreslå den placering, der giver den mest optimale oplevelse for dig øverst på liste. Dette kaldes Smartplacering.

Hvis du vil se en liste over alle tilgængelige steder, skal du indtaste:

expressvpn list all

Forbind til en bestemt VPN-serverplacering

Hvis du vil oprette forbindelse til en bestemt serverplacering, skal du indtaste:

expressvpn connect [PLACERING]

eller

expressvpn connect [ALIAS]

Hvis du f.eks. vil oprette forbindelse til USA – New York, skal du indtaste:

expressvpn connect "USA - New York"

eller

expressvpn connect usny

Opret forbindelse med Smartplacering

Sådan opretter du forbindelse med Smartplacering:

expressvpn connect smart

Skift til en anden VPN-protokol

Vigtigt: Afbryd forbindelsen til VPN’en, før du skifter til en anden protokol.

VPN-protokoller er de metoder, som din enhed bruger til at oprette forbindelse til en VPN-server. For at få den bedste oplevelse anbefaler ExpressVPN at bruge protokolindstillingen Automatisk. Dette vælges som standard og vælger automatisk den protokol, der passer bedst til dit netværk.

I nogle tilfælde kan skift til en anden protokol give dig hurtigere forbindelseshastigheder.

Hvis du vil skifte til Lightway – TCP, skal du køre følgende kommando:

expressvpn protocol lightway_tcp

Hvis du vil skifte til Lightway – UDP, skal du køre følgende kommando:

expressvpn protocol lightway_udp

Hvis du vil skifte til OpenVPN – TCP, skal du køre følgende kommando:

expressvpn protocol tcp

Hvis du vil skifte til OpenVPN – UDP, skal du køre følgende kommando:

expressvpn protocol udp

Kør denne kommando for at bruge muligheden Automatisk:

expressvpn protocol auto

Blokér trackere og ondsindede sider

ExpressVPN’s Threat Manager-funktion giver dig mere kontrol over, hvad virksomheder ved om dig, og hvad du laver online.

En masse af de apps og hjemmesider, du besøger, registrerer og deler din aktivitet med tredjepartsvirksomheder, herunder trackere, svindlere og malwaresider. Disse oplysninger bruges til at vise dig mere målrettede annoncer og indhold, normalt uden din viden eller tilladelse.

Threat Manager forhindrer alle apps og hjemmesider, du besøger på din enhed, i at kommunikere med tredjepartsvirksomhederne på vores blokeringsliste.

Sådan aktiverer eller deaktiverer du Threat Manager:

Åbn terminalvinduet. Sørg for at oprette forbindelse til VPN’en og bruge protokollen Automatisk eller Lightway. For at aktivere Threat Manager skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_trackers true

For at deaktivere den skal du angive kommandoen:

expressvpn preferences set block_trackers off Tryk på Enter for at bekræfte.

Læs mere om ExpressVPN’s Threat Manager.

Åbn app-vejledningen

Kør denne kommando for at se en komplet liste over appens funktioner:

man expressvpn

Der vises forskellige kommandoer.

Brug funktionen Automatisk færdiggørelse

Når du har indtastet en kommando, skal du trykke på tab-tasten to gange for at se en liste over alle tilgængelige indstillinger.

Eksempelvis vil du, ved at skrive

expressvpn protocol

og trykke på tab-tasten to gange få en liste alle tilgængelige protokoller.

Brug funktionen Automatisk forbindelse

Du kan indstille ExpressVPN-appen til automatisk at oprette forbindelse til din senest tilsluttede placering ved opstart ved at indtaste:

expressvpn autoconnect true

Du vil se beskeden Automatisk forbindelse aktiveret.

Hvis dette er første gang, du opretter forbindelse, opretter ExpressVPN forbindelse ved hjælp af Smartplacering.

Kør denne kommando for at deaktivere denne funktion:

expressvpn autoconnect false

Brug ExpressVPN-browserudvidelsen

Vigtigt: Hvis du har installeret din browser fra Ubuntu Software Center, skal du følge Hvis du har installeret din browser fra Ubuntu Software Center, skal du følge disse trin i stedet for at hente browserudvidelsen.

Hvis du foretrækker at bruge ExpressVPN-appen til Linux med en grafisk brugergrænseflade (GUI), kan du gøre det med ExpressVPN-browserudvidelsen til Chrome og Firefox.

Bemærk: Hvis du vil bruge browserudvidelsen, skal du sørge for at downloade og aktivere ExpressVPN Linux-appen (version 2.0 eller nyere).

For at hente ExpressVPN-browserudvidelsen, skal du køre en af følgende kommandoer:

expressvpn install-firefox-extension

expressvpn install-chrome-extension

Dette vil åbne siden, hvor du kan downloade ExpressVPN-browserudvidelsen. Klik på Hent udvidelse.

Lær mere om ExpressVPN-browserudvidelsen her.

For brugere, der har installeret deres browser fra Ubuntu Software Center

Hvis du har installeret din webbrowser fra Ubuntu Software Center, vil du muligvis opdage, at ExpressVPN-browserudvidelsen ikke kan kommunikere med ExpressVPN Linux-appen. For at løse dette problem:

Sikkerhedskopiér dine browserindstillinger og bogmærker. Gå til Ubuntu Software Center og afinstallér din browser. Åbn terminalen. Skriv $sudo apt update Afhængigt af din browser, skal du skrive $ sudo apt install chromium-browser eller $ sudo apt install firefox Åbn din browser ved at skrive $ chromium-browser eller $ firefox Hent ExpressVPN-browserudvidelsen ved at skrive expressvpn install-firefox-extension eller expressvpn install-chrome-extension

Afinstallér appen

Kør denne kommando for at afinstallere ExpressVPN-appen:

Ubuntu / Debian / Mint:

sudo dpkg -r expressvpn

Fedora:

sudo dnf remove expressvpn

Arch:

pacman -R expressvpn

Fejlfinding af din forbindelse

Hvis du oplever problemer med din app, skal du følge disse fejlfindingstrin:

